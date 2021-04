Doppelspur-Ausbau Exklusiver Einblick: Das läuft jetzt mitten in Luzern auf der Zentralbahn-Baustelle Damit in Luzern ab Dezember mehr Zentralbahn-Züge ein- und ausfahren können, sind umfangreiche Bauarbeiten im Gang. Auf etwas müssen die Arbeiter besonders Acht geben. Roman Hodel (Text) und Manuela Jans-Koch (Bilder) 24.04.2021, 05.00 Uhr

Exponierter könnte die Lage einer Baustelle kaum sein: Auf der einen Seite rollen beinahe im Minutentakt S-Bahnen und Interregio-Züge vorbei, auf der anderen Seite transportierten Güterzüge Kies und andere Waren weg. Hier, mitten in den Gleisfeldern vor dem Luzerner Bahnhof, tut sich momentan eine Art Mondlandschaft auf. Kies, so weit das Auge reicht. Die Zentralbahn realisiert auf knapp 400 Metern Länge den dringend nötigen Doppelspur-Ausbau. Dank diesem wird zu Spitzenzeiten künftig alle 7,5 Minuten eine S-Bahn zwischen Horw und Luzern verkehren.

Laien mögen staunen, dass für einen Doppelspur-Ausbau eine solch riesige Baustelle nötig ist. Doch dafür gibt's Gründe. «Wenn man in diesem Bereich des Bahnhofs etwas anfasst, hat dies eine Kettenreaktion zur Folge», sagt Gesamtprojektleiterin Yass Röhricht auf einem Rundgang am Freitag durch die Baustelle.

Ein Beispiel: Die neue Doppelspur durchkreuzt mehrere Rangiergleise – durch die neue Linienführung müssen die bestehenden Weichen und Gleise neu angepasst werden.

Total 41 Weichen werden rückgebaut und 34 Weichen neu gebaut. Die Doppelspur wird zudem so angelegt, dass sie beim Bau des geplanten Durchgangsbahnhofs nicht mehr verschoben werden muss, und sie ermöglicht zum Teil eine neue Gleisorganisation. Insgesamt werden vier Kilometer Gleise rückgebaut – darunter allein sieben Abstellgleise beim alten Postbahnhof. Hier befindet sich zurzeit der Bauinstallationsplatz – was danach folgt, ist noch offen.

Weitere 2,3 Kilometer Gleise werden komplett ersetzt. Das betrifft jeweils nicht nur das eigentliche Gleis und die Schwellen, sondern den gesamten Aufbau mit Vlies, Stein- und Schaumglasschotter. Darum die Mondlandschaft.

Wir befinden uns nun direkt auf dem Areal der künftigen Doppelspur, neben uns donnern die Zentralbahn-Züge auf dem heutigen einen Gleis vorbei. Oberbauleiter Franz Emmenegger zeigt auf ein langes Rohr, das knapp über dem Boden liegt – es enthält Kabel.

Mehrere Bauarbeiter sind gerade dabei, neue Leitungen zu verlegen. Denn der Untergrund des Gleisfeldes ist mit allerlei Bahntechnik bestückt – vom blossen Strom bis zum Leittechniksystem. Ebenfalls im Boden versenkt ist ein Meldesystem für die Grundwasserstand-Überwachung. Es schlägt Alarm, sollte es auf dem Areal zu Absenkungen kommen – was bis jetzt nicht nötig war.

Die Krux mit dem Grundwasser

Überhaupt der Bauuntergrund, er ist anspruchsvoll. Das zeigt sich ein paar Meter weiter Richtung Langensandbrücke. Wir stehen in einer Baugrube, gut einen Meter unter dem Gleisfeld-Niveau. Aus dem Boden drückt etwas Grundwasser:

«Egal wo – wenn Sie hier mit einer Schaufel in den Boden stechen, treffen Sie praktisch überall auf Wasser», sagt Emmenegger. Kein Wunder: Das ganze Bahnhofsquartier befindet sich auf einem ehemaligen Schwemmgebiet des Sees. Der Grundwasserspiegel ist entsprechend hoch. Um den Gleisbau zu ermöglichen, wird das Wasser örtlich abgesenkt. Emmenegger betont:

«Wir pumpen aber nur ein Minimum an Wasser ab, das wir wieder über Absetzbecken dosiert ins Erdreich zurückführen.»

Trotz des schwierigen Bauuntergrundes ist es laut Emmenegger bislang zu keinen unliebsamen Überraschungen gekommen – höchstens zu kuriosen Funden. Auf dem Rundgang weist er auf einen imposanten Wurzelstrunk hin. Dieser sei beim Gleisrückbau zutage getreten:

Es war einmal eine Birke, mitten auf dem Gleisfeld. Während wir weitermarschieren, zeigt er auf die Zahl 85, die auf einer Holzschwelle eingetragen ist. Es bedeutet, dass dieses Gleis im Jahr 1985 gebaut wurde. Laut Emmenegger beträgt die Lebensdauer eines Gleises mit Blick auf die heute starke Nutzung rund 30 Jahre, der Unterbau hingegen halte rund 100 Jahre. Er sagt es so:

«Wenn das hier alles fertig ist, haben wir wieder eine Zeit lang Ruhe.»

Zumindest von Ruhe kann auf der Baustelle derzeit keine Rede sein: Rund 25 Personen arbeiten in einer Schicht von Montag bis Freitag. Zu Spitzenzeiten sind es drei Schichten an sechs Tagen. In den kommenden Wochen geht es vor allem darum, den Unterbau und die Entwässerung der neuen Gleise zu erstellen, ausserdem laufen erste Vorbereitungen für die Gleisverlegung.

Totalsperre der Zentralbahn im Bahnhof Luzern diesen Herbst

Besonders intensiv werden die Arbeiten vom 18. Oktober bis 14. November 2021. In dieser Zeit wird die Zentralbahn alle Züge im Bahnhof Allmend wenden. So können unter anderem die Perrons im Bahnhof Luzern baulich angepasst – und im Bereich der neuen Doppelspur und der Bahnhofshalle Kunstholzschwellen eingebaut werden.

Bis zur Totalsperre aber laufen die Bauarbeiten parallel zum Bahnhofsbetrieb. Und das bedeutet täglich Herausforderungen. Denn egal ob ein- und ausfahrende Züge, Strom auf den Leitungen oder Lastwagen, die Bauschutt abtransportieren – alles muss funktionieren, nichts darf sich in die Quere kommen. Oberbauleiter Franz Emmenegger sagt:

«Die Logistik ist eigentlich fast wichtiger als der Tiefbau selber.»

Insgesamt 72 Millionen Franken hat die Zentralbahn für das Projekt eingeplant. Laut Gesamtprojektleiterin Yass Röhricht sind die Bauarbeiten «dank des gesamten Projektteams von A bis Z in der Planung und Umsetzung auf Kurs». Will heissen: Die Doppelspur wird – Stand jetzt – pünktlich zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 bereitstehen. Damit kann die Zentralbahn eine neue S-Bahn zwischen Luzern und Horw in Betrieb nehmen. Und nicht nur das: Sie hat überdies genügend Kapazitäten für einen weiteren Angebotsausbau – an der Bahnhofzufahrt Luzern wird es künftig jedenfalls nicht mehr scheitern.