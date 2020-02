Diese junge Frau aus St. Urban haucht toten Tieren wieder ein bisschen Leben ein Anita Purtschert ist Restauratorin. Viele Tiere, die sie in Schuss bringt, sind vom Aussterben bedroht – so wie ihr Beruf. Roger Rüegger 25.02.2020, 05.00 Uhr

Zielsicher führt Anita Purtschert die Pinzette an den Flügel einer Wasserralle. Mit einer Stecknadel teilt sie das Gefieder auseinander, um eine Feder einzusetzen. Das braun gesprenkelte Tier mit dem roten Schnabel ist ein Präparat, das viele Jahre in einem Estrich oder einer Vitrine aufgestellt war und verstaubte. Bestimmt störte sich niemand an seinem Anblick, vermutlich nahm aber auch kaum jemand von ihm Notiz. Ausgestopfte Tiere geraten in Vergessenheit.

Bild: Nadia Schärli (St.Urban, 28. Januar 2020)

Nicht für Anita Purtschert. Die 24-Jährige aus St. Urban ist Restauratorin. Sie haucht Tierpräparaten neues Leben ein. Vor acht Jahren entschloss sie sich, das Handwerk zu erlernen. Nicht in einem Lehrbetrieb mit Berufsschule, dafür in praktischer Anwendung begleitet von einem Experten. «Mein Vater Heinz ist diplomierter Tierpräparator. Er hat mich in den Fachzweig der Restaurierung eingeführt. Nun ist er für alle Präparierungen zuständig und ich für die Restaurierungen», erklärt sie.

Ein helles Atelier mit Aussicht auf die Natur

Häufig müsse sie ihre Tätigkeit erklären, wenn Leute sie fragen, wie sich ihr Beruf gestalte und wer überhaupt an Tierpräparaten interessiert sei. Auch Vater Heinz erzählt, dass die Leute sich nur schwer etwas unter seinem Beruf vorstellen können. Ein dunkles, grusliges Kämmerlein, wo Tierleichen zusammengenäht werden, ist das Atelier keineswegs. Der Blick durchs Fenster fällt auf einen Teich, Bäume, Wiese. Natur pur in St.Urban.

Heinz Purtschert bearbeitet eine Singdrossel, welche nur noch aus dem Vogelbalg mit den Federn besteht. Er zieht mit einer Zange und Pinzette den Balg über den von ihm nachgebildeten Rumpf. Diesen formt er jeweils aus einem Spezialschaumstoff, Holzwolle, Lehm und Wollfaden. Häufigste Tiere sind regionale Arten wie Füchse, Vögel und Wild, aber auch exotische Tiere wie Reptilien oder Fische aus Übersee.

Die Restauratorin macht die Präparate wieder frisch, wenn der Zahn der Zeit zu sehr an ihnen genagt hat. Ein Vollzeitjob ist das nicht. Anita Purtschert hat sich aber damit und mit Babysitting ihr Studium an der Pädagogischen Hochschule in Bern finanziert. Nach der Ausbildung will sie zu jeweils 50 Prozent als Lehrerin und selbstständige Restauratorin arbeiten. «Ich freue mich auf diesen Wechsel», sagt sie.

Während ihrer Ausbildung hat sie in diversen Praktikumsstellen wahre Schätze an Tierpräparaten entdeckt. «In einigen Schulen entdeckte ich Sammlungen mit Tieren, die es bei uns in der Region kaum noch zu sehen gibt. Wie etwa den Kuckuck», sagt sie einerseits begeistert, aber auch etwas enttäuscht, weil den Leuten heute das Bewusstsein für die heimische Fauna fehlt. Tierpräparate seien ideales Anschauungsmaterial im Biologieunterricht. Sie habe bemerkt, dass Kinder die «echten» Tiere mit Begeisterung wahrnehmen würden. Dies habe eine völlig andere Qualität und würde sich garantiert tiefer einprägen, als wenn sie Tiere auf einem Bildschirm beobachten würden.

Bild: Nadia Schärli (St. Urban, 28. Januar 2020)

Ausbildung in der Schweiz nicht mehr möglich

Das Problem sei, dass viele Sammlungen nicht mehr gepflegt würden, daher seien sie oft stark verschmutzt, beschädigt oder von Parasiten befallen. «Es fehlt in vielen Schulen das Interesse, es fühlt sich auch niemand verantwortlich für die Pflege der Präparate. Überrissene Sparmassnamen tragen ihren Teil dazu bei», so die Restauratorin. Zudem würden viele Leute befürchten, dass die Tiere mit Materialien behandelt worden seien, die gesundheitsschädigend sein könnten. Es sei ein richtiger Hype entstanden. Dem kann sie als Lehrerin künftig entgegenwirken. «Ich versuche an den Schulen, die Leute für Tierpräparate zu begeistern und über den unbedenklichen Umgang damit aufzuklären», sagt sie.

Im Atelier von Anita und Heinz sind Marder, Eulen, Auerhähne, Rehböcke, Flughunde und Goldkehlchen aber willkommen. Der 62-jährige Heinz Purtschert weiss, dass sein Beruf und so auch der des Restaurators über kurz oder lang von der Bildfläche aussterben wird. Lernen kann man das Handwerk in der Schweiz nicht mehr. Dafür müsste man vier Jahre in Wien investieren. Das will sich kaum jemand zumuten. Zumal die Nachfrage nach Tierpräparaten nicht gross ist. Die Kundschaft der Purtscherts besteht vorwiegend aus Ornithologen, Jägern und Privatleuten. Die Singdrossel wurde von einem Auto erwischt und von einer Privatperson in Auftrag gegeben.

Drei kleine Waldkauze warten auf eine Lifting

Derweil warten im Atelier etliche tierische Kunden auf ein Lifting der Restauratorin. Nach der Wasserralle dürften wohl drei kleine Waldkauze gereinigt werden. Wobei sich dies laut Anita Purtschert wohl schwierig gestalten wird, da es nicht einfach sei, das schon angegriffene Gefieder während der Reinigung und Restaurierung nicht zu beschädigen. Auch farbliche Anpassungen nimmt sie vor. Die Materialien zum Schnabel, Beine und Gefieder zu verschönern mischt sie meistens selber.

Ihrer Arbeit geht Anita Purtschert mit grosser Sorgfalt und einem Lächeln nach. Die Tiere behandelt sie wie lebende Wesen. «Wenn ich einen Wachtelkönig restauriere, den ich in freier Natur vielleicht nie mehr zu sehen bekomme, weil er in der Schweiz vom Aussterben bedroht ist, fühle ich schon mit», sagt sie. Die Tierwelt beobachtet sie auch im Ausland. Etwa in Indonesien, wo sie gerne auf Tauchstation geht. Sie hat sich den Dive-Master zum Ziel gesetzt und will sich dabei die Möglichkeit bewahren, beruflich ebenfalls in diese Richtung zu gehen. Weiter trifft man Purtschert auch als Strassenmusikerin mit Gitarre an. In Locarno, Zürich oder in Luzern hört man die Frau, die an der Kanti Willisau das Schwerpunktfach Musik, klassischer Gesang wählte, öfters mit eignen Liedern.

Zurück ins Atelier. Rund 90 Minuten sind verstrichen. Die Wasserralle von Anita macht eine gute Figur und auch Heinz Purtscherts Singdrossel, die zu Beginn unseres Besuchs nur eine leere Hauthülle mit Federn war, sieht inzwischen wieder wie ein Vogel aus.