Doppelspurausbau der Zentralbahn beim Bahnhof Luzern liegt öffentlich auf Die Zentralbahn wird im Jahr 2020 und 2021 die Doppelspur beim Bahnhof Luzern ausbauen. Das Projekt ist zwischen dem 19. August und dem 17. September öffentlich einsehbar.

(pd/fmü) Die Zentralbahn baut ihr Angebot im S-Bahn-Bereich aus. Ab Dezember 2021 wird die neue S-Bahn-Linie S41 zwischen Luzern und Horw halbstündlich in der Hauptverkehrszeit verkehren. Dazu wird die Doppelspur im Bahnhof Luzern ausgebaut. Die Investition beträgt rund 72 Millionen Franken.

Die öffentliche Auflage des Projekts erfolgt vom 19. August bis am 17. September 2019. Am 28. August und am 5. September wird Gesamtprojektleiter Yass Röhricht jeweils von 15.00 bis 17.00 Uhr an einer Sprechstunde für Fragen zur Verfügung stehen, heisst es in einer Mitteilung der Zentralbahn.