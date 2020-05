Dividenden-Verzicht wegen Corona bei Luzerner Raststätte

Um die Liquidität in der Coronakrise zu sichern, sollen die Aktionäre der Luzerner Raststätte auf eine Dividende verzichten. 2019 war der Betrieb der Raststätte an der A2 in Neuenkirch wegen Bauarbeiten eingeschränkt, der Umsatz ging leicht zurück.

20.05.2020, 15.08 Uhr