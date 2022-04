Luzerner Regierung legt Digitalstrategie vor

Digitaler Wandel Luzerner Regierung legt Planungsbericht für Digitalstrategie vor – der Kanton will eine eigene E-ID entwickeln Der Luzerner Regierungsrat zeigt in einem Bericht auf, wie er den digitalen Wandel begleiten will. Trotz dem Fokus auf Strategisches offenbart er aber durchaus konkrete eigene Ideen. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 04.04.2022, 17.16 Uhr

Wie soll der Staat in die Gestaltung des digitalen Wandels eingreifen? Mit dieser Frage befasst sich der Planungsbericht «Strategie zur Gestaltung des digitalen Wandels in Wirtschaft, Gesellschaft und öffentlicher Verwaltung», den der Regierungsrat am Montag vorgelegt hat. Die Strategie wurde unter Federführung des Finanzdepartements erarbeitet. Beteiligt waren rund 30 Fachexpertinnen und -experten aus allen Departementen und kantonsnahen Organisationen. Zudem hat der Verein Staatslabor die Arbeiten begleitet. Dieser setzt sich laut Eigenbeschreibung für «zeitgemässe und zukunftsgerichtete» Dienstleistungen des Staates ein.

Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte) sagte am Montag: «Wir wollen ein Zeichen setzen.» Luzern sei einer der ersten Kantone, der eine solche Strategie vorlegt. Angelehnt ist das Papier an den Bericht des Bundesrats aus dem Jahr 2020 mit dem Titel «Digitale Schweiz».

Der Luzerner Bericht definiert Ziele in insgesamt neun Aktionsfeldern: Bildung, Forschung und Innovation; Infrastruktur; Sicherheit; Umweltschutz, natürliche Ressourcen und Energie; Politische Partizipation und E-Government; Wirtschaft, Daten, digitale Inhalte und künstliche Intelligenz; Soziales, Gesundheit und Kultur; Regionales und nationales Engagement.

Im Bericht wird betont, dass konkrete Massnahmen nicht Teil dieser Strategie sind. Zunächst soll die Debatte im Kantonsrat erfolgen. Laut Sessionsplanung dürfte dies im Juni der Fall sein. Danach wird die Regierung die Ergänzungen aus dem Parlament in den Bericht einarbeiten. Laut Reto Wyss sollen im Verlaufe des nächsten Jahres erste Umsetzungsmassnahmen definiert werden.

E-Voting kommt wieder auf den Tisch

Obwohl im Bericht betont wird, dass es sich um eine Strategie handelt, die den politischen Prozess anstossen soll, beinhaltet der Bericht konkrete Ideen. Spannend für die Bürgerinnen und Bürger ist vor allem der Bereich E-Government. Hier sollen digitale Dienstleistungen des Kantons für Unternehmen «der primäre und langfristig einzige Kanal» werden, wie es heisst. Denn: «E-Government-Verfahren sollen insbesondere die administrative Belastung für kleine und mittlere Unternehmen reduzieren.»

Auch das E-Voting wird im Bericht behandelt. Bekanntlich konnten im Ausland lebende Luzernerinnen und Luzerner zwischen 2010 und 2019 ihre Stimme elektronisch abgeben. Der Betrieb wurde eingestellt, nachdem der federführende Kanton Genf entschieden hatte, das System nicht mehr weiterzuentwickeln und aufzugeben. Jetzt schreibt der Kanton in seinem Bericht, er wolle im Bereich E-Voting mit anderen Kantonen und dem Bund kooperieren:

«Im Fokus der Luzerner E-Voting-Lösung sollen die im Ausland lebenden Bürgerinnen und Bürger stehen»

Kanton hält an Service-Portal fest

Ein weiteres Ziel ist die effiziente digitale Abwicklung von Behördengeschäften. Elektronische Behördenleistungen sollen so bereitgestellt werden, dass sie ohne besondere Kenntnisse nutzbar sind. «Dafür unterstützt der Kanton die Schaffung einer ebenenübergreifenden E-Government-Infrastruktur für Dienstleistungen.»

Gemeint ist damit das geplante Service-Portal von Kanton und Gemeinden. Dieses sollte eigentlich schon dieses Jahr an den Start gehen und es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, Behördendienstleistungen digital in Anspruch zu nehmen. Das von Kanton und Verband Luzerner Gemeinden (VLG) gemeinsam erarbeitete Projekt ist aber ins Stocken geraten. Vier der fünf grossen Agglomerationsgemeinden zahlen ihren Beitrag an die Entwicklung des Projekts auf ein Sperrkonto ein, Emmen zahlt gar nicht mehr. Die Stadt Luzern fordert einen Marschhalt und eine Reorganisation.

Trotz der Kritik will der Kanton an einer staatsebenenübergreifenden digitalen Infrastruktur festhalten, wie dem Planungsbericht zu entnehmen ist. Zum aktuellen Stand des Projekts will das Finanzdepartement aber mit Verweis auf hängige Vorstösse im Kantonsrat zum Thema keine Stellung beziehen.

E-ID in der Bevölkerung nicht beliebt

Aufhorchen lässt ein weiterer Punkt im selben Kapitel. «Der Kanton Luzern fördert die Entwicklung einer E-ID (Luzern.ID) unter kantonaler Hoheit», heisst es. Bei einer E-ID handelt es sich um einen staatlich anerkannten Identifikationsnachweis.

«Diese vereinfacht den Zugang zu digitalen Dienstleistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner und wird ersetzt, sobald eine Bundeslösung verfügbar ist»

, schreibt der Kanton in seiner Strategie.

Nur: Ob und wann eine Bundeslösung kommt, ist offen. Vor etwas mehr als einem Jahr haben die Schweizer Stimmberechtigten die Schaffung einer nationalen E-ID an der Urne wuchtig verworfen. Auch im Kanton Luzern sagten 60 Prozent Nein zur Vorlage.

