Luzern: Beschwerde gegen Skulpturenpark Dreilinden abgewiesen

Dreilindenpark Luzern Teilerfolg für Kunstsammler Robert Landau: Regierungsrat weist Beschwerden gegen Skulpturenpark ab Die Regierung hat die sogenannte Dreilindenparkzone genehmigt. Damit sind Landaus Pläne aber noch nicht in trockenen Tüchern. Ob die beiden Beschwerdeführer den Fall vor Gericht ziehen, ist offen. Simon Mathis 26.01.2022, 11.17 Uhr

Die Villa Vicovaro, die bis vor kurzem das Konservatorium beherbergte, soll zu einer Kunstvilla werden. Bild: Pius Amrein (Luzern, 19. März 2021)

Der kanadische Kunstsammler Robert Landau, der seit über zehn Jahren mit seiner Frau in Meggen wohnt, will dem Stadtluzerner Dreilindenpark neues Leben einhauchen. Im Park sollen künftig Skulpturen von Künstlern mit Weltrang präsentiert werden. Gegen diesen Plan haben zwei Nachbarn Beschwerde eingelegt: der ehemalige Calida-CEO Felix Sulzberger und die Transterra Immobilien AG, die dem Unternehmer Bruno Amberg gehört. Nun hat der Luzerner Regierungsrat beide Beschwerden zurückgewiesen. Die Exekutive genehmigt die sogenannte «Dreilindenparkzone», wie sie in einer Mitteilung schreibt.