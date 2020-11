Interview Dieser Luzerner will bis 2067 die ganze Welt mit Würsten versorgen Ivo Knüsel (56) aus Luzern setzt sich für das Ansehen der Blut- und Leberwürste ein. Vom Wursten versteht er nichts, er tut es trotzdem. Roger Rüegger 08.11.2020, 15.00 Uhr

Der Verein zur Förderung des Ansehens der Blut- und Leberwürste (VBL) wurde 1968 von Studenten gegründet. Was war der Hintergrund?

Ivo Knüsel: Die Gründer haben der Filetfresserei abgeschworen. Sie liebten Blut- und Leberwürste und setzten sich für die Förderung des Metzgerwesens ein. Das tun wir auch heute.

Mit Erfolg?

Sehen Sie sich um. Es gibt doppelt so viele Metzgete also noch vor 20 Jahren. Das ist sicher auch Verdienst unseres Vereins.

Bei ihm kommen Würste auf den Teller: Ivo Knüsel ist Vorsitzender des Vereins zur Förderung es Ansehens der Blut- und Leberwurst. Bilder: Pius Amrein (Luzern, 3. November 2020)

Der VBL hat derart Einfluss?

In den 1970er-Jahren produzierte ein grosser Detailhändler Blut- und Leberwürste in Kunststoffdärmen. Da intervenierte der VBL stark. Wir legen Wert darauf, dass das Naturprodukt Fleisch nicht in Plastik gepresst wird. Die Leute wollen gute Würste. Wir setzen uns für ein glückliches Leben der Säuli ein und dafür, dass alles von Nose to Tail verwertet wird. Wir kämpfen auch gegen all die Hygienevorschriften, die Hofschlachtungen verunmöglichen und Störmetzgern den Garaus machen.

Was ist eine gute Wurst?

Das ist Ansichtssache. Der VBL besucht verschiedene Metzgete. Wir degustieren und bewerten die Würste mit Noten – wie in der Volksschule.

Eine Bauchentscheidung also, gar Willkür?

Die Bewertungen erfolgen zwar subjektiv und nach Gefühl, aber sie müssen begründet werden. Es wird anhand eines Bewertungsformulars beurteilt. Zum Beispiel ist die Konfektionierung eine optische Beurteilung. Schweinskrausdärme ziehen viele den glatten Rindsdärmen vor. Auch Metallclips sind gegenüber Schnüren verpönt.

Welche Beiz hat gewonnen?

Der Schnasbergerhof in Elsau bei Winterthur. Erstmals in unserer Geschichte gewann eine Besenbeiz den Vereinspreis.

Interessant. Testpersonen von Gault Millau haben die Metzgete von drei Zentralschweizer Wirtschaften top bewertet: Ochsen Roggliswil, Old Swiss House Luzern und Kaiserstock Riemenstalden. Die Tester haben wohl nicht das VBL-Formular als Vorlage gehabt?

Nicht, dass ich wüsste. Wir besuchen rund ein Dutzend Metzgete in der Schweiz und im nahen Ausland. Im Old Swiss House kosten wir demnächst.

Wie sieht es mit Ihren persönlichen Vorlieben aus?

Da breche ich gerne eine Lanze für die Migros Luzern. Deren Leberwürste sind für mich seit rund 30 Jahren weit und breit unerreicht. Bei meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen löst das nacktes Unverständnis aus. Aber über Geschmack lässt sich nicht streiten und ich bin kein Spezialist.

Was denn, Sie sind der Vorsitzende VBL international.

Ich bin in erster Linie leidenschaftlicher Dilettant. Ich verstehe nicht viel vom Wursten, ausser dass ich bei jeder Sommermetzgete unseres Vereins nach bestem Wissen und Gewissen mithelfe. Wobei wir im letzten Sommer mit der Blutwurst grandios gescheitert sind.

Wie scheiterten Sie?

Die Würste waren furchtbar anzusehen und schmeckten nicht. Die Körnung glich einer Mischung aus Sand und Sperma.

Da beisst man nicht gerne rein. Was ging schief?

Es wurde nach der bewährten Rezeptur aus dem Metzgereihandbuch des Metzgermeisterverbandes gearbeitet. Meine Aufgabe war das Rühren.

Haben Sie etwa keine Acht gerührt? Das würde einiges erklären. Fondue gelingt ja scheinbar auch nicht, wenn man im Kreis rührt.

Richtig. Ein böses Omen weil ich die Null gerührt hatte. Wir haben trotzdem alles verputzt.

Nicht nur Blut- und Leberwürste sollen gegessen werden. Der Verein stezt sich dafür ein, dass alles eines geschlachteten Tieres verwertet wird. So bringt der Vorsitzende Ivo Knüsel auch ein Schweineschwänzchen zum Fototermin mit.

Sie hätten zur Musik der Rolling Stones Wursten sollen. Bei Brown Sugar wäre auch das Blut im Kessel in Wallung geraten und hätte bestimmt nicht gestockt?

Daran lag’s nicht. Wir haben wohl zu wenig Hitze gegeben.

Bleiben wir kurz bei den Stones. Der Verein hiess anfänglich «zur Förderung des Ansehens der Blut- und Leberwürste und Rolling Stones Club». Vornehmstes Anliegen war auch die Verehrung der Band. Das passt doch überhaupt nicht zusammen.

Die Stones hatten damals einen hohen Stellenwert bei den Gründervätern, den Studenten. Der Stellenwert bröckelte nach den ersten Vereinsjahren, weil die Vereinskapelle derart unzuverlässig war und man nicht regelmässig mit ihnen rechnen konnte. Darum sind die Rolling Stones seit 1973 befreit vom VBL und heute autonom unterwegs.

Ihre Stärke ist also nicht das Wursten. Welche Aufgaben haben Sie als Vorsitzender VBL international?

Wir pflegen tatsächlich Beziehungen zu Vereinen und Mitgliedern aus aller Welt. Am ersten Oktoberwochenende hätten Mitglieder unseres Vereins aktiv und passiv an der Bratwurstiade in Thüringen teilgenommen. Das sind Wettkämpfe mit anschliessendem Schlachtessen. Der Anlass wurde abgesagt.

Die Thüringer haben ihre Bratwüste. Welche Länder kennen die Blutwurst?

Das sind viele. Im letzten Jahr besuchten wir ein Blutwurstfest in Canillas de Aceituno bei Malaga. Dieses findet jeweils am letzten Sonntag im April statt. Als wir am Sonntagmorgen eintrafen, räumten die Leute bereits ab. Das Fest war ausnahmsweise am Samstag, weil Spanien an diesem Sonntag wählte. Ein kapitales Scheitern meinerseits.

Hungrig mussten Sie das Land aber nicht verlassen?

Wir haben zufällig eine Köchin getroffen, die uns spontan andalusische Blutwürste zubereitete.

Es bleiben noch Jahre, um das verpasste Fest nochmals zu besuchen. Der VBL wird erst am 8. November 2067 aufgelöst, 99 Jahre nach der Gründung. Was wollt ihr bis dann erreichen?

Dass die ganze Welt mit Blut- und Leberwürsten versorgt ist. Wir sind auf bestem Weg.