Dieser 15-jährige Luzerner ist der Lionel Messi unter den Vogelbeobachtern Weshalb erklärt ein Gymnasiast das Beobachten von Vögeln als sein Hobby? Ein Besuch bei Nicola Haltiner auf dem Krienser Sonnenberg, wo am Sonntag Zugvögel gezählt und protokolliert wurden. Chiara Zgraggen 04.10.2020, 18.40 Uhr

«Achtung, dort hinten hat es einige Kormorane!» Alle wenden sich um

180 Grad, schwenken das Fernrohr, blicken mit dessen Hilfe in die Ferne. Totenstille. Alle, das sind Vogelbeobachter, die am Sonntag auf dem Krienser Sonnenberg Zugvögel bestimmt und protokolliert haben.

Bilder: Pius Amrein (Kriens,

4. Oktober 2020)

Einer davon ist der 15-jährige Nicola Haltiner aus Schlierbach. Dunkles Haar, dunkle Augen, Outdoor-Klamotten, Zahnspange.

Das Erscheinungsbild Haltiners klingt nach dem eines gewöhnlichen Jugendlichen. Doch sein Hobby macht ihn zum Porsche an einem Subaru-Treffen. Er wäre indes zu bescheiden, um von sich zu behaupten, er sei ein Experte in der Ornithologie. Das tun ohnehin schon genug Leute. Bereits im Vorfeld dieser Recherche erzählte eine Frau des Vereins «BirdLife Luzern», dass es sich bei diesem Gymnasiasten um einen wahren Experten handle. Dies sollte nicht die letzte Lobpreisung für den jungen Mann bleiben.

Wer denken mag, Nicola sei ein komischer Kauz, irrt. Vielmehr scheint der schüchterne Luzerner in der Ornithologie eine Leidenschaft gefunden zu haben. Begonnen hat alles bei diversen Verwandten, ihres Zeichens Vogel-Freunde. Als seine Mutter dann einen Feldornithologiekurs belegte, zog es ihn in den Bann. «Ich habe ihren Kursordner tagelang studiert», erzählt Nicola begeistert. Heute blättert er kaum mehr in diesem Ordner, wahrscheinlich weil er ihn schon in- und auswendig kennt. Er informiert sich anderweitig. «Ich schaue gerne auf Onlineportalen nach, wo sich welche Vögel derzeit befinden.» Diese Erkenntnisse steuern dann die Wanderrouten Nicolas.

Für sein Hobby reist er sogar ins Ausland

Der 15-Jährige scheint der Lionel Messi unter den Vogelfreunden zu sein. Jedem Besucher wird er als Experte vorgestellt. Interessiert wandert ihr Blick auf die Übersichtstabelle, dem Arbeitsbereich Haltiners. «Ziehen Tauben nicht auch gen Süden?», möchte eine ältere Dame, die von Kindern flankiert auf dem Gehweg steht, von ihm wissen. Er verneint. Sein Blick schweift wieder in die Ferne, ehe er seinen Feldstecher zur Hand nimmt, um sogleich weitere Vögel zu notieren. «Ich möchte gerne nach Marokko reisen, um dort Vögel zu beobachten», erzählt er. Zweimal trieb ihn die Freude an der Zoologie an die Nordsee, einmal zog es ihn nach Italien. Er sagt:

«Weisst du, anhand von Vögeln lässt

sich die Gesundheit der Natur messen.»

Wegen des Klimawandels und den dadurch wärmeren Wintermonaten ziehen gewisse Vogelarten nicht wie für ihre Art vorgesehen gen Süden. Komme dann ein strengerer Winter, führe dies zum Tod vieler Vögel. Mehr Zeit für die Ausführung der Vogel-Gesundheit bleibt jedoch nicht. Wieder passieren Besucher seinen Beobachtungsposten und möchten Informationen zu den Vögeln. Auch ein Vereinskollege schaut vorbei. «Das ist unser Nicola», beginnt er zu sagen, «der ist ein ganz Verrückter. Der weiss alles. Fragen Sie ihn nur.» Ein Blick zu Nicola verrät: Geheuer ist ihm die Situation nicht, Komplimente scheinen an ihm abzuprallen. Auf die Frage, was solche Komplimente in ihm auslösen, antwortet er mit einem langgezogenen «joa». Unsicher blickt er in die Ferne, um zehn Sekunden später zu sagen: «Es ist schon schön, zu hören.»

Bis am Ende des Tages wird Nicola 3527 Vögel protokolliert haben. Vielleicht wird er noch auf seiner Posaune einige Lieder spielen. Vielleicht späht er im Internet nach neuen Standortinformationen zu den Vögeln. Zuzutrauen wäre ihm beides.

Über 17'000 Zugvögel gezählt Auf dem Sonnenberg und im Mettelimoos/Entlebuch zählten Ornithologen und Ornithologinnen am Sonntag total über 17'500 Vögel, wie BirdLife Luzern in einer Medienmitteilung schreibt. Analog zu den letzten Jahren war der Buchfink die häufigste Art. Auf dem zweiten Platz folgt der Star. Über 150 Besucherinnen und Besucher waren vor Ort und stellten Fragen. (hor)