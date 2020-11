Diesen Weltmeister hatte niemand auf der Rechnung Auf Marc Marquez folgt Joan Mir als Weltmeister in der Motorrad-Königsklasse MotoGP. Valentin Oetterli (SDA) 15.11.2020, 21.35 Uhr

Joan Mir feiert in Valencia seinen Weltmeistertitel. Bild: Kai Försterling/Key (15. 11. 2020)

Niemand, nicht einmal er selbst, rechnete zu Beginn des Jahres mit dem MotoGP-Titelgewinn von Joan Mir. Doch der 23-jährige Suzuki-Werkfahrer aus Palma de Mallorca überraschte in der coronabedingt auf 14 Rennen verkürzten Saison mit einem Steigerungslauf.

Der WM-Titel in der Königsklasse schien auch heuer für den Überflieger Marc Marquez reserviert. Der sechsfache MotoGP-Weltmeister stürzte jedoch gleich beim ersten Saisonrennen Mitte Juli in Jerez schwer. Der 27-jährige Spanier erlitt dabei einen Bruch des rechten Oberarms, der Komplikationen nach sich zog. An die Titelverteidigung war nicht zu denken, Marquez’ Renncomeback wird erst 2021 erfolgen.

Das Vakuum an der MotoGP-Spitze schien umgehend durch Fabio Quartararo gefüllt zu werden. Der 21-jährige Youngster aus Nizza gewann auf brillante Weise die ersten beiden Saisonrennen in Andalusien. Nach drei von 14 Grands Prix lag er in der Gesamtwertung weit voraus, so auch um nicht weniger als 48 Punkte vor dem damaligen WM-14. und nachmaligen Überraschungs-Weltmeister Joan Mir. Dessen zwei Ausfälle – je einer in Jerez und Brünn – sollten jedoch die einzigen Fehltritte bleiben.

Sieben Podestplätze seit Mitte August

Ab Mitte August und dem 2. Rang in Spielberg, seiner ersten Top-3-Platzierung in der obersten WM-Kategorie, reihte der mit 181 cm verhältnismässig grosse und 69 kg schwere Mallorquiner Topleistung an Topleistung. Ganz anders der oft ungestüm wirkende Yamaha-Fahrer Quartararo, der ausser im September beim GP von Katalonien, welchen er gewann, nie mehr auf dem Podest stand. Mitte Oktober, nach dem zehnten Saisonrennen, übernahm Mir dank des 3. Platzes in Aragonien erstmals die WM-Führung – und gab diese nicht mehr ab. Vor Wochenfrist, beim ersten von zwei Grands Prix in Valencia, krönte er seine Erfolgsserie mit dem ersten MotoGP-Triumph.

Mir ist seit 2012 und der Einführung der Moto3-Klasse der erste Fahrer, der nach dem Titel in der untersten auch denjenigen in der obersten WM-Kategorie holt. Einzig in seiner einzigen Moto2-Saison (2018) blieben dem Spanier grössere Erfolge verwehrt. Doch WM-Rang 6 mit 155 Punkten (bei vier Podestplätzen) reichte zum MotoGP-Aufstieg bei Suzuki. Dieses Vertrauen in seine Fähigkeiten zahlte Mir nun dem japanischen Hersteller im Übermass zurück. Vor 20 Jahren hatte Suzuki mit dem US-Amerikaner Kenny Roberts Junior den letzten Weltmeister in der Königsklasse des Motorradrennsports, die damals noch unter 500 ccm firmierte, gestellt.

«Weiss nicht, ob ich lachen oder weinen soll»

Es sei unglaublich, so Mir wenige Minuten nach Ende des Rennens und nach der Ehrenrunde vor komplett leeren Zuschauertribünen, die ohne Coronapandemie von wohl über 100000 Fans bevölkert gewesen wären. «Mir fehlen etwas die Worte, um meine Emotionen zu beschreiben. Für diesen Titel habe ich mein ganzes Leben gekämpft.» Er verspüre deshalb gemischte Gefühle, so der vom krassen Aussenseiter zum sensationellen Champion gereifte Mallorquiner: «Ich weiss nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich brauche noch etwas Zeit, um mir darüber klar zu werden.»