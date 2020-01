Die «voll krasse» Luzerner Fasnacht kann kommen Am traditionellen Schalander-Empfang des Lozärner Fasnachtskomitees am Montagabend gabs süffige Reden, lüpfige Musik - und eine amüsante Panne. Roman Hodel 13.01.2020, 22.46 Uhr

LFK-Präsident Roli Fischer (Bildmitte) bei seiner Begrüssungs am Montagabend im Schalander der Brauerei Eichhof. Bild: Pius Amrein

(Luzern 13. Januar 2019)

Wenn es montags in Luzern irgendwo schon ausgelassen zu und hergeht, dann ist entweder Fasnacht – oder zumindest Vorfasnacht. So geschehen am Montagabend, als das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK) zum Schalander-Empfang in die Brauerei Eichhof einlud.