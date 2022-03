Kanton Zug hinkt mit Steuersoftware hinterher

Digitalisierung Papierlos war gestern: Kanton Zug hinkt mit der Steuersoftware hinterher – wartet aber mit Erneuerung Zug und Luzern sind noch die letzten Kantone in der Zentralschweiz, in denen für die Steuererklärung eine spezielle Software benötigt wird. So schnell wird sich das im Kanton Zug auch nicht ändern. Christian Glaus Jetzt kommentieren 23.03.2022, 11.30 Uhr

Die Wettbewerbskommission sanktioniert den Kanton Luzern. Weil dieser bei der Steuersoftware möglicherweise gegen die geltenden Regeln verstossen habe, will das Sekretariat der Weko in den nächsten Jahren sämtliche Beschaffungen der Dienststelle Steuern sehen.

Diese Meldung unserer Zeitung dürfte auch im Kanton Zug hellhörig gemacht haben. Zwischen Zug und Luzern gibt es nämlich einige Parallelen: Beide Kantone arbeiten bei der Steuersoftware seit vielen Jahren mit der Firma Information Factory zusammen. Modernisierungen kann die Firma als sogenannte Folgeaufträge umsetzen. Diese werden ohne Ausschreibung vergeben und meist nicht publiziert. Es geht um Millionen.

Wie reagiert man im Kanton Zug auf das Einschreiten der Weko? Wortkarg. SVP-Finanzdirektor Heinz Tännler schreibt auf Anfrage, der Luzerner Fall habe keine Auswirkungen auf den Kanton Zug. «Es ist selbstverständlich, dass sich der Kanton Zug an alle rechtlichen Vorgaben halten wird, so wie schon bisher bei den Informatikprojekten des Kantons.»

Weko moniert lange Vertragsdauer

Ob man diese Einschätzung bei den Wettbewerbshütern teilt, darf zumindest in Frage gestellt werden. Im Fall des Kantons Luzern haben sie explizit die Vertragsdauer moniert, die deutlich über den üblichen zehn Jahren liege. Der Vertrag zwischen dem Kanton Zug und der Information Factory ist mit rund 20 Jahren noch älter als jener des Kantons Luzern. Als Grund für den Verzicht auf eine Ausschreibung nennt Heinz Tännler den Investitionsschutz.

«Auch aus finanzieller Sicht gibt es für den Kanton Zug keinen vernünftigen Grund, ein bewährtes und akzeptiertes Programm ohne objektive Gründe vorzeitig abzulösen.»

Der Kanton Zug hat seine Steuersoftware in den letzten Jahren laufend weiterentwickeln lassen. Inzwischen ist er so weit, dass sämtliche Steuerpflichtigen ihre Dossiers papierlos einreichen können. Weiterhin wird aber ein Programm benötigt, das die Nutzerinnen und Nutzer auf ihrem Computer installieren müssen. Damit wirken Zug und Luzern im Zentralschweizer Vergleich fast schon altmodisch. Nidwalden, Obwalden, Schwyz und nun auch Uri bieten eine Internetsteuererklärung an, die direkt im Browser ausgefüllt werden kann – ohne spezielle Software.

Kantonsvergleiche: Tännler hält wenig von «Momentaufnahme»

Von solchen Vergleichen hält Tännler wenig. Der Regierungsrat schreibt, es mache wenig Sinn, die Programme der Zentralschweizer Kantone «unter dem Stichwort der ‹technologischen Vorreiterschaft› gegeneinander ausspielen zu wollen». Es handle sich jeweils nur um eine Momentaufnahme. Die Unterschiede ergäben sich durch die normalen mehrjährigen Investitionszyklen im IT-Bereich.

Doch auch in der Zuger Finanzdirektion ist man sich bewusst, dass eine Steuersoftware, die auf dem Computer installiert werden muss, ein Auslaufmodell ist. «Ein zunehmender Teil der Bevölkerung besitzt keinen eigentlichen PC mit klassischem Betriebssystem mehr, sondern vermehrt Tablets oder Chromebooks», bestätigt Tännler. Auf diesen Geräten funktioniert das Programm eTax nicht. In absehbarer Zeit werde eine grössere Modernisierung nötig sein.

Die Zuger Steuersoftware eTax soll abgelöst werden durch eine modernere Variante. Bild: Maria Schmid (Zug, 9. März 2018)

Steuerverwaltung wird 2023 modernisiert

Noch sei es dafür aber zu früh, wie Tännler ausführlich darlegt. Grund dafür ist die Steuerapplikation Nest, die in insgesamt 14 Kantonen auf den jeweiligen Verwaltungen zum Einsatz kommt. Im Kanton Zug ist im Herbst 2023 eine Modernisierung der Applikation vorgesehen. Tännler will danach Erfahrungen in der Praxis sammeln, bevor eine neue Software für die Steuerzahler entwickelt wird.

Gemäss Informationen unserer Zeitung verspätet sich im Kanton Zug die Einführung der Internetsteuererklärung. Angesprochen darauf, dementiert Tännler nicht direkt. Er erklärt lediglich, dass sich wegen der Weiterentwicklung der Steuerapplikation Nest «schon seit längerer Zeit eine Ablösung oder grössere Modernisierung der Steuersoftware ungefähr im Jahr 2025» anbiete. «Es gibt keinen objektiven Grund, eine vorzeitige Ablösung mit grossem Aufwand und entsprechenden Kosten zu forcieren, nur um ‹technisch modern› zu sein.»

Ob der Auftrag für die Modernisierung ausgeschrieben wird, lässt Tännler offen. Dazu seien noch keine Abklärungen getätigt worden.

