Digitales Kochen Gastronom auf Rigi Kaltbad will mit kreativen Ideen die Krisenzeit überstehen Stefan Winiger setzen die Coronamassnahmen arg zu. Nun lanciert der Gastronom auf der Rigi ein neues Projekt. Stephan Santschi 03.04.2021, 05.00 Uhr

«Mehr Pippi als Annika.» So umschrieb einmal eine Bloggerin das Wesen von Stefan Winiger, Inhaber und Geschäftsführer des «Chalet Schild». Pippi Langstrumpf aus der schwedischen Kinderbuchreihe kennt bekanntlich keine Berührungsängste, ist selbstbewusst, besitzt übermenschliche Kräfte. Annika hingegen ist eher zurückhaltend, meidet Risiken. Winiger lacht, wenn er auf diese Bezeichnung angesprochen wird. «Das stimmt schon. Ich bin nicht gerne fremdbestimmt, deshalb habe ich mich selbstständig gemacht.» Der gelernte Dekorateur, der früher in der Geschäftsleitung des Sportartikelherstellers Athleticum sass, empfängt seit sechs Jahren Gäste im Bergrestaurant auf Rigi Kaltbad, entwickelt, kocht und serviert dabei in einer One-Man-Show.

Stefan Winiger am Stammtisch, an welchem in Zukunft ein Video-Talk stattfinden soll.

Bild: Pius Amrein (Rigi, 25. März 2021)

Wenn er denn darf. Mitte Dezember schloss der Bundesrat im Rahmen der Coronamassnahmen auch seine Lokalität zum zweiten Mal, ohne Härtefallgelder auszuzahlen, wohlbemerkt. Die Begründung: Er biete auch Übernachtungsmöglichkeiten an, profitiere daher von der Spezialregelung für Hotels. Dass die Tagesgäste im Restaurant ausbleiben? Dass er sein Lager wegen gestrichener Catering-Aufträge auflösen musste? Geschenkt. «Ich lebe vom Ersparten, stehe mit dem Betrieb vor dem Abgrund. Viele können sich nicht vorstellen, dass Menschen nun in eine existenzielle Krise geraten sind.»

Pakete mit Feinem von der Rigi

Ans Aufgeben aber denkt er nicht, im Gegenteil: «Jetzt nehme ich das Heft selbst in die Hand», sagt der 52-jährige Stadtluzerner. Vor kurzem hat er das Projekt Anderst gemacht auf der Crowdfunding-Plattform «funders.ch» lanciert. Fast 30'000 Franken sind zusammengekommen, genug, um jetzt «Vollgas zu geben». Dabei stellte sich der Kulinariker die Frage, wie er die Gastronomie digitalisieren könnte. Nicht, dass seine währschaften Käsekuchen, Hacktätschli und Älplermagronen künftig aus dem 3D-Drucker kommen. «Aber ich möchte meine Community auch auf digitalem Weg bedienen.»

Konkret heisst das: Stefan Winiger macht Ende April einen Onlineshop auf. Er stellt seine Rezepte zur Verfügung, schreibt Blogs über Food, kochende Kinder und Gesundes. Er produziert einmal pro Monat eine Kochsendung inklusive Talk auf Youtube, Facebook (als Film) und Spotify (Podcast) – erstmals am Donnerstag, 22. April. Und wer ein Jahresabo für 150 Franken bucht, erhält monatlich ein Paket mit Produkten von der Rigi, am Jahresende ein Kochbuch sowie Einladungen zu Besuchen bei Produzenten und Eatings im Berggasthaus. «Jede einzelne Idee für sich ist nicht revolutionär. Ich werde aber alles miteinander verbinden und mir so ein zweites Standbein schaffen», erklärt Winiger. «Egal, was dann passiert, ob Regen, Covid-24 oder -335, ich bin vorbereitet.»

Stefan Winiger mag keine Geheimniskrämerei

Für Stefan Winiger steht fest: Die Coronamassnahmen werden die Gastronomie verändern, neue Konzepte sind gefragt. «Die Kreativen werden noch kreativer und jene, die weiterhin auf Tiefkühltruhe und Schnitzel mit Pommes frites setzen, werden wohl verschwinden.» Von zentraler Bedeutung sei die Öffnung des Betriebs, Geheimniskrämerei gehöre der Vergangenheit an. Nachteile, wenn er seine Rezepte preisgibt, fürchtet er nicht. «Die Menschen lieben es, über das Essen zu reden. Wenn ich meinen Gästen berichte, wie ich die Menus zubereite, strahlen sie und probieren es zu Hause aus, künftig mit Produkten aus meinem Onlineshop. Dann kommen sie zurück und erzählen, wie es funktioniert hat.»

Ob seine Idee funktioniert, weiss Stefan Winiger freilich noch nicht, der Startschuss aber stimmt ihn zuversichtlich. Oder um es in den Worten von Pippi Langstrumpf auszudrücken: «Das haben wir noch nie probiert, also geht es sicher gut.»

Hinweis: www.chaletschild.ch; www.anderstgemacht.ch