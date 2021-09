Durchgangsbahnhof: Dierikon hadert mit geplanten Abstellgleisen

Durchgangsbahnhof Luzern Ein unliebsames «Geschenk»: Rontaler hadern mit geplanten Abstellgleisen in Dierikon Der Durchgangsbahnhof Luzern macht eine 13-gleisige Abstellanlage in Dierikon nötig. Für den Landverlust und die Emissionen wünscht die Gemeinde eine Kompensation. Simon Mathis Jetzt kommentieren 10.09.2021, 16.46 Uhr

Das Jahrhundertprojekt Durchgangsbahnhof Luzern (DBL) steckt noch in den Kinderschuhen. Zumindest eine Sache ist aber bereits jetzt klar: Die SBB wollen im Rontal eine 13-gleisige Abstellanlage bauen. Sie soll die Abstellgleise kompensieren, die beim Bahnhof Luzern wegfallen. Denn da die Perrons künftig unterirdisch verlaufen, können die Züge nicht mehr auf die jetzt bestehenden, oberirdischen Abstellgleise verlegt werden.

Geplant ist die Anlage in Dierikon auf Grundstücken, die derzeit noch Privaten gehören – in der Nähe der Mall of Switzerland, zwischen der Ron und dem Migros-Verteilzentrum. Betroffen ist eine Fläche von ungefähr 60'000 Quadratmetern, was gut acht Fussballfelder ausmacht:

Zu diesem unliebsamen Projekt fand am Donnerstagabend eine Infoveranstaltung in Ebikon statt. DBL-Programmleiter Massimo Guglielmetti von den SBB machte den rund 100 anwesenden Rontalern gleich zu Beginn klar: «Wir leiden mit Ihnen, aber diese Anlage ist betrieblich notwendig.» Sprich: ohne Abstellgleise kein Durchgangsbahnhof. Auch eine Alternative zu diesem Standort gebe es nicht, so Guglielmetti.

Max Hess, Gemeindepräsident Dierikon (Mitte). Bild: PD

Der Dierikoner Gemeindepräsident Max Hess (Mitte) verlieh diesem Leiden Ausdruck, indem er die Abstellanlage ironisch ein «Geschenk mit Ansage» nannte, das die Gemeinde nicht ablehnen könne. Denn die Dierikoner Bevölkerung wird nicht über dieses Projekt abstimmen können. Auch rechtliche Schritte habe der Gemeinderat geprüft, so Hess. «Aber der Jurist hat uns gesagt, dass es nur einen gebe, der von einem Rechtsstreit profitieren würde: er selbst.» Also bleibe nur noch eine Möglichkeit offen:

«Wenn wir uns nicht gegen dieses Geschenk wehren können, so müssen wir eben das Beste aus ihm machen.»

Tieferlegung oder Einhausung?



Zwei Vorschläge stellte Max Hess in den Raum: Die Gleise könnten unter die Erde verlegt oder eingehaust werden. Auf dem Dach dieser Einhausung könne zudem ein Mehrwert geschaffen werden; etwa eine Umlagerung von Parkplätzen oder eine Fotovoltaikanlage.

Massimo Guglielmetti, DBL-Programmleiter.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern,

26. Juni 2019)

Eine Tieferlegung halte die SBB für unrealistisch, erwiderte Guglielmetti. Das sei technisch nicht umsetzbar, da es für die Überbrückung der Höhendifferenz eine viel längere Strecke bräuchte, als zur Verfügung stehe. Bei einer zu kurzen Strecke würden die Züge deutlich langsamer. Eine Einhausung mit Fotovoltaik aber sei eher möglich. «Es lohnt sich sicher, darüber nachzudenken», so Guglielmetti.

Dierikon wünscht sich eine Kompensation

Nur: Wer soll das finanzieren? Hier platzierte Max Hess sein Hauptanliegen: «Von der Auflösung der Abstellgleise am Bahnhof Luzern werden vor allem die SBB und die Stadt Luzern profitieren», führte er aus. «Sobald diese Fläche eingezont ist, wird sie viel Wert generieren. Es kann nicht sein, dass in der Stadt Profit anfällt und wir in Dierikon unter Landverlust und Emissionen leiden.» Daher Hess' Appell:

«Wir in Dierikon hätten gerne auch etwas davon. Nicht um uns zu bereichern, sondern um die Abstellanlage bevölkerungsverträglich zu gestalten.»

Fabian Peter, Luzerner Regierungsrat (FDP). Bild: Urs Flüeler/Keystone

Der Luzerner Regierungsrat Fabian Peter (FDP) war ebenfalls anwesend. Er sagte: «Ich werde den Wunsch nach einem Ausgleich aufnehmen, allerdings darf die Sache nicht überborden. Ein absolut faires System gibt es nicht.» Als Beispiel nannte Peter Kehrichtverbrennungsanlagen. «Auch die müssen irgendwo stehen, im Sinne des Gemeinwohls nehmen die Standortgemeinden Nachteile auf sich.» Darauf erwiderte Hess schmunzelnd: «Die Abstellhalle muss ja nicht aus Gold bestehen.»

Licht und Lärm soll im Rahmen bleiben

In der nachfolgenden Diskussion wurde deutlich, dass das Projekt nicht nur aus Dierikon kritisch beäugt wird; auch Buchrainer und Ebikoner äusserten unverblümt ihre Missbilligung. Obwohl die Abstellgleise auf dem Boden der Gemeinde Dierikon geplant sind, wird der Mehrverkehr der Züge natürlich auch die Nachbargemeinden tangieren. Massimo Guglielmetti betonte, dass der Fahrlärm im gesetzlichen Rahmen bleiben werde. Auch das Licht werde man im Griff haben – aufgrund moderner, gezielter Beleuchtungstechnik.

Am Ende des Abends war überdeutlich: So richtig warm geworden sind die Rontaler mit diesen Gleisen nicht – trotz Anteilnahme und Erläuterungen vonseiten SBB. So sagte der Buchrainer Bauvorsteher Heinz Amstad (FDP): «Dieses ‹Geschenk› werden wir uns wohl oder übel teilen müssen, Max.»