Versuch: Steuersoftware im Kanton Luzern wird intelligent

Digitalisierung Versuch im Kanton Luzern: Ausfüllen der Steuererklärung soll dank künstlicher Intelligenz einfacher werden Ein Start-up bietet eine Steuersoftware mit künstlicher Intelligenz an. Nutzerinnen sollen dank der Technik viel Zeit sparen. Für den Erfolg ist das Unternehmen aber auf den Goodwill der Kantone angewiesen. Christian Glaus 07.05.2022, 05.00 Uhr

Ein Bürger beim Ausfüllen der Steuererklärung. Archivbild: Luzerner Zeitung

«Das muss auch einfacher möglich sein.» Das denken sich wohl nicht nur viele Luzernerinnen und Luzerner beim Ausfüllen der Steuererklärung – das dachte sich auch Walter Fasler. Der Wirtschaftsprüfer hat zusammen mit einem Steuerexperten und zwei Programmierern eine Software entwickelt, die dank des Einsatzes von künstlicher Intelligenz genau dies erreichen soll. Mit ihrem Start-up Streamline Data AG bieten sie seit diesem Jahr ihr Programm onetax.ch als Versuchsversion (Beta-Version) im Kanton Luzern an. Künftig sollen weitere Kantone hinzu kommen.

Walter Fasler hat die Steuersoftware onetax.ch zusammen mit drei Geschäftspartnern entwickelt. PD

Programm überträgt die Daten automatisch

Onetax.ch funktioniert in den gängigen Internetbrowsern, muss also nicht auf einem Computer installiert werden. Der Vorteil des Programms: Es erkennt die verschiedenen Dokumente wie Lohnausweis, Kontoauszug oder Versicherungsabrechnung und überträgt die dort eingetragenen Daten automatisch in die Steuererklärung. Mühsames Abschreiben ist damit nicht mehr nötig. Onetax.ch sei «der schnellste Weg, die Steuererklärung auszufüllen», verspricht das Start-up. Fasler ergänzt:

«Schon wer mehr als ein Bankkonto besitzt, spart mit unserer Software Zeit. Und mit steigender Userzahl erhöht sich die Genauigkeit der Datenerkennung und damit die Zeitersparnis.»

Die Software macht damit einen innovativen Eindruck. Die meisten Programme, welche die Kantone anbieten, müssen entweder auf einem Computer installiert werden (Luzern und Zug) oder sie funktionieren zwar im Browser (Schwyz, Uri, Ob- und Nidwalden), können aber noch keine Daten automatisiert aus den Dokumenten auslesen. Entsprechend gross dürfte das Interesse der Steuerzahlenden an onetax.ch sein.

So sieht die Benutzeroberfläche von onetax.ch aus. Screenshot Website

Ein schwieriges Marktumfeld

Gemäss Fasler wurde sein Programm im Kanton Luzern inzwischen von rund 150 Personen genutzt. Mit diesem Start ist er zufrieden, auch weil sich sein Start-up in einem schwierigen Marktumfeld bewegt. Die Kantone kaufen die Steuersoftware, die sie ihren Einwohnerinnen und Einwohnern gratis zur Verfügung stellen, bei privaten Anbietern ein – teils auch ohne öffentliche Ausschreibung. Sie pflegen langjährige Partnerschaften und lassen die Programme gerne auch mittels sogenannter Folgeaufträge weiterentwickeln, um einen Wechsel des Anbieters zu vermeiden. Die Kantone Luzern und Zug beispielsweise arbeiten seit rund 20 Jahren mit der gleichen Firma zusammen. Die Luzerner Dienststelle Steuern erhielt deswegen in diesem Jahr einen Rüffel von der Wettbewerbskommission (Weko).

Fasler und seinem Team bleibt vorerst also nichts anderes übrig, als onetax.ch auf eigene Faust weiterzuentwickeln. Möglich ist deshalb, dass Nutzerinnen und Nutzer künftig für das Programm zahlen müssen, während die Kantone ihnen eine andere Software gratis anbieten. Fasler rechnet sich dennoch Chancen aus. Einerseits, weil Zeit ein kostbares Gut ist und wohl nur wenige gerne ihre Freizeit für das Ausfüllen der Steuererklärung opfern. Andererseits, weil er in einem weiteren Schritt auch die Arbeit auf den Steuerämtern vereinfachen will. Dank der künstlichen Intelligenz soll es möglich werden, dass das Programm die Steuererklärungen gleich selber auf ihre Korrektheit überprüft.

Vorerst aber braucht es noch viel Programmier- und Überzeugungsarbeit. Denn klar ist: Damit Fasler der Durchbruch gelingt, ist er auf den Goodwill der Kantone angewiesen. Ohne deren Unterstützung ist eine Anbindung des Programms an die Steuerämter nicht möglich. Im Fall des Kantons Luzern verweist gar ein Link von der Website der Dienststelle Steuern auf onetax.ch. Fasler ist dankbar für diese Unterstützung:

«Die Zusammenarbeit mit dem Kanton Luzern hat sehr gut funktioniert.»

