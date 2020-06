Interview Duell um letzten Horwer Gemeinderatssitz – die beiden Kandidierenden im Fragen-Check Immobilien- und Sicherheitsvorsteher Jörg Stalder (L20) will im Horwer Gemeinderat bleiben, Astrid David Müller (SVP) am 28. Juni auf seine Kosten ins Gemeindehaus einziehen. Wie ticken die beiden? Wir haben nachgefragt. Roman Hodel 17.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Will ins Gemeindehaus einziehen: Astrid David Müller. Bild: Jakob Ineichen

(Horw, 12. Februar 2020)

Mit der 54-jährigen Astrid David Müller will die SVP ihren 2019 an die L20 verloren gegangenen Gemeinderatssitz zurückholen. Die gebürtige Zürcherin ist verheiratet, hat zwei Kinder (1999 und 2003 geboren) und lebt seit 2000 in Horw. Von 2008 bis 2010 gehörte die SVPlerin der Schulpflege an, von 2010 bis 2014 sass sie im Einwohnerrat, war Mitglied in der Geschäftsprüfungs- sowie Gesundheitskommission und zudem Fraktionschefin. Ihr Name war bereits vor einem Jahr bei der Ersatzwahl in den Gemeinderat ins Spiel gebracht worden – allerdings von der CVP. Die SVP hatte damals auf ihren Fraktionschef Oliver Imfeld gesetzt und war gescheitert. Die Juristin betreibt ein Anwaltsbüro und erzielte im ersten Wahlgang 1438 Stimmen. Sie wird von der CVP und der FDP zur Wahl empfohlen.

Will im Gemeindehaus bleiben: Jörg Stalder. Bild. Roger Grütter

(Horw, 11. Februar 2020)

Bloss 21 Stimmen fehlten dem amtierenden Gemeinderat Jörg Stalder im ersten Wahlgang zur Wiederwahl – erzielt hatte er 1961. Stalder ist seit dem 1. Oktober 2019 im Amt. Er übernahm damals das Immobilien- und Sicherheitsdepartement vom zurückgetretenen Robert Odermatt (SVP). Dessen Partei war es nicht gelungen, den Sitz mit Oliver Imfeld zu verteidigen. Jörg Stalder ist in Horw aufgewachsen und führt ebenda ein eigenes Architekturbüro. Der 54-Jährige ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern. Politisch aktiv ist Stalder seit 1996; zuerst in der gemeinderätlichen Baukommission, von 2000 bis 2011 als Einwohnerrat mit Einsitz in der Geschäftsprüfungskommission, später in der Bau- und Verkehrs- sowie in der Ortsplanungskommission. 2003/04 präsidierte er den Rat als höchster Horwer.

Astrid David Müller: Bei einer Wahl werde ich mich voll auf das anspruchsvolle Amt als Gemeinderätin konzentrieren. Beruflich bin ich es gewohnt, mit Verhandlungsgeschick und Beharrlichkeit auch in verzwickten Situationen gute Lösungen zu finden. Die Horwerinnen und Horwer sollen sich darauf verlassen können, dass ihre Anliegen von den Gemeindebehörden ernstgenommen werden. Ich werde mich für eine bürgernahe, effiziente und verlässliche Verwaltung einsetzen. Die Wählerinnen und Wähler können dabei auf meine langjährige politische Erfahrung und mein Fachwissen zählen.

Jörg Stalder: Die Wählerinnen und Wähler haben mich letztes Jahr überzeugend gewählt. Dadurch angespornt, habe ich mich in kurzer Zeit in das Amt eingearbeitet. Erfolgreich habe ich Sanierungen von Immobilien angepackt und durchgeführt. Meinen Leistungen im Bereich Sicherheit kann man vertrauen. In der Coronakrise brauchte es klare Entscheide und ein grosses Netzwerk, um Massnahmen rasch und verlässlich zu kommunizieren und umzusetzen. Das ist mir gelungen, weil ich in Horw verwurzelt und mit den hiesigen Verhältnissen vertraut bin.

Jörg Stalder: Mein Beruf als Architekt, meine Sachkenntnis im Gebiet Energieeffizienz, meine Erfahrung als Unternehmer bei der Führung eines KMU, meine Umsicht im Umgang mit Menschen und Natur sowie meine politische Erfahrung zeigen, dass ich die richtige Person am richtigen Ort bin. Meine Arbeit macht mir Freude und ich bin bereit, den bisherigen Einsatz engagiert weiterzuführen. Mich fasziniert auch das Thema Sicherheit. Gerade während der Coronakrise konnte ich für unsere Bevölkerung mit der Pandemiegruppe einen beachtlichen Einsatz leisten.

Astrid David Müller: Die Aufgaben des Immobilien- und Sicherheitsdepartements stehen mir aufgrund meiner langjährigen beruflichen Erfahrung mit der Polizei und den Behörden sehr nahe. Auch in den Bereichen Sachversicherungen, Arbeitssicherheit und Immobilien kann ich auf meine Kenntnisse zurückgreifen und benötige keine externe juristische Unterstützung zur Bewältigung der Gemeindeaufgaben. Ich bin gewohnt, unter Zeitdruck zu arbeiten, bin belastbar und gewissenhaft.

Wahlplakate im Biregg-Quartier. Bild: hor

Astrid David Müller: Zurzeit ist ein gewichtiger Teil der Horwer Bevölkerung nicht adäquat im Gemeinderat vertreten: die Frauen. Nun ist es Zeit für eine zweite Frau im Gemeinderat. Für Horw ist zudem ebenfalls wichtig, dass die SVP wieder im Gemeinderat vertreten ist. Nur dies ermöglicht breit abgestützte Entscheide. Ist eine Partei aus der Exekutivverantwortung ausgeschlossen, ist ihr eine entscheidende Möglichkeit zur Mitgestaltung der Gemeindepolitik verwehrt. Dies führt zu einer unglücklichen Oppositionssituation, die sich hemmend auswirkt.

Jörg Stalder: Die L20 ist mit mehr als 30 Prozent der Stimmen stärkste Partei und hat bei der Ersatzwahl einen zweiten Sitz im Gemeinderat gewonnen. Die CVP mit nur 23 Prozent der Stimmen stellt zwei Gemeinderäte. Nun wird das Thema hochgespielt, obwohl beispielsweise bei den Regierungsratswahlen weder eine grüne Frau noch ein SPler akzeptiert wurde. CVP, FDP und SVP mit total 60 Prozent der Stimmen streben in Horw mit vier Gemeinderäten nicht Konkordanz, sondern Dominanz an. Die CVP-Gemeinderäte politisieren am rechten Rand und informieren die SVP-Fraktion ausreichend.

Jörg Stalder: Es wäre eine Vergeudung von Ressourcen, mich nach einem knappen Jahr abzuwählen. Es gibt auch kein einziges sachliches Argument dafür. Natürlich könnte jemand anders meine Arbeit auch bewältigen, aber es wäre ineffizient, wenn sich nun wieder jemand in das Ressort einarbeiten müsste. Wenn Sachkenntnis und Übersicht fehlen, dann heisst das Stillstand oder sogar Fehlentwicklung. Und in der Politik sind immer fundierte und rasche Entscheidungen gefragt. Als Rechtsanwältin hat die Gegenkandidatin bestimmt Fachkenntnisse im Rechtswesen, aber nicht im Immobilienbereich und im Unterhaltsdienst.

Astrid David Müller: Ich kenne Jörg Stalder persönlich und kann nichts Negatives über ihn sagen. Er ist präsent in vielen Gruppierungen und Vereinen und sicherlich in der Gemeinde gut verankert.

Wahlplakate im Stutz-Quartier. Bild: hor

Astrid David Müller: Es ist wichtig, dass Horw nicht zur Schlafgemeinde wird. Arbeitsplätze und Gewerbe steigern die Attraktivität und Lebendigkeit von Horw. Daher müssen die Gewerbezonen und insbesondere auch die attraktiven Erdgeschossräume für das Gewerbe erhalten bleiben. Die gute Erreichbarkeit des Zentrums durch verschiedene Verkehrsmittel muss gewährleistet sein. Die Parkplätze sollen die ersten 30 Minuten weiterhin kostenlos sein.

Jörg Stalder: Horw ist dank seiner Lage am See, auf der Halbinsel und am Pilatus als Wohnort attraktiv und bietet in unmittelbarer Nähe zu Luzern ein vielfältiges kulturelles Programm. Horw hat sehr wohl Arbeitsplätze im Gewerbe, im Dienstleistungsbereich sowie im Bildungs- und Forschungsbereich. Gerade letzterer wird künftig noch ausgebaut werden und es gilt darauf zu reagieren, den Rahmen für Firmenneugründungen zu bereiten. Als KMU bin ich selber im Gewerbe tätig und trage zur Weiterentwicklung bei. Hier kann sich das einheimische Gewerbe entfalten und auf meine Unterstützung zählen.

Jörg Stalder: Da ist die grün-soziale Politik der L20 gefordert. Wir wollen am Puls der Zeit bleiben und kommen in kleinen Schritten vorwärts, auch wenn sich SVP, FDP und CVP immer wieder gegen fortschrittliche Lösungen stemmen. Das Zusammentreffen von eher konservativen Grundströmungen mit zeitgemässen politischen Lösungsansätzen erzeugt Reibungsflächen. Der Erfolg der L2O bei den Wählerinnen und Wählern hängt wohl damit zusammen, dass diese ihre Anliegen bei uns besser vertreten sehen und wir deshalb kontinuierlich gewachsen sind.

Astrid David Müller: Als berufstätige Mutter zweier Kinder weiss ich um die Wichtigkeit familienergänzender Betreuung. Die Gemeinde Horw hat in diesem Bereich die Anstrengungen vergrössert. Nach einer dreijährigen Pilotphase wurde 2018 die Maximalgrenze für Betreuungsgutscheine auf 100'000 Franken steuerbares Einkommen angehoben und der Beitrag Kindertagesstätte auf 85 Franken pro Tag erhöht. Der Planungsbericht Kinder- und Jugendförderung wurde einstweilen abgelehnt, weil er gewisse Mängel aufwies. Ein verbesserter Bericht dürfte wohl mehrheitsfähig sein.

Astrid David Müller: Die Auswirkungen der Coronakrise werden den finanzpolitischen Spielraum der Gemeinde in nächster Zeit erheblich einschränken. Umso mehr muss Horw mit öffentlichen Geldern sorgsam umgehen und zugleich danach streben, steuerlich attraktiv zu bleiben. Nicht mit Verboten, sondern mit Innovationen sollen Emissionen reduziert und Ressourcen geschont werden. Horw kann mittels Gestaltung der Infrastruktur und Umgebung sowie durch Anreize für Private einiges bewirken, etwa Dächer-/Fassadenbegrünungen oder helle, wasserdurchlässige Strassenbeläge.

Jörg Stalder: Je nach Dauer der Coronakrise wird unser Gemeinwesen finanziell gefordert sein: Das Sozialwesen wird belastet und Steuereinnahmen schwinden. Zudem: Wie werden sich die zwischenmenschlichen Beziehungen verändern? Da gilt es wachsam zu bleiben. Bezüglich Klimawandel sind wir als Gemeinde gefordert, den energetischen Umbau konsequent voranzutreiben und unsere Quartiere so zu gestalten, dass sie auch bei höheren Temperaturen im Sommer lebenswert bleiben. So verbessern Grünräume zwischen den Bauten die Durchlüftung einer Siedlung.