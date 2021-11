Das kann der neue Digitrail im Verkehrshaus in Luzern

Museum Neuer Digitrail im Verkehrshaus in Luzern – das haben Schienen, Schafe und Salate mit Digitalisierung zu tun Der Digitaltag ist am Mittwoch auch im Verkehrshaus in Luzern gefeiert worden. Für die Öffentlichkeit am interessantesten ist der neu eröffnete Digitrail. Unsere Zeitung hat ihn mit Regierungsrat Fabian Peter ausprobiert. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 10.11.2021, 18.11 Uhr

Zentimeter um Zentimeter sucht Fabian Peter die Schiene nach Verschleisserscheinungen ab. Der Bildschirm zeigt mögliche Fehler an, die der Luzerner FDP-Regierungsrat abgleichen und mit der richtigen Taste bestätigen muss. «Das ist auf Dauer mühsam», bemerkt Peter. Verkehrshausdirektor Martin Bütikofer pflichtet ihm bei. Früher hätten die Streckeninspektoren der SBB das gesamte 3000 Kilometer lange Schienennetz ablaufen müssen. Jetzt übernehme ein Diagnosefahrzeug mit 18 Kameras die Aufgabe – schneller und präziser. Entwickelt wurde diese Technik vom Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique, kurz: CSEM, dessen Zentralschweizer Ableger in Alpnach zu Hause ist.

Verkehrshausdirektor Martin Bütikofer (links) erklärt dem Luzerner Regierungsrat Fabian Peter einen Posten des neuen Digitrails.

Dominik Wunderli (Luzern, 10. November 2021)

Der Luzerner Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor hat am Mittwochmittag mit unserer Zeitung ein erstes Mal den Digitrail ausprobiert. Dabei handelt es sich um eine Art Postenlauf quer durch die bestehende Ausstellung im Verkehrshaus. Die neun Posten sollen zum Nachdenken anregen und Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung aufzeigen. Eröffnet worden ist der Digitrail am Mittwoch im Rahmen des Digitaltags. Er ist auch der sichtbare Startschuss für eine Initiative der Zentralschweizer Kantone, Wirtschaftsverbände, Schulen und Unternehmen. Das Ziel: Die Bevölkerung soll die Digitalisierung besser verstehen – und als Chance nutzen.

Zentralschweizer Initiative gegründet Der Schweizer Digitaltag hat in diesem Jahr zum fünften Mal in Folge stattgefunden – mit rund 150 Veranstaltungen an verschiedenen Orten. Ziel ist es, der Bevölkerung die Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels näherzubringen und die Teilhabe jedes Einzelnen an der digitalen Welt zu stärken. Hinter dem Anlass steht die Initiative Digitalswitzerland, die von über 240 Organisationen unterstützt wird und die Schweiz zum weltweit führenden digitalen Innovationsstandort machen will. Als Bestandteil der nationalen Initiative ist am Mittwoch die regionale Initiative Digitalswitzerland Zentralschweiz gegründet worden. Dahinter stehen unter anderem die sechs Kantone, die Hochschule Luzern, die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz, Wirtschaftsförderungen und zahlreiche Unternehmen wie Schurter, Axon, Dätwyler, Maxon oder das Verkehrshaus. Sie wollen eine einzige Adresse in der Zentralschweiz für das Thema Digitalisierung schaffen, neuste internationale Entwicklungen sichten sowie in der breiten Bevölkerung das Verständnis und das Wissen von und über die Digitalisierung und ihre Themen wecken. Ein Mittel dazu ist der gestern eröffnete Digitrail im Verkehrshaus in Luzern. (avd)

Wenn das Schafherz schneller schlägt

Martin Bütikofer und Fabian Peter schreiten zügig durch die Eisenbahnhalle und kommen im Obergeschoss des Schifffahrts- und Tourismusgebäudes an. Dort stehen in einem kleinen Gehege Spielzeugschafe mit Sendern um den Hals. Nebenan steht ein Bildschirm, wo die Bewegungen von echten Schafen nachverfolgt werden können. Alptracker nennen sich Produkt und Firma aus dem Kanton Schwyz. Fabian Peter ist beeindruckt, dass auch Herzfrequenz der Tiere und Akkustand der Geräte angezeigt werden können. In der Landwirtschaft sei technologisch noch vieles möglich.

Das bestätigt sich im Hans-Erni-Museum, wo das Wirtschaftsberatungsunternehmen EY eine begehbare Vertical-Farming-Installation aufgestellt hat. Der vertikale Anbau von Gemüse an und in Gebäuden soll künftig vor allem in Städten mithelfen, den CO 2 -Ausstoss zu verringern. Digitrail-Besucher können ihren Kopf zwischen Salate stecken und hören gleichzeitig Informationen. Regierungsrat Fabian Peter hat das schon mal getestet:

Es folgen weitere Posten, welche die Chancen der Digitalisierung an konkreten Beispielen aufzeigen. Laut Fabian Peter kann das Verkehrshaus für die Zentralschweiz eine zentrale Rolle einnehmen, um das zu vermitteln. Martin Bütikofer fügt an: «Wir sehen uns als Zentrum, aber alleine werden wir es nicht schaffen.» Es brauche das Engagement aus der Bildung und von Unternehmen. «Wir können uns auch Roadshows auf Schulhöfen oder Dorfplätzen vorstellen», sagt Bütikofer mit leuchtenden Augen. Dass Firmen wie die SBB, Alptracker oder Maxon sich mit Posten im Verkehrshaus um anschauliche Attraktionen bemühen, sei ein wichtiger Anfang. Der Digitrail steht ab sofort allen Verkehrshaus-Besuchern offen und soll immer wieder etwas angepasst werden.

Es sei wie bei seiner Eröffnungsrede anlässlich des Digitaltags, ergänzt Fabian Peter. Den 180 geladenen Gästen aus der Zentralschweizer Politik und Wirtschaft sei zuerst ein Hellraumprojektor gezeigt worden, ehe dieser auf einen Schlag einem Beamer Platz gemacht habe. Peter blickt zurück zu den alten Eisenbahnen, dann auf seine Uhr. Das offizielle Programm geht weiter. Den Digitrail werde er sicher noch mit seiner Familie besuchen, sagt er beim Abschied.