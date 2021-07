In Dierikon öffnet bald eine internationale Schule

Dierikon Im Rontal können sich Schüler neu auf internationale Universitäten vorbereiten ‒ mit einem digitalen Konzept aus den USA Im August öffnet in Dierikon die «Lucerne International School»; diese kombiniert klassische Unterrichtsmethoden mit digitalen Hilfsmitteln. Das sogenannte «Blended Learning» soll optimal auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eingehen. Simon Mathis 08.07.2021, 05.00 Uhr

Gründungsdirektor Kamran Baig in einem Schulzimmer der Lucerne International School.

Bild: Manuela Jans-Koch (Dierikon, 2. Juli 2021)

Stolz schreitet Kamran Baig durch die Räumlichkeiten der Pilatusstrasse 2 in Dierikon. Nach den Sommerferien werden sich hier die ersten Schülerinnen und Schüler der Lucerne International School einfinden, die er gegründet hat. Er rechnet mit rund 25 Jugendlichen, welche die reguläre Schulzeit abgeschlossen haben und sich insbesondere für ein Studium an englischsprachigen Universitäten interessieren. Die International School stellt nämlich den sogenannten «A-Level» aus, den höchsten Schulabschluss in Grossbritannien.

Der Brite Baig lebt seit einigen Jahren in Cham und arbeitet seit mehr als 20 Jahren an internationalen Schulen – auch in leitenden Funktionen. «Ich kam an einen Punkt in meinem Leben, an dem ich mich zwischen dem leichten und dem schwierigen Weg entscheiden musste», erzählt er. «Ich hörte auf meine Überzeugung und entschied mich für den harten Weg.» Deshalb nahm er das Risiko auf sich, eine eigene Schule zu gründen.

In Japan auf die neue Schulform gestossen

Überzeugt ist Kamran Baig vom sogenannten «Blended Learning», das digitale Lehrmethoden mit physischen mischt. «Wir nutzen die Technologie als Werkzeug für die Lehrerinnen und Lehrer, um das Schulprogramm individuell auf die einzelnen Schüler abzustimmen», erläutert Baig. Das heisst: Ein Programm verfolgt die Fortschritte der Schüler und passt die Aufgaben entsprechend an. Baig sieht den Ansatz als Weiterentwicklung des «herkömmlichen» Unterrichts:

«In der traditionellen Schule unterrichtet der Lehrer eine gesamte Klasse.

Die Individuen müssen sich ans System anpassen, bei uns passt sich das System an die Individuen an.»

Obwohl das Konzept aus den USA stammt, hat Baig es zuerst in Japan kennen gelernt. Dort gebe es eine ähnliche Institution; sie richte sich an Personen, die «mit dem strengen japanischen Schulsystem nicht zurechtkommen und sich abgehängt fühlen», so Baig. Der Sohn einer Bekannten habe diese Schule besucht, und diese habe ihm sein verlorenes Selbstvertrauen zurückgegeben.

Ersetzt beim Blended Learning eine Onlineplattform den direkten Kontakt zur Lehrperson? «Nein, auf keinen Fall», betont Baig. «Wir sind keine Online-Schule, wir haben einen normalen Stundenplan, physische Schulzimmer und echte zwischenmenschliche Kontakte.» Das sei fürs Lernen unentbehrlich. In der International School nehme der Lehrer einfach eine andere Rolle ein; da das Programm den Schulstoff auswählt, müsse er weniger dozieren und könne die einzelnen Schüler intensiver betreuen.

Gute Lage von Dierikon hat überzeugt

Das Angebot der Lucerne International School richtet sich an Expat-Familien, aber auch an Schweizer Schülerinnen und Schüler. «Mit dem A-Level ist auch ein Eintritt in Schweizer Unis möglich, ich bespreche mit den Eltern jeweils das Ziel der Ausbildung», so Baig. Der Kniff am A-Level sei, dass man sich dort auf nur drei Schulfächer konzentrieren kann – im Gegensatz zu den elf Grundlagenfächern der Schweizer Matura.

Warum wird die Schule in Dierikon eröffnet? «Da sind zunächst die Räumlichkeiten, die sich ideal für Klassenzimmer eignen», so Baig. «Zudem liegt der Ort zwischen Zug, Luzern und Zürich, was sehr praktisch ist.» Der 49-Jährige denkt in grossen Schritten: Wenn das Projekt gut anläuft, will er mit dem Blended Learning noch mehr Stufen abdecken, bis hinab zur Primar. Den Platz dafür hätte er in Dierikon: An der Pilatusstrasse 2 stehen noch einige grosse Räume leer.

Ein Dutzend Matura-Diplome auf Englisch übersetzt

Der Kanton Luzern ist über die Gründung der internationalen Schule informiert, jedoch nicht zuständig für die Anerkennung von Bildungsabschlüssen nach dem britischen Schulsystem. Diese wurde laut Kamran Baig vom britischen Bildungsgremium Pearson Edexcel ausgestellt.

Eine Statistik darüber, wie viele Luzerner Maturanden im Ausland studieren, gibt es nicht. Allerdings: «Auf Anfrage übersetzen wir Luzerner Maturitätszeugnisse auf Englisch, wenn Lernende eine Universität im Ausland besuchen wollen», sagt Simon Dörig, Leiter Dienststelle Gymnasialbildung. Das geschehe jährlich bei rund einem Dutzend von etwa 700 Zeugnissen.

Da die Mehrsprachigkeit in der Schweiz gut verankert sei, bereite die eidgenössische Matura auch für Studien im Ausland gut vor, so Dörig. Im Kanton Luzern gibt es auch Kantonsschulen mit bilingualen Abschlüssen. «Internationale Schulen ergänzen im Bereich der Privatschulen das öffentliche Angebot. Die Schulwahl ist letztlich eine persönliche Entscheidung», hält Simon Dörig fest.

Hinweis: Weitere Informationen unter www.lucerneinternationalschool.ch.