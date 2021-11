Luzener Niklaus Wildisen besegelt Weltmeer

Luzerner besegelt Weltmeer Dreissig Monate auf acht Metern – die einzigartige Geschichte des jungen Luzerner Seglers Niklaus Wildisen Die Passion von Niklaus Wildisen ist das Meer. Nun ist er von seiner Atlantiküberquerung zurückgekehrt – und erzählt von seinen Erfahrungen. Maurice Köpfli Jetzt kommentieren 22.11.2021, 05.00 Uhr

Niklaus Wildisens Augen strahlen, als er bei einem Bier im Luzerner Neubad-Bistro von der See zu erzählen beginnt. «Das Gefühl ist unbeschreiblich, wenn beim Blick auf den Vierwaldstättersee Erinnerungen an den Atlantik aufkommen», erzählt der 26-jährige Luzerner. Dann habe er nur ein Ziel: die Segel zu hiessen und in der Begleitung des Rückenwindes in unbekannte Gewässer zu stechen.

Niklaus Wildisen ist leidenschaftlicher Segler. Hier steht er am Hafen am Luzerner Alpenquai. Bilder: Pius Amrein (10. November 2021)

So wie in den letzten zweieinhalb Jahren, als er auf einem rudimentären Acht-Meter-Boot den Atlantik besegelte und diesen während 39 Tagen zweimal überquerte. Dabei erlebte er zahlreiche Abenteuer – etwa Geschichten rund um wilde Verfolgungsjagden mit Grenzbeamten, den Triumph über das Denguefieber oder die einzigartige Tierwelt des Amazonas.

Vom Süsswasserpiraten zum Hochseekapitän

Als Sohn eines passionierten Seglers hatte Niklaus Wildisen bereits früh intensiven Kontakt mit dem Wasser. Im Alter von 12 Jahren erhielt er im Yacht-Club beim Lido und später beim Segelclub Tribschenhorn seine ersten Unterrichtsstunden. Mit seinem Vater lernte er wenig später die Welt der Hochsee kennen. Nach dem Abschluss des Bachelors in Geografie und nachhaltiger Entwicklung an der Universität Bern zögerte er keinen Moment und machte sich auf die Reise seines Lebens. Diese begann in Marseille und verlief entlang jahrhundertealten Schiffsrouten, die sich den Strömungen der Weltmeere ausrichten. Von der westafrikanischen Küste her überquerte er den Atlantik, ehe es ihn nach Aufenthalt in Brasilien in die Karibik und schliesslich zurück nach Europa zog.

Seine Erzählungen über die Reise erinnern an eine Mischung aus ungebändigter Abenteuerlust, enormer Bescheidenheit und kühler Professionalität. So wirkt er weder verharmlosend noch beängstigt, wenn er von der Gefahr der Schiffscontainer spricht, die zu Tausenden lose im Atlantik schwimmen und ein Boot der Grösse seines eigenen zum Sinken bringen können. Und spricht er von seinem Abstecher in das abgelegene westafrikanische Land Guinea-Bissau, dann tut er dies auf eine solch einladende und begeisterte Art und Weise, dass man gleich selbst hinsegeln möchte.

Auf den Spuren eines Pioniers

Zu Beginn seiner Reise wurde Niklaus Wildisen oft von Freunden und der Familie besucht. Der Entscheid, den Rückweg ohne Begleitung anzutreten, kam spontan: «Ich war zufällig allein in den Bahamas unterwegs und dachte: Warum nicht, das wird schon klappen!» Dazu kommt, dass er ein grosses Vertrauen in sein eigenes Boot Wayan besitzt. Dieses wurde jenseits der klassischen Segelstandards für Hochseefahrten nach den Plänen des britischen Katamaranbau-Pioniers James Wharram angefertigt. Die Baupläne sind so konstruiert, dass die Boote mit einfachen Mitteln selbst nachgebaut werden können. Das Schiff ist dementsprechend einfach ausgestattet: Auf eine Länge von acht Metern gibt es eine kleine Kabine mit einer winzigen Kochnische. «Geschlafen habe ich in einem der beiden Rümpfen», sagt er.

Die Sehnsucht nach der See hat ihn nicht losgelassen.

Die Aktivitäten auf «Wayan» während der Atlantiküberfahrt beschränkten sich für Niklaus Wildisen nebst dem Segeln auf wenige Dinge wie Lesen, Musikhören, Singen, Kochen oder Fischen. Es sei ein einfaches Leben auf See, eines mit den Kräften der Natur. Man denke auch weniger und schaue nicht nur für fünf Minuten, sondern gerne mal drei Stunden in den Himmel. Nicht selten dachte er in solchen Situationen an die Menschen, mit denen er diese Momente gerne teilen würde, und an die vergangenen Zeiten, die er mit Freunden und Familie verbrachte.

Eine Zukunft auf See

Auf dem offenen Meer ging aber nicht immer alles glatt. Enorme Windstärken, starker Regen und bis zu drei Meter hohe Wellen forderten viel vom erfahrenen Segler. Dazu kam der psychische Stress. Niklaus Wildisen erinnert sich: «Nach einigen Tagen auf der See begann ich absolut unbegründet, die Route und gewisse Teile meiner Ausrüstung in Frage zu stellen. Es war fast schon eine Art Wahn, der sich zum Glück aber schnell wieder legte.»

Seit September ist Niklaus Wildisen wieder zurück in Luzern. Während seiner Reise haben sich seine Wertvorstellungen geändert. So fühle er sich mit weniger besser. Sein Konsumverhalten hat er daher angepasst. Die Zeit auf dem Atlantik habe ihm auch geholfen, vermehrt auf sich selbst zu hören. Angst vor einem Leben mit Lücken im Lebenslauf habe er nicht. «Mein Lebenslauf ist eine Lücke», erzählt er schmunzelnd.

Befürchtungen, dass die Reise seine berufliche Zukunft verschlechtern könnte, hatte er nie – und waren letztlich auch unbegründet. Bald wird Wildisen nämlich in Zusammenarbeit mit dem in Luzern basierten Segelunternehmen Maryvent Yachting Segelurlaub und -Kurse auf dem Meer anbieten. Es sei eine Zukunft, auf die er sich freue, denn in diesen Ferien könne er anderen Menschen Einblicke in das Leben geben, das ihn selbst so fasziniere.

Weitere Infos unter www.exploratio-mundi.ch