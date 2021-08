Gold und Silber: An den Olympischen Spielen in Tokio räumt Belinda Bencic zwei Medaillen ab. Nun ist sie zurück in der Schweiz. Sie verbringt die Tage nach den Wettkämpfen im Bürgenstock-Resort in der Zentralschweiz.

Damian Betschart 04.08.2021, 18.13 Uhr