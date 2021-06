Gemeinden auf Social Media: Nur ein Viertel ist aktiv

Digitalisierung Studie zeigt: Nur zehn von 80 Luzerner Gemeinden sind auf sozialen Medien aktiv – Autorinnen raten zum Umdenken Drei diplomierte Gemeindeschreiberinnen haben die Online-Aktivitäten der Luzerner Gemeinden untersucht. Überraschend: Viele halten die Bewirtschaftung von Facebook und Co. für zu aufwendig. Diesem Vorurteil wollen die Autorinnen nun entgegenwirken. Niels Jost 23.06.2021, 12.00 Uhr

Viele Gemeinden stehen vor einer grossen Herausforderung: Mit traditionellen Kommunikationsmitteln erreichen sie immer weniger Bürger. Gerade die junge Bevölkerung schenkt dem Anschlagbrett vor dem Gemeindehaus oder dem Gemeindeblatt genauso wenig Beachtung wie Zeitungen, Radios oder Fernsehen. Die Lösung scheint simpel: Mit Facebook, Instagram oder Youtube stehen digitale Informationskanäle bereit, mit denen insbesondere ein jüngeres Publikum erreicht werden kann.

Doch nur die wenigsten Luzerner Gemeinden machen davon Gebrauch. Dies zeigt eine Studie von drei Frauen, die nun das Fähigkeitszeugnis als Gemeindeschreiberin erlangt haben. Für ihre Diplomarbeit im Lehrgang Verwaltungsmanagement an der Hochschule Luzern haben Sarah Lötscher (29) aus Rothenburg, Nadine Illi (28) aus Vitznau und Sara Di Giulio (28) aus Stansstad die Social-Media-Aktivitäten der 80 Kommunen untersucht. Ihre Erkenntnis: Nur zehn Gemeinden verfügen über eines oder mehrere Profile auf Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn oder Xing. Dies sind Luzern, Emmen, Kriens, Horw, Hochdorf, Sursee, Rickenbach, Schenkon, Wauwil und Gisikon.

Drei Viertel der Gemeinden sind nicht auf Social Media anzutreffen

Weitere zehn Ortschaften sind zwar auch digital unterwegs, greifen aber vielmehr auf eine Gemeinde-App wie Crossiety zurück oder sie haben nur für einen Teilbereich der Verwaltung ein Profil, zum Bespiel für die Musikschule, Bibliothek oder Jugendarbeit. Dies habe die Datenerhebung erschwert; sie hätten teils nicht abschliessend klären können, ob ein Profil offiziell von der Gemeinde betreut werde oder von Privaten, bemerken die Autorinnen der Studie. Auch aufgrund laufender Anpassungen der Online-Aktivitäten könnte es im Einzelfall Abweichungen in ihren Daten geben.

Zu den teilweise aktiven Gemeinden zählen sie Sempach, Neuenkirch, Schüpfheim, Entlebuch, Buttisholz, Ruswil, Büron, Menznau, Buchrain und Root. Die restlichen 60 Gemeinden sind nicht auf den sozialen Medien aktiv. «Diese hohe Zahl hat uns überrascht», sagt Sarah Lötscher. Viele Gemeinden würden kein Profil anlegen, weil sie dies mit einem zu grossen zeitlichen Aufwand und einem zu geringen Nutzen verbinden würden.

«Diese Befürchtung konnten wir aber aus dem Weg räumen», sagt Lötscher, die bei der Gemeinde Emmen arbeitet. Denn ihre Umfrage habe gezeigt, dass die meisten aktiven Gemeinden gute Erfahrungen mit den sozialen Medien machen würden. So würden die Bürger die Online-Präsenz schätzen. Auch der dadurch mögliche Austausch stosse auf positive Resonanz. «Erstaunlich ist: Keine dieser Gemeinden gab an, dass die Bewirtschaftung zu zeitintensiv ist», fasst Lötscher zusammen.

Gemeinden unterschiedlich aktiv

Dies dürfe man aber nicht für bare Münzen nehmen. Schliesslich seien die Gemeinden, die ein Online-Profil aufweisen, unterschiedlich aktiv. So teile beispielsweise Horw alle paar Tage einen Facebook-Post, in Hochdorf geschehe dies wenige Male pro Monat und in Rickenbach datiere der letzte Eintrag vom März 2020. Nadine Illi sagt:

«Manche Bürger wussten gar nicht, dass ihre Gemeinde auf den sozialen Medien aktiv ist.»

Die Verwaltungsangestellte von Weggis führt die unterschiedlich hohe Präsenz auf verschiedene Faktoren zurück. Entscheidend seien sicherlich die zeitlichen und personellen Ressourcen in den unterschiedlich grossen Verwaltungen. Aber auch die Zusammensetzung der Gemeindebehörde und das Gemeindemodell könnten ausschlaggebend sein. Illi: «Bei kleineren Gemeinden sind die Gemeinderäte häufig nicht nur strategisch, sondern auch operativ tätig. Besteht das Gremium beispielsweise aus eher älteren Personen, die wenig online affin sind, ist die Einführung von Social Media wohl kein Thema.»

Vorteile würden überwiegen

Diese Zurückhaltung ist für Lötscher, Illi und Di Giulio teils verständlich. Denn zu den Risiken von sozialen Medien zählen sie Shitstorms – also viel negative und teils schmähende Kritik –, Datenschutzprobleme oder der Verlust des direkten Kontakts zu den Bürgern. Für die Studienautorinnen überwiegen allerdings die Vorteile wie die Erschliessung eines zeitgemässen und kundenorientierten Kommunikationskanals, niederschwelliger Zugang zu schneller Information oder der Übergang vom Monolog zum Dialog. Facebook und Co. könnten auch für Marketingzwecke oder für die Gewinnung von neuem Personal eingesetzt werden.

«Es kann sich für jede Gemeinde lohnen, auf Social Media zu setzen»,

bilanziert Sara Di Giulio. «Wichtig ist jedoch, eine klare Strategie zu entwickeln, mit Zielen, die auch umsetzbar und kontrollierbar sind», sagt Di Giulio, die beim Grundbuchamt in der Kantonsverwaltung arbeitet. Zudem sollten alle Entscheidungsträger hinter dieser Strategie stehen.

Die Studie scheint auf offene Ohren zu stossen. Einige Gemeinden hätten bereits ihr Interesse angekündigt. Vielleicht präsentiert sich die Landkarte der digitalen Gemeinden bald schon anders.