Geschichte Geldnot, Polemik und Verstimmung: So kam die Stadt Luzern in den Besitz des Dreilindenparkes Bild: Archiv Karl Bühlmann Nicht zum ersten Mal gehen die Emotionen um Dreilinden hoch her. Die Schenkung des Grundstückes 1937 an die Stadt Luzern war das Nachspiel eines politischen Krimis – und eng verwoben mit der Entstehung des ersten KKL. Simon Mathis 18.04.2021, 19.30 Uhr

Eine grüne Oase über den Dächern der Stadt Luzern, fantastische Aussicht auf den Vierwaldstättersee: Einen malerischeren Ort als den Dreilindenpark lässt sich kaum denken. Zurzeit kämpft der kanadische Kunsthändler Robert Landau für seine Vision, diesen idyllischen Park mit Kunst, Musik und Geschichte zu beleben. Dreilinden ist nicht zum ersten Mal Schauplatz einer Kontroverse. Dass Park und Gebäude 1937 in das Eigentum der Stadt Luzern übergingen, ist das Resultat eines bissigen Polit-Spektakels.

Die Protagonisten dieses Spektakels waren die Eheleute Mathilde und Charles Kiefer-Hablitzel, die letzten privaten Bewohner der Dreilinden-Villa Vicovaro. Mit einer visionären Idee prägten sie die Kunstwelt des Kantons bis heute – wurden aber Ziel von öffentlicher Polemik, was zum schmerzhaften Bruch mit der Stadt führte.

Das Ehepaar Mathilde und Charles Kiefer-Hablitzel auf einem Ausflug an der Axenstrasse am Vierwaldstättersee. Die Aufnahme stammt aus der Mitte der 1930 Jahre. Bild: Archiv Karl Bühlmann

Charles Kiefer wurde 1872 in Basel geboren. Seine Frau Mathilde Hablitzel lernte er kennen, als er um 1900 ein Reise- und Sportgeschäft betrat. Sie war dort als Verkäuferin tätig. Ihr Vermögen verdienten die Eheleute in Rio de Janeiro; dort eröffneten sie eine Seidenbandfabrik, produzierten Biskuits und bauten das lukrative Erz Mangan ab. Zeitgenossen beschrieben Charles Kiefer als geschäftstüchtig und in sich gekehrt; eher Kapitalist als Humanist, wie der Journalist Karl Bühlmann in seinem Buch «Charles und Mathilde auf Dreilinden» feststellt. Obwohl er stets den Gewinn im Auge hatte, war Kiefer kein begnadeter Mathematiker. Dieses Defizit glich seine Frau aus. So wurde Hablitzel Rechnungsführerin des gemeinsamen Unternehmens – und spielte eine unverzichtbare Rolle.

Das Geschäft der Eheleute lief so gut, dass sich Kiefer bereits mit 50 Jahren zur Ruhe setzen konnte. 1923 kehrten die beiden in die Schweiz zurück und erstanden das Gut Dreilinden. Verkäufer war der Luzerner Kaufmann Hans Schweizer.. 1 Million Franken verlangte er dafür. Dass Schweizer kurzfristig noch 100'000 Franken drauflegte, beirrte Charles Kiefer nicht: im Basler Hotel «Trois Rois» wurde der Kaufvertrag unter Dach und Fach gebracht.

Rosenallee und Rondell mit Marmor-Szenerie und Blumenschale. Aufnahme zur Zeit der Eigentümerschaft Kiefer-Hablitzel. Bild: Archiv Karl Bühlmann

Das Ehepaar Kiefer-Hablitzel lebte zurückgezogen auf Dreilinden. Empfänge gab es keine, der Park blieb privat. Er war ausschliesslich durch das Pförtnerhaus zu erreichen. Tägliches Ritual der Eigentümer war ein Spaziergang durch die schöne Anlage. Trotz der Abgeschiedenheit: Sechs Jahre nach ihrem Einzug auf Dreilinden traten Charles und Mathilde Kiefer-Hablitzel mit einem Vorschlag an die Öffentlichkeit, der aufhorchen liess. Sie regten an, im Osten des Luzerner Bahnhofs ein Kunst- und Konzerthaus zu errichten – und erklärten sich bereit, der Stadt zu diesem Zweck 2 Millionen Franken zur Verfügung zu stellen.

Ursprünglich schwebte Charles Kiefer an derselben Lage ein Hallenbad oder ein Stadion vor. Zwei ihm vertraute Luzerner – der Konservator und Bürgerbibliothekar Paul Hilber und der Jurist Hans Meyer-Rahn – empfohlen jedoch die Förderung von Kultur statt von Sport. Kiefer folgte diesem Rat.

Blick aus dem Raucherzimmer von Charles-Kiefer Hablitzel auf die Rosenhochstamm-Allee. Im Hintergrund ist der Pilatus zu sehen – zwischen Linde und Platane. Bild: Archiv Karl Bühlmann

Der Luzerner Stadtrat beeilte sich, die Schenkung vertraglich abzusichern. Zwei Haken hatte die Sache. Erstens: 2 Millionen für die Errichtung eines solchen Gebäudes würden nicht reichen, die Stadt müsste draufzahlen – rund 1,5 Millionen Franken. Zweitens: Für ihr «Geschenk» verlangen die Eheleute eine zinsgarantierte Leibrente, sprich eine jährliche Auszahlung von 90000 Franken. Letzteres hängte die Stadtregierung wohlweislich nicht an die grosse Glocke.

Das Paar verlangte die Durchführung eines Architekturwettbewerbs, aus dem 1930 Armin Meili siegreich hervorging. Der Luzerner Architekt befand sich damals auf Erfolgskurs; ein Jahr zuvor hatte er den Wettbewerb für den Luzerner Stadtbauplan gewonnen.

Nun aber geriet das Projekt ins Schlittern. Im Oktober 1931 begannen die Bauarbeiten zum KKL-Vorgängerbau. Ausgemacht war, dass Kiefer acht Tranchen zu 250'000 Franken zahlt. Nur: Kiefer zahlte nicht. Er konnte nicht. Grund war die Weltwirtschaftskrise, die den Wert von Kiefers brasilianischen Goldanleihen in die Tiefe sinken liess. Er war zu diesem Zeitpunkt nicht flüssig genug, um sein Versprechen einzulösen.

Durch eine Indiskretion bekam das sozialdemokratische «Arbeiterblatt» Wind von der Angelegenheit. In einem grossen Artikel prangerte es die «Riesenblamage des Stadtrates» an. Karl Bühlmann zitiert den Text wie folgt:

«Es gähnt dort auf der südlichen Hälfte des Bahnhofplatzes ein Loch, kunstgerecht ausgebaggert, nur das Geld ist flöten gegangen.»

Der bürgerlich dominierte Stadtrat sah sich dem Vorwurf ausgesetzt, dem Schenker Charles Kiefer allzu blind vertraut zu haben. Während die Exekutive versuchte, die Lage zu beruhigen, entbrannte in der Luzerner Presse eine polemische Schlammschlacht. Der Bürgenstock-Besitzer Friedrich Frey-Fürst meldete sich im «Luzerner Tagblatt» und im «Vaterland» zu Wort, nahm die Kiefer-Hablitzels in Schutz und stichelte gegen den sozialen Wohnungsbau. Das dadurch provozierte «Arbeiterblatt» bezeichnete Frey-Fürst daraufhin als «Allesbesserwisser», der mit «Lobhudeleien» um sich werfe.

Das Ökonomiegebäude Dreilinden. In der «Konsi-Zeit» waren hier Unterrichtsräume für Blechinstrumente und Perkussion untergebracht. Bild: Archiv Karl Bühlmann

In der nächsten Parlamentssitzung wurden alle ordentlichen Traktanden beiseitegeschoben, da es nur ein einziges Thema gab: Die Finanzierung des geplanten Kunst- und Konzerthauses, das der Stadtrat bei dieser Gelegenheit zum «Kunst- und Kongresshaus» umtaufte. Die Atmosphäre zwischen Schenker und Stadt war mittlerweile mehr als getrübt: Die Exekutive misstraute Kiefer, der sich finanziell nicht in die Karten blicken liess. Charles und Mathilde Kiefer-Hablitzel waren tief gekränkt über die öffentliche und scharfe Debatte. Diese hinterliess einen Scherbenhaufen.

Der Meili-Bau wurde dann aber doch fertiggestellt: Die Bevölkerung stimmte 1932 einem neuen Finanzierungsschlüssel deutlich zu – unter anderem, weil die Vorlage klugerweise mit der Schaffung neuer Sportanlagen auf der Allmend kombiniert wurde.

Das ursprüngliche Kunst- und Kongresshaus von Armin Meili im März 1988. Bild: Keystone

Letztlich konnte das Ehepaar nur 1 statt 2 Millionen zahlen. Als Ersatz für die verbliebene Million übertrugen sie das Eigentum des Dreilindenparkes 1937 an die Stadt Luzern. Wir erinnern uns: Charles Kiefer zahlte ursprünglich 1,1 Millionen Franken für das Anwesen. Aber auch diese Schenkung vermochte die zerbrochenen Scherben nicht zu kitten; über die Stadtluzerner Kränkung kam das Ehepaar nie hinweg. Die beiden lebten noch gut zehn Jahre auf Dreilinden; Charles starb 1947, Mathilde 1950.

Das Ehepaar blieb kinderlos, das Vermögen ging vor allem an wissenschaftliche und kulturelle Zwecke. Die Kontroverse um den KKL-Vorgängerbau hat immerhin dafür gesorgt, dass der vormals private Park heute öffentlich ist. Der Meili-Bau steht bekanntlich nicht mehr, aber sein Vermächtnis lebt in Jean Nouvels KKL weiter.

So sieht die Villa Vicovaro im Dreilindenpark heute aus. Bild: Pius Amrein (Luzern, 19. März 2021)

Das schlossähnliche Hauptgebäude im Dreilindenpark wurde 1893 fertiggestellt. Architekt war der Engländer Edward Heweston. Den Auftrag erhielt er von zwei Amerikanerinnen: Sarah Griswold Spencer – einer entfernten Verwandten von Lady Diana – und ihrer Tochter Eleonora Cenci, die Fürstin von Vicovaro. Daher stammt auch der Name der Villa. Über Cencis Tochter Beatrice Florenza fiel das Gelände dem Luzerner Hans Schweizer zu, der es schliesslich dem Ehepaar Kiefer-Hablitzel verkaufte.

Nachdem das Ehepaar den Park 1937 an die Stadt Luzern abgetreten hatte, begann eine lebhafte Diskussion darüber, wie er genutzt werden soll. Erwogen und verworfen wurden folgende Nutzungsideen: ein repräsentativer Empfangsort für besondere Gäste, ein Sommerrestaurant, der Bau einer Herz-Jesu-Friedens-Kapelle, ein Wissenschaftsinstitut, ein Exerzizienhaus und schliesslich ein Naturtierpark mit Hirschen, Murmeltieren, Gemsen und Steinböcken. Mit gar keiner Antwort gewürdigt hat der Stadtrat den Vorschlag, die Villa zum Amtssitz des jeweiligen Stadtpräsidenten zu erklären.

Die Urbesetzung von Festival Strings Lucerne mit den Mitgründern Wolfgang Schneiderhan und Rudolf Baumgartner, 1955 im Konservatorium. Bild: Nachlass Rudolf Baumgartner und Stiftung Festival Strings Lucerne

Sogar ein Abbruch der Villa stand zur Diskussion

Der damalige Stadtbaumeister sichtete das Gelände um 1950 und schlug eine Nutzung als öffentlichen Park vor. Die Villa selbst hingegen gefiel ihm überhaupt nicht; er monierte die unpraktische Grundrissaufteilung und den «unerfreulichen Stil» des Gebäudes. Selbst einen Abbruch schloss er nicht aus. 1951 fand sich der perfekte Mieter; das damals erst 9-jährige Konservatorium, das vom «Himmelrich» an der Obergrundstrasse an einen anderen Ort ziehen wollte. Der damalige Stadtpräsident Max Wey, der auch im Trägerverein des «Konsi» sass, weibelte für diese Idee, die schon 1952 Realität wurde.

Dadurch wurde Dreilinden zu einem Ort der Musik. Das soll sich auch durch den Wegzug des Konsi im Jahre 2020 nicht ändern; Festival Strings Lucerne ist nach wie vor in einigen Räumen eingemietet. Und der künftige Dreilinden-Mieter Robert Landau will der Musik auch künftig Platz geben.

Quelle: Karl Bühlmann (2003): «Charles und Mathilde auf Dreilinden: Die Gründung und Geschichte der Kiefer Hablitzel Stiftung».