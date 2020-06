Die Schweizerische Vogelwarte Sempach gründet eine Aussenstelle in Graubünden Die Schweizerische Vogelwarte Sempach verstärkt ihr Engagement in Graubünden und gründet in Chur eine Aussenstelle. Dabei gehe es vor allem um die intakten Bündner Landschaften und die Nähe zu Partnerorganisationen und Behörden. 16.06.2020, 11.27 Uhr

(se) Neben dem Hauptquartier in Sempach betreibt die Schweizerische Vogelwarte bereits in Sion (Wallis) und Contone (Tessin) Aussenstellen, neu hinzu kommt eine in Chur. Aufgrund seiner Grösse und seiner landschaftlichen Vielfalt spiele der Kanton Graubünden beim Erhalt der Schweizer Vogelwelt eine zentrale Rolle, schreibt die Stiftung in ihrer Medienmitteilung.

Zahlreiche Vögel, die durch den Menschen aus dem Schweizer Mittelland verdrängt wurden, finden im Graubünden noch intakte Lebensräume. Im Bündnerland fühlen sich aber nicht nur Wiesenbrüter und Auenbewohner wohl, sondern auch alpine Vögel wie das Alpenschneehuhn finden eine Heimat.

Das Braunkehlchen wurde seit den Siebzigerjahren aus dem Mittelland verdrängt, ist aber im Kanton Graubünden noch heimisch. Bild: PD/Marcel Burkhardt

«Wir möchten in diesem für die einheimische Vogelwelt besonders interessanten und bedeutenden Kanton wichtige Vogelschutzanliegen voranbringen», erklärt der zuständige Leiter Roman Graf in der Mitteilung. Dank der Aussenstelle werde das Engagement noch verstärkt, da die Vogelwarte enger mit Regionalen Naturpärken, Behörden, Naturschutzorganisationen und Freiwilligen zusammenarbeiten könne.