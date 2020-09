Bildstrecke Dunjascha Schweizer bietet Volksmärchen eine neue Bühne in der Stadt Luzern Die Märchenerzählerin nutzte die coronabedingte Zwangspause für Kulturschaffende und eröffnet nun ein neues Theater an der Steinenstrasse in Luzern. Yvonne Imbach 08.09.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Steinenstrasse 2 in der Stadt Luzern hat Dunjascha Schweizer das Märchentheater Spektakulum eingerichtet.

Das Theaterlokal bietet rund 50 Zuschauern Platz.

Dunjascha Schweizer bei der Probe zum Stück «Der faule Jemelja». Zehn Volksmärchen aus verschiedenen Kulturen haben Dunjascha Schweizer und Musiker Bruno Amstad einstudiert, die nun im Wechsel aufgeführt werden.

Die handgeschnitzten Holzpüppchen für das Stück «Der faule Jemelja» sind zauberhafte kleine Kunstwerke. Bei jedem Volksmärchen, das im Spektakulum gezeigt wird, werden die Figuren mit einer anderen Technik gefertigt. Auch kleine Spezialeffekte sorgen dafür, dass die Märchen über eine nachhaltige Bildsprache verfügen. Die ausgebildete Märchenerzählerin und Schauspielerin Dunjascha Schweizer lebt ihre Leidenschaft für das Volksmärchen eindrücklich aus. Die Märchen eignen sich bei weitem nicht nur für Kinder, auch erwachsene Zuschauer nehmen viel Herzblut mit nach Hause.

«Märchen haben mich schon immer fasziniert. Als Kleinkind bat ich die Hotelgäste meiner Eltern mit einem Märchenbuch unter dem Arm, mir daraus vorzulesen», erzählt Dunjascha Schweizer, als wir sie drei Tage vor der Eröffnung ihres eigenen Theaterlokals an der Steinenstrasse 2 in Luzern besuchen. «Wir haben uns mit der Gestaltung, der Technik und dem Ambiente sehr viel Mühe gegeben», sagt die 52-Jährige.

In der Tat zeigt das «Spektakulum» keinerlei Spuren mehr vom Restaurant Widder respektive Masala, das sich einst im Erdgeschoss des Hauses befand. Vielmehr entdeckt der Besucher alle «Zutaten», die man sich von einer märchenhaften Umgebung nur wünschen kann. Dazu gehören die schweren roten Vorhänge, der blaue Sternenhimmel an der Decke, die schönen Details wie Spiegel und Kerzen sowie das gemütliche Sammelsurium an bequemen, alten Polstersesseln. «Rund 50 Sitzplätze können wir anbieten.» Doch nicht nur Kinder sollen in die Märchenwelt eintauchen dürfen, auch Erwachsene sind angesprochen, so Schweizer:

«Denn Märchen reden in einer eigenen Bildsprache und Erwachsene können diese deuten.»

Manchmal wird das reale Leben zum Märchen

Die gebürtige Bündnerin lebt in Perlen und hatte dort die letzten vier Jahre «Märchen im Dachstock» aufgeführt. Hauptberuflich als diplomierte Märchenerzählerin und ausgebildete Schauspielerin tätig, traf sie der Lockdown Mitte März hart – wie die meisten Kulturschaffenden. Alle externen Aufträge der Künstlerbörse brachen weg. «Am Tag, als der Bundesrat die Zwangspause verkündete, suchte ich im Internet nach einem Gewerberaum in der Stadt Luzern. Ich träumte schon sehr lange von einem Theaterlokal, das zentral und gut erreichbar ist.» Manchmal wird auch das reale Leben zum Märchen: Gleich die erste angeklickte Anzeige nämlich sprach Dunjascha Schweizer an, sie bewarb sich und erhielt den Zuschlag.

Morgen Abend wird das «Spektakulum» nun eröffnet. Zehn Volksmärchen aus verschiedenen Kulturen wie Russland, Japan, Ungarn oder Afrika hat Dunjascha Schweizer zusammen mit dem Musiker Bruno Amstad einstudiert, die nun im Wechsel gezeigt werden.

Los gehts mit «Der faule Jemelja», einem Märchen aus Russland. Handpuppen – eigentliche handgeschnitzte Kunstwerke – eine stimmige Kulisse und eine äussert liebevolle Inszenierung mit dichten Musikarrangements fesseln grosse und kleine Zuschauer. Denn: «Ein Volksmärchen kommt erst dann zum Schwingen, wenn alle Generationen zuschauen», weiss Dunjascha Schweizer.

Hinweis: Reservation: info@dunjascha.ch oder 079 266 69 58. www.dunjascha.ch