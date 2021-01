Dreikönigskuchen Luzerner Bäcker sind seit rund 70 Jahren im Königsfieber Ein Stück Freude zum Reinbeissen: Der Dreikönigskuchen ist das beliebteste und am weitesten verbreitete Brauchtumsgebäck – und wurde in Luzern entwickelt. Sandra Monika Ziegler 06.01.2021, 05.00 Uhr

Den Dreikönigskuchen kennen die meisten von Kindesbeinen an. Weniger bekannt ist, dass die Luzerner Fachschule Richemont das Erfinderhaus des Kuchens in seiner heutigen Form ist. Denn der Berner Brotforscher Max Währen (1919–2008) hat hier in den 1950er-Jahren den alten Volksbrauch mit dem Königskuchen wiederbelebt.

Spannendes zum Königskuchen ist aus der von Konrad J. Kuhn 2009 verfassten Arbeit «Dreikönigskuchen: Ein Brauch der Gegenwart zwischen ritueller Funktion, Archaisierung und Kommerz» zu lesen. Der 1978 geborene Schweizer Volkskundler und Historiker lehrt aktuell an der Universität Innsbruck.

So schreibt Kuhn, Max Währen habe herausgefunden, dass in der Schweiz das Datum 1390 als Ursprung des Dreikönigskuchens urkundlich belegt ist. Der Brauch sei auf die Römer zurückzuführen: ein antikes Volksfest zu Ehren des Gottes Saturn. Mitmachen konnten alle – auch Sklaven. Und wer die im Kuchen versteckte Bohne fand, konnte König oder Königin für einen Tag sein. Währen nennt den Brauch des Dreikönigskuchens daher explizit auch ein «Fest ohne Standesunterschiede». Diese historischen Ursprungsmythen blieben nicht unumstritten.

Richemont kreiert das Rezept

Währen liess nicht locker und setzte den Fokus seiner Forschung auf die Zusammensetzung und die Form des Dreikönigskuchens. Unterstützt wurde er dabei vom Schweizerischen Bäcker- und Konditorenverband. Und in Luzern wurde an der Fachschule Richemont ein Rezept kreiert. Die Zutaten Hefeteig, Butter, Sultaninen und Mandeln und die Form – ein grosses Mittelstück mit kreisförmig angeordneten runden Kuchenstücken – wurden festgelegt. Im Jahr 1952 wurde es dann der Presse präsentiert. Bereits 1953 wurden in der Schweiz etwa 50'000 Dreikönigskuchen verkauft. Das lustige Kuchenessen fand Einzug ins Wohnzimmer und ins Büro. Die Verkaufszahlen nahmen stetig zu.

Ein grosser Erfolg, wie Urs Röthlin, Leiter Bäckerei & Feinbäckerei der Richemont Fachschule erzählt: «Heute finden über 1,5 Millionen Kuchen ihre begeisterten Abnehmer.» Damit ist der Dreikönigskuchen das beliebteste Brauchtumsgebäck der Schweiz. Nur dieses Jahr werden in der Fachschule keine gebacken – coronabedingt. Denn die Gastronomie ist geschlossen und der Präsenzunterricht in der Weiterbildung gestoppt. Röthlin: «Das ist das zweite Mal seit 1952. Das ist schon trist.» Die Luzerner Bäcker indes sind voll am Produzieren.

Die ersten Kuchen gingen bereits am 4. Januar über den Ladentisch. Hans Heini von der gleichnamigen Confiserie freut's: «Es ist ein richtiges Trendprodukt, wir produzieren an die 3000 Stück.» Hergestellt werden sie in 4er, 6er und 8er Grösse, auf Wunsch noch grösser.

Sultaninen, Speck und Schokolade

Das Traditionsgebäck ist aus Hefeteig und meist mit Sultaninen gefüllt. Es gibt aber auch die Schoggi-Variante und jene ohne Sultaninen. Und so erzählt Josef Kreyenbühl von der gleichnamigen Bäckerei: «Es gibt sie auch mit Dinkelteig und salzig zum Apéro. Diese Variante ist aus Zopfteig und mit Speckwürfeli.»

Je nachdem auf welchen Tag der 6. Januar fällt, wird mehr oder weniger verkauft. Dieses Jahr werden jedoch Homeoffice, Festabsagen und die geschlossene Gastronomie den Umsatz schmälern. Matthias Bachmann zeigt sich trotzdem optimistisch: «Die beliebte und gelebte Tradition hält sich sehr konstant auf hohem Niveau.» Die Bäckerei Bachmann verkauft rund drei Viertel der Kuchen am 6. Januar und den letzten zwei Tage später.

Und auch in der kleinen Bäckerei Bebié an der Bundesstrasse ist das Königsfieber ausgebrochen. Produziert werden hier an die 350 Stück. Geschäftsinhaberin Yvonne Prudente: «Je näher der Königstag kommt, desto mehr wird verkauft. Und am Königstag geht die Post ab. Jeder will einen Königskuchen.» Bei Bebié gibt es ihn mit und ohne Sultaninen, das sei nicht immer so gewesen erinnert sich die 40-Jährige: «Als ich Kind war, gab es nur die Rosinen-Variante – und die klaubte ich immer raus. Denn Rosinen hatte ich nicht gerne.»



Brotforschung als Leidenschaft

Übrigens: Nicht nur der Dreikönigskuchen weckte Max Währens Interesse. Er forschte über den Ursprung des Gipfelis, der Brezel und weiterer Produkte aus der Backstube. So entdeckte er unter anderem die älteste Bäckerei am Osthügel Jerusalems oder den ältesten Kuchen aus einem ägyptischen Felsengrab des Prinzen Pepi Onkh. Für seine Forschungen erhielt er den Ehrendoktortitel der ETH Zürich. Währen forschte in seiner Freizeit und veröffentlichte ab 1945 diverse Artikel über seine Brotforschung.