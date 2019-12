Podcast «Dieses Erlebnis hat mir klar gemacht, wie wichtig das Geigenspielen für mich ist» – Podcast mit Künstlerin Claudia Kienzler Die 38-jährige Musikerin Claudia Kienzler wohnt in ihrem Bauwagen in Luzern und stellt in den kommenden Monaten einen neuen Wanderzirkus auf die Beine, das «Varieté Caleidoskop». Zéline Odermatt 30.12.2019, 05.00 Uhr

In dieser Folge unseres Podcasts «S'andere Interview» reden wir mit Claudia Kienzler. Sie ist in Zug aufgewachsen, wohnt nun in Luzern in ihrem eigens umgebauten Bauwagen. Wir trafen die 38-jährige Geigen- und Bratschenspielerin in ihrem Atelier in Emmenbrücke zum Gespräch. Sie erzählte uns von ihren Plänen, das «Varieté Caleidoskop» zu initiieren, in dem es ab 2021 ein abendfüllendes Programm mit Musik, Artistik, Theater, Tanz und Kulinarik geben soll. Dafür erhielt ihr Verein von der Migros Kulturprozent 30'000 Franken.