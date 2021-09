Digitalstrategie Stadt Luzern: Zentrum für Cyber Security geplant

Digitalisierung Luzerner Stadtverwaltung soll Zentrum für Cyber Security aufbauen Der Luzerner Stadtrat beantragt fast 14 Millionen Franken für die weitere Umsetzung der Digitalstrategie. Damit soll auch der Umbau der Verwaltung vorangetrieben werden. Robert Knobel 27.09.2021, 11.00 Uhr

Die Stadt Luzern will in Sachen Digitalisierung an der Spitze mitmischen. Diesen Anspruch bekräftigten Stadtrat und Parlament bereits 2019 mit der Verabschiedung der Digitalstrategie. Damals wurde ein Kredit von 14,4 Millionen Franken bewilligt für den Aufbau einer neuen Digital-Fachabteilung in der Stadtverwaltung sowie für weitere Massnahmen.

Doch das war erst der Anfang. Der Stadtrat beantragt jetzt einen weiteren Sonderkredit in der Höhe von 13,8 Millionen Franken für die weitere Umsetzung der Digitalstrategie in den nächsten zehn Jahren. Damit sollen unter anderem weitere Stellen in der Dienstabteilung Digital im Umfang von 330 Prozent geschaffen werden. Weiter sollen in der Abteilung befristete Stellen von total 200 Prozent in unbefristete umgewandelt werden.

Die Stadt Luzern will die Digitalisierung vorantreiben – unter anderem mit einer zentralen Plattform für alle städtischen Dienstleistungen. Bild: Pius Amrein

Andere Gemeinden sollen von der Stadt profitieren

Geplant ist insbesondere der Aufbau einer neuen «Fachstelle für Informationssicherheit und Datenschutz». Dieser Bereich werde mit zunehmender Digitalisierung immer wichtiger, schreibt der Stadtrat in seiner Botschaft ans Parlament. So werde etwa das geplante Serviceportal, das sämtliche Dienstleistungen der Stadt online zugänglich machen soll, ganz neue Fragestellungen in Sachen Datenschutz aufwerfen. Mit dem Aufbau eines Kompetenzzentrums für Cyber Security will die Stadt auf diese Herausforderungen reagieren. Bei Bedarf soll das Zentrum sein Know-how auch anderen Gemeinden zur Verfügung stellen. Entsprechendes Interesse sei vorhanden.

Digital-Spezialisten für jede Abteilung

Auch in den «traditionellen» Abteilungen der städtischen Verwaltung erfordert die Digitalisierungsstrategie zusätzliches Personal. Jede der fünf Hauptdirektionen (Soziales/Sicherheit, Finanzen, Umwelt/Mobilität, Bau, Bildung/Kultur) soll eine eigene Digitalisierungs-Fachperson erhalten. Dafür sollen je 50 Stellenprozent zur Verfügung stehen. Die Personen würden aber zu 80 bis 100 Prozent angestellt. Die Differenz müsse andernorts eingespart werden. Damit will der Stadtrat dem Umstand Rechnung tragen, dass die Digitalisierung nicht bloss zum Pflichtenheft des entsprechenden Fachressorts gehört, sondern die gesamte Stadtverwaltung betrifft. Der Stadtrat schreibt denn auch:

«Die digitale Transformation ist als kultureller Wandel zu verstehen und somit eine Führungsaufgabe aller Direktionen und Dienstabteilungen.»

Deshalb sei es sinnvoll, wenn jede Abteilung auf eigene Digitalisierungs-Spezialisten zurückgreifen kann. Aufgabe dieser Personen – vorzugsweise mit Hintergrund Wirtschaftsinformatik – wird es sein, ihre Teams für digitale Fragestellungen zu sensibilisieren und Digitalisierungsprojekte zu initiieren. Weiter ist der Aufbau eines Projektleiterpools geplant, welcher Digitalisierungsprojekte abteilungsübergreifend koordiniert.