Video Düsentöff und qualmende Reifen für Zunftmeister «Velo-Willi» in Doppleschwand In Doppleschwand sorgten über 1000 Mitwirkende für einen actionreichen Fasnachtsumzug. Für den Zunftmeister gab es eine gelungene Überraschungsnummer. Janick Wetterwald 25.02.2020, 18.08 Uhr

Die grosse «Gige» der heimischen Gigezunft, politische Nummern, farbige Sujets und elf Guuggenmusigen zogen am Güdisdienstag durch das windige Doppleschwand. Der Fasnachtsumzug hatte alles, was ein Fasnachtsumzug eben so braucht: Engagierte Leute von Klein bis Gross, viel Action, die obligate Konfettikanone, eine Panne, sowie Kafi, Wurst und andere Leckereien für die Zuschauer.