Interview Die Zukunft des Luzerner Lichtfestivals Lilu ist ungewiss –

der Festivaldirektor setzt auf Crowdfunding Die Coronakrise hat die Planung des Lilu-Lichtfestivals ausgebremst. Noch fehlt den Organisatoren das Geld für die dritte Ausgabe. Festivaldirektor Thomas Fritschi erklärt, wieso er dennoch hoffnungsvoll bleibt. Simon Mathis 22.07.2020, 16.00 Uhr

Anlässlich des diesjährigen Lilu wurde die Hofkirche in Luzern auch aussen bunt beleuchtet.

Bild: Pius Amrein

(Luzern, 8. Januar 2020)

Die Pandemie bringt ein junges Stadtluzerner Festival ins Straucheln: Die Durchführung des dritten Luzerner Lichtfestivals Lilu ist unsicher, da dieses Jahr wichtige Sponsoren fehlen. Festivaldirektor Thomas Fritschi erläutert im Interview, weshalb er trotzdem optimistisch in die Zukunft blickt.

Lilu-Festivaldirektor Thomas Fritschi. Bild: PD

Was bedeutet die Coronakrise für das Lilu-Lichtfestival Luzern?

Die Pandemie hat unsere Planung komplett ausgebremst. Kurz nachdem wir unser Programm für 2021 zusammengestellt hatten, brachen unsere Sponsoren aus der Hotellerie weg. Dass diese Unterstützung fehlt, schmerzt uns sehr. In einem normalen Jahr wären wir jetzt bereits an der Umsetzung und mitten im Bewilligungsprozess, stattdessen suchen wir nun nach neuen Geldgebern.

Sie haben auch ein Crowdfunding lanciert. Zurzeit haben Sie gut 5500 von nötigen 200'000 Franken gesammelt. Das ist noch wenig. Was, wenn das Geld ausbleibt?

Wenn uns diese finanzielle Unterstützung fehlt, wird es sehr schwierig, das Lilu zu organisieren.

Kann das Lilu 2021 überhaupt stattfinden?

Das steht in den Sternen. Es ist schon so: Mit unserer jetzigen finanziellen Situation kann das Lilu nächstes Jahr eher nicht stattfinden. Trotzdem bin ich vorsichtig optimistisch. Grundsätzlich gehen wir fest davon aus, dass wir das Lilu irgendwie durchführen können. Für die Bevölkerung ist es wichtig, dass es das Festival gibt. Wir wollen nämlich beim kostenlosen Programm bleiben. Wenn wir das Lilu absagen müssen, dann weniger aus finanziellen Gründen.

Sondern?

Wegen der Sicherheit. Sollte die zweite Coronawelle tatsächlich kommen, wird eine Durchführung fragwürdig. Da würden wir im Sinne der Gesundheit der Besucherinnen und Besucher sowie aller Beteiligten auf das Festival verzichten.

Wenn das Crowdfunding 200'000 Franken einbringt, reicht das für ein «Mini-Lilu». 450'000 Franken sind für ein Festival in der bisherigen Grösse nötig. Muss das Programm nicht so oder so reduziert werden?

Nein, nicht unbedingt. Grösser können wir dieses Jahr sicher nicht werden. Aber die Hoffnung ist schon da, dass wir das Lilu in einem ähnlich grossen Rahmen wie 2020 anbieten können. Die Leute haben – zu Recht – gewisse Erwartungen an das Lichtfestival.

Beteiligt sich die Stadt Luzern am Lilu?

Ja, wir erhalten dieses Jahr einen höheren Beitrag aus dem städtischen ALI-Fonds zur Aktivierung der Luzerner Innenstadt. Dies aber nur ausnahmsweise – wegen Corona.

Wie geht es nun weiter?

Wir haben uns den September als Deadline gesetzt; dann entscheiden wir, ob das Lilu stattfinden kann. Falls ja, werden wir das Programm sehr schnell umsetzen müssen – das wird sicher auch für die Künstlerinnen und Künstler eine Herausforderung.

