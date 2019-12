Digitale Plattform für Luzerner Lehrbetriebe kommt bei Firmen gut an Der Kanton Luzern hat ein digitales Portal für die Berufsbildung eingeführt. Ein halbes Jahr nach der Einführung zeigt sich: Der administrative Aufwand hat abgenommen, die Effizienz wurde gesteigert. 11.12.2019, 11.02 Uhr

(rem) Seit Mai 2019 gibt es im Kanton Luzern ein neues, digitales Portal. Lehrbetriebe können ihre offenen Lehrstellen selbständig verwalten, Lehrverträge digital erfassen und direkt zur Genehmigung einreichen und verwalten.

Nun zieht der Kanton Luzern ein erstes, positives Zwischenfazit. «Die papierlastigen Arbeiten sind durch digitale Prozesse abgelöst worden, was die Kommunikation zwischen Betrieben und Dienststelle ermöglicht. Dies bedeutet eine administrative Entlastung, schnellere Abwicklung und erhöhte Datenqualität für alle Beteiligten», schreibt die Staatskanzlei in einer Mitteilung. Fast jeder zweite Lehrbetrieb im Kanton verwendet das Portal.

So funktioniert das Portal Berufsbildung Dreissig Luzerner Lehrbetriebe arbeiten seit Mai 2019 mit der Pilotversion des Portals. Dank der Unterstützung der Pilotbetriebe konnte das Portal innert kurzer Zeit erfolgreich optimiert werden. Aufgrund der positiven Rückmeldungen wurde das Portal im August 2019 – mit der erstmals elektronisch möglichen Lehrstellenerfassung – flächendeckend eingeführt. Seit Oktober 2019 können die neuen Lehrverträge elektronisch eingereicht werden; der physische Versand zwischen Lehrbetrieb und Kanton entfällt.

Die Unternehmen schätzen die neuen Möglichkeiten. Bettina Seeholzer-Scherrer, Leiterin Projekte der CSS Versicherung in Luzern, sagt: «Als Unternehmen, das die Digitalisierung stetig vorantreibt, schätzen wir das papierlose und effiziente Arbeiten mit dem Berufsbildungsportal. Die Wege verkürzen sich und der Lehrvertrag ist schneller bei den Lernenden.» Bereits in der Pilotphase habe ein enger Austausch stattgefunden. Anpassungen und Verbesserungen konnten direkt mit der Dienststelle Berufsbildung vorgenommen werden. Auch Oskar Egli, Leiter Berufsbildung der Hunkeler AG in Wikon, kann dem Portal Berufsbildung viel Gutes abgewinnen: «Mit dem Portal Berufsbildung wird die administrative Zusammenarbeit zwischen uns und der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung optimiert und modernisiert. Als Pilotbetrieb konnten wir unsere Anregungen und Wünsche direkt platzieren und haben sehr gute Erfahrungen gesammelt.»

Das alles kann das Portal

Die Lehrbetriebe können auf dem Portal:

- Lehrverträge erfassen, zur Genehmigung einreichen und verwalten

- Lehrvertragsverlängerungen einreichen

- Neue Bildungsbewilligungen beantragen

- Neue Berufsbildner melden und bestehende Daten verwalten

- Lernenden- und Lehrbetriebsdaten mutieren

- Prüfungsabmeldung zum Qualifikationsverfahren bestätigen

- Lehrstellen-Nachweis-Daten erfassen





Hinweis: Hier gehts zum Portal