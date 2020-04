Drei Verletzte an drei verschiedenen Verkehrsunfällen im Kanton Luzern In der Stadt Luzern, in Adligenswil und Schwarzenberg kam es am Freitag zu Verkehrsunfällen. Mindestens zwei Personen wurden erheblich verletzt. 18.04.2020, 09.50 Uhr

(lil) Im Kanton Luzern ereigneten sich am Freitag drei Verkehrsunfälle, wie die Luzerner Polizei am Samstag mitteilt. In der Stadt Luzern wurde eine Fussgängerin angefahren, in Adligenswil kollidierten ein Lastwagen und ein Motorrad und in Schwarzenberg kam eine Motorradfahrerin zu Fall. Bei den Unfällen entstanden Sachschäden von mehreren tausend Franken.