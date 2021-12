Luzerner Film zur Suizidprävention erhält internationale Preise

«Dizius» Luzerner Film zum Thema Suizid erhält internationale Anerkennung Das Werk «Dizius» von Filmemacher Riu Lohri soll nun auch zur Suizidprävention eingesetzt werden. Kathrin Brunner Artho Jetzt kommentieren 08.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer den Titel des Filmes «Dizius» rückwärts liest, erkennt die Thematik sofort. Der Kurzfilm begleitet mehrere Menschen in Situationen, in denen sie keinen Ausweg mehr sehen und kurz davor stehen, sich das eigene Leben zu nehmen. Dabei geht es unter anderem um den Clown namens Dizius, der eine Frau davor bewahrt, von einer Brücke zu springen.

Szene aus dem Film. Bild: Riu Lohri, Luzern

Hinter dem Projekt steht der Luzerner Filmemacher Riu Lohri. Dieses erhielt international grosse Resonanz. Lohri reichte seinen Film an verschiedenen Online-Filmfestivals ein. An zehn Festivals wurde das Werk nominiert und kam in Barcelona, San Francisco, Istanbul und in Grossbritannien als Gewinner aus dem Rennen. «Es ist eine grosse Ehre und Freude», sagt Lohri. In Barcelona gewann er die Auszeichnung als «Best Humanitarian Film». «Dizius» soll nun als Non-Profit-Film genutzt werden, um aufzuklären, und auch für Kampagnen zur Suizidprävention zur Verfügung stehen.

Realisiert hat Lohri das Werk gemeinsam mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, Diego Stanca, Judith Michel, Michael Lehrbauer und Vinci Soriat.

«Der Film soll zeigen, dass Empathie wichtig ist und wir Suizidgefährdete Menschen ansprechen sollen»,

so Lohri. «Und manchmal helfen einem die Menschen, von denen man es am wenigsten erwarten würde.» Es sei ein Thema, welches ihn und auch einige der Schauspieler persönlich beschäftigt habe.

Hier finden Sie Hilfe Wenn Sie mit Suizidgedanken zu kämpfen haben, finden Sie hier rund um die Uhr professionelle Hilfe: Dargebotene Hand : Tel. 143 oder www.143.ch

: Tel. 143 oder www.143.ch Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche ): Tel. 147 oder www.147.ch

(für ): Tel. 147 oder www.147.ch Luzerner Psychiatrie : Tel. 058 856 53 00 oder www.lups.ch

: Tel. 058 856 53 00 oder www.lups.ch Sie können Ihre Situation auch mit Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt ansprechen.

ansprechen. Notfall - 144: In lebensbedrohenden Situationen kann die Rettungsnummer 144 angerufen werden. Angehörige von Betroffenen finden bei der Luzerner Psychiatrie unter der Telefonnummer 0900 85 65 65 Rat (kostenpflichtig ab der zehnten Minute; 3,23 Franken/Minute). Bei Reden kann retten (www.reden-kann-retten.ch) finden Menschen in der Krise sowie alle, die sich um jemanden sorgen, Informationen rund um das Thema Suizid. Weiter bietet Pro Mente Sana eine kostenlose Beratung zu psychosozialen und juristischen Fragen für Menschen mit psychischen Problemen und deren Nahestehenden an. Ihre Fragen können Sie telefonisch zu Bürozeiten (0848 800 858) oder als Textnachricht über das e-Beratungstool (beratung.promentesana.ch) stellen, man kann dort einfach ein Login einrichten. Die erwähnten Angebote und Beratungsstellen werden empfohlen vom Kanton Luzern, hier finden Sie die entsprechende Liste und von der Luzerner Psychiatrie lups.ch, hier finden sie die entsprechende Site, wo es weitere Links mit wertvollen Hilfsangeboten hat.

Innerhalb einer Nacht geschrieben

Geschrieben habe er das Stück grösstenteils innert einer Nacht vor zwei Jahren. Ursprünglich hatte Lohri den Film im Frühling des letzten Jahres drehen wollen, doch wegen der Coronasituation musste alles verschoben werden. Im Herbst des letzten Jahres konnten dann die Dreharbeiten beginnen.

«Es ging alles ziemlich schnell», so Lohri. «Als sich die Schauspieler – alles Freunde von mir – bereit erklärten mitzumachen, ging es Schlag auf Schlag.» Schnell ging es auch mit den Dreharbeiten voran. Insgesamt wurde an drei Tagen und einer Nacht gedreht. Dies an verschiedenen Orten in Luzern wie auf der Reussbrücke, vor der Hofkirche, dem Krienbrüggli und an der Taubenhausstrasse.

Szene aus dem Film: Clown Dizius betet an einem Brunnen in Luzern. Bild: Riu Lohri, Luzern

Kürzlich wurde der Film im Kinosaal 1 im Bourbaki gezeigt. Danach fand eine Frage- und Diskussionsrunde zum Film wie auch über das Thema Suizid statt. Mit im Publikum sass Michael Durrer, Leiter des Sero-Projektes für Suizidprävention, sowie der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Julius Kurmann, früherer Chefarzt der Stationären Dienste der Luzerner Psychiatrie. «Es ist wichtig, dass wir über Suizid mit anderen Menschen reden und ihnen auch zur Seite stehen», so Kurmann. Die Fragerunde zeigte auf, wie sehr das Thema die Zuschauer beschäftigte. So sagte Lohri zum Abschluss:

«Ich persönlich fand diese ehrliche, berührende und aufschlussreiche Diskussion ein Highlight, auch weil dadurch und in anschliessenden Gesprächen realisiert wurde, wie viele Menschen – leider – einen direkten oder indirekten Bezug zu diesem Thema haben.»

Der Kurzfilm «Dizius» steht der Öffentlichkeit zur Verfügung und wird nicht im Programm des Bourbakis gezeigt. Video: Riu Lohri, You Tube

Suizid: Zahlen während Pandemie fehlen noch Wie sich die Suizidrate in den Jahren während der Pandemie bewegt hat, wird das Bundesamt für Statistik erst im März 2022 bekannt geben. Trotzdem schreibt das schweizerische Gesundheitsobservatorium: «In der Schweiz sterben jeden Tag zwei bis drei Menschen durch Suizid (ohne Fälle von Suizidhilfe)». Gestiegen sei vor allem die Zahl an Suizidversuchen bei Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 21 Jahren. (lf)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen