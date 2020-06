Drei Todesanzeigen für eine Liebesgeschichte: Wie ein Ebikoner seiner Frau bis zuletzt die Ehre erweist Mit Orgelklängen, Tanz und fröhlichen Gesichtern will sich Theo Küchler von seiner verstorbenen Frau verabschieden. Doch das Coronavirus hat dem Ebikoner bereits mehrfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Evelyne Fischer 27.06.2020, 05.00 Uhr

Das Leben von meiner lieben Dorothea, Dée, war in allen Belangen so vorbildlich, auch in Bezug auf Gott und die Schöpfung, dass das Coronavirus die Würde dieser Frau nicht schmälern darf.

Die Zeilen, die aus einer Todesanzeige vom 9. Mai stammen, haben viele Leser berührt. Und auch die Autorin dieses Textes musste zum Hörer greifen, um zu erfahren, wer dieser Theo Küchler ist, der die Abschiedsfeier seiner verstorbenen Frau Dorothea vertagt. Und dies mehrfach:

Denn: Das Schicksal – respektive Corona – meinte es nicht gut mit ihm. Jüngst hat der 84-Jährige aus Ebikon die Feier erneut verschoben. Denn das Bild von Pfarrer und Servicepersonal mit Maske deckt sich nicht mit seiner Vorstellung eines würdevollen Adieus. Also schaltet er wieder eine Anzeige, wieder mit vielen Herzen, einem Schmetterling und Worten, die eine grosse Liebesgeschichte erahnen lassen. Und hofft, dass nun am 18. September stattfinden kann, was für den 15. Mai vorgesehen gewesen wäre: Eine «Diamantene-Hochzeit-Beisetzung», wie es Theo Küchler nennt. Ein Fest mit rund 100 geladenen Gästen, in Erinnerung an fast 60 Ehejahre, samt Kapelle und Tanz im Gisiker «Tell».

«Diese Art des Abschieds hatte ich schon mit der Weihnachtspost angekündigt», sagt der Witwer. Denn: Seine Frau Dorothea ist bereits im vergangenen Oktober, mit 84, aus dem Leben geschieden. Dass ihre Beisetzung im Ebiker Gemeinschaftsgrab erst viel später erfolgen würde, verstanden nicht alle. «Doch das haben wir so abgemacht. Und so wie ich ihr ewige Treue versprochen habe, so will ich auch in diesem Punkt Wort halten», sagt Theo Küchler. Ihre Urne steht seither auf seinem Fenstersims, zwischen ihren Lieblingsorchideen.

Theo Küchler mit der Urne seiner Frau Dorothea: Auf dem Gemeinschaftsgrab des Ebikoner Friedhofs wird sie voraussichtlich im September beigesetzt. Bilder: Nadia Schärli (22. Juni 2020)

«Für jede Hand ein Kind»

Pläne, an denen man festhält: Sie sind der rote Faden im Leben der Küchlers. Kennen gelernt haben sich die beiden an einer 1.-August-Feier in Hochdorf, anno 1954. Dem angehenden Elektroingenieur gefällt Dorothea Maria, geborene Schilpp, auf Anhieb. «Sie war eine stille, ernste Frau, aber sehr liebenswürdig.»

Noch einige Zeit wird die Stuttgarterin zwischen Deutschland und der Schweiz hin- und herpendeln, sie arbeitete damals als Haushaltshilfe in verschiedenen Herrschaftshäusern und wollte sich zur Krankenschwester ausbilden lassen. Die Lebensgemeinschaft der beiden aber ist besiegelt. «Schon nach wenigen Monaten war klar: Zwei Kinder sollten es werden. ‹Für jede Hand eines›, pflegte meine Frau zu sagen.» Theo Küchler, redefreudig, das weisse Haar sorgfältig frisiert, strahlt, wenn er von seiner «lieben Dée» erzählt, von der Ehe im klassischen Modell: Sie besorgte Haus und Garten, er war der Ernährer der Familie.

In den letzten Jahren liessen Dorothea Küchlers Kräfte nach, sie erkrankte an Parkinson. Samstags lud ihr Gatte sie fortan ins Café ein, sonntags spielte er ihr auf der Zither vor, später folgte die Fahrt ins Blaue. Unermüdlich stand er ihr zur Seite, bis die Last zu gross wurde. «Nach einem Kuraufenthalt an der Nordsee erlitt ich einen Zusammenbruch», erzählt Theo Küchler. Er musste handeln, gab seine Dée in die Obhut eines Heims, besuchte sie täglich, jeweils zur Dessertzeit um 14 Uhr. Bis sie eines Morgens nicht mehr erwachte. «Endlich war sie erlöst», sagt Küchler und stockt, erstmals, die Augen gläsern.

Er ersetzt das Ehebett durch ein schmäleres

Auch wenn seither viele Rituale weggefallen sind: Durchgetaktet ist das Leben dieses Mannes nach wie vor. Tagwache: 4.30 Uhr, Gebet, Turnsequenz. «Für die Beweglichkeit, ich will schliesslich weiterhin Auto fahren können», sagt Theo Küchler. 6 Uhr: Alle neun Uhren werden aufgezogen, die Fenster aufgesperrt. Nochmals kurz hinlegen, Frühstück um 7.30 Uhr. Danach stattet er oft Besuche ab. «Bei Menschen, die sonst niemanden mehr haben.»

Auch klare Pläne begleiten Theo Küchler weiterhin. Ein letztes Mal wird er im Sommer ins Tirol fahren, nun erstmals ohne Dée an seiner Seite. Ein letztes Mal wird er sich dort einen dieser klassischen tannengrünen Cordkittel erstehen, die längst sein Markenzeichen geworden sind. Im Herbst dann tauscht er die jetzige 4,5-Zimmer-Wohnung gegen eine halb so grosse ein. Das neue Zuhause bietet beste Sicht auf den Pilatus, aber auch auf Dorotheas Ruhestätte.

Und wenn die Zeit reif ist, wird er zu ihr ziehen. «Es gibt ein Recht auf Leben, aber ebenso ein Recht auf das Sterben», sagt Theo Küchler. Seit 40 Jahren ist er Mitglied bei Exit, einer Sterbehilfe-Organisation. Selbstbestimmung, bis zum Schluss. «Meine Todesanzeige werde ich selber aufgeben. Aber niemand wird im Voraus wissen, wann ich mich verabschiede.»