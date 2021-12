Digitalisierung Neues Service-Portal für Luzerner Bevölkerung: Agglo-Gemeinden stellen ein Ultimatum Möglichst alle Dienstleistungen online anbieten: Das ist das Ziel des Luzerner Service-Portals. Doch das Projekt gerät ins Stocken. Wegen fehlender Transparenz wollen die Agglomerationsgemeinden ihre Beiträge auf ein Sperrkonto überweisen. Christian Glaus Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Realisieren der Kanton Luzern und die Gemeinden zusammen Software-Projekte, scheint der Wurm drin zu sein. Das gemeinsam entwickelte Programm für die Schuladministration funktioniert noch immer nicht richtig, ein Projektabbruch steht zur Debatte. Derzeit läuft die Mediation (wir berichteten).

Zahlen die fünf grössten Luzerner Gemeinden ihre Beiträge an das Service-Portal tatsächlich auf ein Sperrkonto ein – oder lassen es einem Bankschliessfach (Bild) aufbewahren –, droht das Projekt zu scheitern. Bild: Alessandro Crinari/Keystone

Probleme gibt es auch bei einem zweiten grossen Vorhaben, wie Recherchen unserer Zeitung zeigen. Es geht um das sogenannte Service-Portal von Kanton und Gemeinden. Das Ziel: Luzernerinnen und Luzerner sollen möglichst alle Leistungen der öffentlichen Hand online beziehen können, ohne sich Gedanken machen zu müssen, welche Stelle dafür zuständig ist. Das Service-Portal wird – wie die Schuladministrationssoftware – vom Kanton und dem Verband der Luzerner Gemeinden (VLG) gemeinsam realisiert.

Dicke Post für Finanzdirektor Wyss

Doch einiges scheint schiefzulaufen. Die fünf bevölkerungsstärksten Gemeinden Luzern, Emmen, Kriens, Horw und Ebikon (K5-Gemeinden) haben grosse Sorgen, wie sie in einem Brief an den VLG und an Finanzdirektor Reto Wyss schreiben. Unterzeichnet wurde das Papier, das unserer Zeitung vorliegt, von den Präsidentinnen und Präsidenten der fünf Gemeinden. Sie bemängeln ganz grundlegende Punkte: Beim Projekt fehlten klar definierte Verantwortlichkeiten, Meilensteine, Projektresultate und Kosten.

Das Service-Portal ist im Aufbau. Die Arbeiten werden von Kanton und Gemeinden mit einem sogenannten «Digitalisierungsfünfliber» gemeinsam finanziert. Ab 2021 sollen die beteiligten Gemeinden 1.25 Franken pro Einwohnerin und Einwohner zahlen, 2022 dann 2.50 Franken. Der Kanton übernimmt die andere Hälfte des «Digitalisierungsfünflibers». Das heisst: Es geht um Kosten von rund 2 Millionen Franken pro Jahr. Doch ohne klar definierte Rollen, Ziele und Kosten sind die K5-Gemeinden nicht bereit, ihren Betrag zu überweisen. Sie schreiben:

«Sollte sich die Gesamtsituation bis Ende des ersten Quartals 2022 nicht nachweislich verbessert haben, behalten wir uns vor, die Zahlungen [...] auf einem Sperrkonto zu deponieren.»

Emmen hat schon früher beschlossen, den Beitrag vorerst nicht zu leisten.

Gemeinden fühlen sich schlecht informiert

Das ist dicke Post. Schaut man sich die Vorwürfe genauer an, wird's nicht besser. So schreiben die K5-Gemeinden, selbst am Projekt beteiligte Personen wüssten «oft nur wenig über Zielsetzungen und Vorgehen». Die Rollen von Entscheidungsträgern und Leistungserbringern seien nicht klar voneinander abgegrenzt. Und: «Aktuell ist uns nicht klar, wozu die monetären Mittel der Gemeinden konkret eingesetzt werden. Der Transparenz halber würden wir uns eine Übersicht wünschen, welche die einzelnen Bereiche und Höhe der Ausgaben beinhaltet.» Auch ein Finanzierungsplan der künftigen Ausgaben könne Klarheit schaffen.

Auf Anfrage unserer Zeitung nimmt der Horwer Finanzvorsteher Hans-Ruedi Jung (Mitte) Stellung zum Schreiben der K5-Gemeinden. Er betont, dass ihnen das Projekt wichtig sei. Deshalb würden sie die Zahlung nicht grundsätzlich in Frage stellen. Aber:

«Die Unzufriedenheit ist sehr gross. Das Projekt ist intransparent organisiert.»

Die Gemeinden würden schlecht informiert und nur häppchenweise erfahren, was läuft. Der Horwer Finanzvorsteher fasst den Unmut zusammen: «Wir können nicht überprüfen, ob Leistungen erbracht wurden oder welche Meilensteine erreicht wurden. Das hinterlässt ein ungutes Gefühl.» Die K5-Gemeinden seien zum Schluss gekommen, jetzt handeln zu müssen. Noch sei es möglich, die Weichen richtigzustellen.

Reto Wyss und Gemeindeverband reagieren überrascht

Regierungsrat Reto Wyss ist Vorsitzender der Steuerung E-Government und damit oberster Verantwortlicher. Das Schreiben sei ihm von der Stadt Luzern angekündigt worden, erklärt er auf Anfrage. Dennoch: «Die Kritik in dem Ausmass, wie sie nun vorliegt, war uns bis dato nicht bekannt.» Er sei schon etwas erstaunt, weil alle Gemeinden «seit geraumer Zeit in der Projektsteuerung vertreten» seien. Allerdings sind sie das nicht direkt, sondern via den Verband der Luzerner Gemeinden. Nach Ansicht des Finanzdirektors ist die Transparenz gegeben.

«Die Vertretungen der Gemeinden werden nicht nur informiert, sondern steuern ja mit uns das Projekt gemeinsam.»

Überrascht auf das Schreiben aus Stadt und Agglomeration Luzern reagiert man auch beim Verband der Luzerner Gemeinden. Markus Kronenberg, Leiter des Bereichs Finanzen beim VLG, schreibt, die fünf Gemeinden seien in seinem Fachbereich sehr gut vertreten. Im Bereich Prozesse und Informatik sei die Stadt Luzern seit Jahren mit beratender Stimme dabei. Der Brief mit der happigen Kritik sei nie angekündigt worden: «Wir finden dieses Vorgehen nicht zielführend. Man sollte offene Fragen und Kritik in den dafür vorgesehenen Gremien ausdiskutieren und gemeinsam nach Lösungen suchen.»

«Stehen ziemlich am Anfang des Projektes»

Gerne hätte unsere Zeitung geholfen, Transparenz zu schaffen. Wie ist der Stand des Projekts? Welche nächsten Schritte sind geplant? Wie hoch waren die Ausgaben bisher? Auf diese Fragen mit der Bitte um eine komplette Übersicht antwortet Kronenberg, der auch Gemeindeammann von Eschenbach ist, mit einer allgemeinen Auskunft. Man befinde sich ziemlich am Anfang des Projektes, gesamthaft seien die Arbeiten auf Kurs. «Da die Gemeindebeiträge erst Anfang Dezember 2021 in Rechnung gestellt wurden, waren die Investitionen in das Projekt bisher eher bescheiden.» Monatlich werde der Projektfortschritt geprüft und geplant, so Kronenberg weiter. «Die Arbeiten erfolgten nach einem internen Projektplan.»

Auch nicht konkreter wird er, was die Gemeindebeiträge betrifft. Weil die Rechnungen erst kürzlich verschickt wurden, könne er noch nicht sagen, wie viele Gemeinden ihren Beitrag leisten. Die Mehrheit der Gemeinden, welche zusammen über 80 Prozent der Bevölkerung umfassen, habe 2020 dem Projekt zugestimmt.

Markus Kronenberg will nun das Gespräch mit den fünf Gemeinden suchen, um herauszufinden, «wo denn der Schuh ganz genau drückt». Falls diese ihre Beiträge sperren oder sogar ganz aus dem Projekt aussteigen würden, wäre das für Kronenberg äusserst bedauerlich. Der Vorstand müsste entscheiden, ob und wie es ohne diese weitergeht. «Bei einem Projektstopp wären wohl alle anderen Gemeinden die Leidtragenden, die vorwärtsmachen wollen.»

Service-Portal verzögert sich Vor rund einem Jahr hatte der Kanton Luzern angekündigt, das Service-Portal www.luzern.ch per 2022 in Betrieb zu nehmen. Dieser Zeitplan kann aus zwei Gründen nicht eingehalten werden: einerseits, weil das Schweizer Stimmvolk die E-ID abgelehnt hat. Diese war laut Regierungsrat Reto Wyss eine wichtige Voraussetzung für das Portal. «Der Kanton Luzern ist gemeinsam mit seinen Gemeinden daran, hier eine Lösung zu erarbeiten.» Andererseits konnten die Arbeiten wegen der Pandemie nicht im gleichen Ausmass fortgesetzt werden. Die Digitalisierung will der Kanton Luzern nicht im Alleingang vorantreiben. Im Dezember hat der Regierungsrat beschlossen, dem Verein iGovPortal beizutreten. Er hat für die nächsten zehn Jahre rund 1,4 Millionen Franken gesprochen. Der Verein wurde im Oktober 2017 von den Kantonen Jura und Freiburg gegründet. Er hat das Ziel, die Lösung eines virtuellen Schalters zu unterhalten und weiterzuentwickeln. Beigetreten sind inzwischen auch St.Gallen, Solothurn und Graubünden. «Je mehr Mitglieder, desto interessanter wird die Plattform aus wirtschaftlicher Sicht», heisst es auf der Website des Vereins. Die Kantone tauschen untereinander das Fachwissen und die Software-Lösungen aus. (cgl)

