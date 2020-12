Dierikon Neuer Steuerfuss tiefer als geplant An ihrer Gemeindeversammlung, die am Montagabend stattgefunden hat, haben die Dierikoner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger unter anderem über den Jahresbericht 2019 entschieden. Die Steuern werden erhöht. 15.12.2020, 20.14 Uhr

Das Gemeindehaus von Dierikon.

Bild: Boris Bürgisser (23. Juni 2020)

(lf) In einer offenen Abstimmung wurde der Jahresbericht ohne Gegenstimme genehmigt. Weiter wurde an der Versammlung der Aufgaben- und Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2026 bewilligt. Ebenso das Budget fürs kommende Jahr, welches einen Aufwandüberschuss von über 1,1 Millionen Franken aufweist. Thematisiert wurde am Montag zudem die Erhöhung des Steuerfusses. Der Gemeinderat und die Rechnungskommission haben zwar eine Steuererhöhung von 1,75 Einheiten auf 1,95 Einheiten vorgeschlagen. Letztlich hat die Bevölkerung grossmehrheitlich aber einem Antrag aus der Versammlung für eine Steuererhöhung auf 1,85 Einheiten zugestimmt.