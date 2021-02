MEgaprojekt Mit dem Durchgangsbahnhof soll Luzern zwei zusätzliche Bahnhofplätze erhalten Zwei weitere Bahnhofplätze und Busstationen sowie neue Verbindungen über und unter den Gleisen: Das sind erste Erkenntnisse aus der Testplanung der Stadt Luzern zum Durchgangsbahnhof. Roman Hodel 01.02.2021, 09.00 Uhr

Mit dem geplanten Durchgangsbahnhof wird die Region Luzern schnellere Zugverbindungen in die ganze Schweiz und ein leistungsfähigeres S-Bahn-Netz erhalten. Damit steigt aber auch das Personenaufkommen im Raum Bahnhof um fast das Doppelte an. Klar ist: Mit der heutigen Infrastruktur ist dies nicht zu bewältigen. Zumal das Bussystem mit den vielen Linien, die am Bahnhof starten und enden, schon heute am Anschlag ist. Deshalb hat die Stadt Luzern eine Testplanung mit drei interdisziplinären Teams durchgeführt: Güller Gülller, Van de Wetering und Yellow Z. Nun liegen die Ergebnisse vor, wie die Stadt Luzern am Montagmorgen mitteilte.

So stellt sich das Team Güller Güller den Bahnhofplatz West vor:

Visualisierung: Team Güller Güller, Atelier Brunecky, Zürich

So stellt sich das Team Van de Wetering den künftigen Bahnhofplatz Richtung Pilatusstrasse vor:

Der bestehende Bahnhofplatz beim Hotel Monopol mit mehr Platz für Pendler? Visualisierung: Team Van de Wetering

Basierend auf diesen Entwürfen hat ein Begleitgremium sieben Grundsätze formuliert, die in den weiteren Planungsarbeiten berücksichtigt werden sollen.

Das sind die sieben Grundsätze: Einbindung . Der Durchgangsbahnhof kann seine Wirkung für die Region voll entfalten, wenn er optimal in das Fernverkehrsnetz und in ein ausgebautes regionales Bahn- und Bus-System eingebunden ist.

. Der Durchgangsbahnhof kann seine Wirkung für die Region voll entfalten, wenn er optimal in das Fernverkehrsnetz und in ein ausgebautes regionales Bahn- und Bus-System eingebunden ist. Drehscheibe für alle Verkehrsmittel . Dem Bus-, Velo- und Fussverkehr soll der notwendige Raum für ein attraktives Fortbewegen und Umsteigen eingeräumt werden. Ziel ist aber auch, dass der Bahnhof, die Kultur- und Tourismusnutzungen für den Autoverkehr jederzeit erreichbar bleiben.

. Dem Bus-, Velo- und Fussverkehr soll der notwendige Raum für ein attraktives Fortbewegen und Umsteigen eingeräumt werden. Ziel ist aber auch, dass der Bahnhof, die Kultur- und Tourismusnutzungen für den Autoverkehr jederzeit erreichbar bleiben. Zwei neue Bahnhofsplätze . Sie sollen im Osten (Bürgenstrasse und Westen (Zentral-/Habsburgstrasse) des Bahnhofs entstehen, den heutigen Bahnhofplatz Nord entlasten und das Bussystem weiterentwickeln. Um die zusätzlichen Personenfrequenzen bewältigen zu können, soll die heute schmale Personenunterführung Süd ausgebaut werden.

. Sie sollen im Osten (Bürgenstrasse und Westen (Zentral-/Habsburgstrasse) des Bahnhofs entstehen, den heutigen Bahnhofplatz Nord entlasten und das Bussystem weiterentwickeln. Um die zusätzlichen Personenfrequenzen bewältigen zu können, soll die heute schmale Personenunterführung Süd ausgebaut werden. Bahnhofplatz Nord . Er soll in seiner Rolle als Visitenkarte gestärkt werden. Der Auto- und der Busverkehr sollen reduziert werden, damit Flächen für attraktive Aufenthaltsräume frei werden.

. Er soll in seiner Rolle als Visitenkarte gestärkt werden. Der Auto- und der Busverkehr sollen reduziert werden, damit Flächen für attraktive Aufenthaltsräume frei werden. Attraktiveres Tribschenquartier . Die Bürgenstrasse soll zur zentralen Erschliessungsachse für das ganze linke Seeufer vom und zum Bahnhofsplatz Ost werden und die Weiterentwicklung des Tribschenquartiers ermöglichen.

. Die Bürgenstrasse soll zur zentralen Erschliessungsachse für das ganze linke Seeufer vom und zum Bahnhofsplatz Ost werden und die Weiterentwicklung des Tribschenquartiers ermöglichen. Zusätzlichen Fussgänger- und Veloverbindung . Damit sollen die trennende Wirkung der Gleisflächen reduziert und das Tribschen- und das Hirschmattquartier miteinander vernetzt werden. 

. Damit sollen die trennende Wirkung der Gleisflächen reduziert und das Tribschen- und das Hirschmattquartier miteinander vernetzt werden.  Umsetzung bald starten. Vorgezogene Massnahmen wie zum Beispiel ein angepasstes Bussystem sollen dafür sorgen, dass der Bahnhof auch während der rund zehnjährigen Bauzeit des Durchgangsbahnhofes als Mobilitätsdrehscheibe funktioniert.

Die fachlichen Erkenntnisse, die Empfehlungen sowie die sieben Grundsätze sind nicht abschliessend, sondern sind die Grundlage für die weiteren Planungen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Sie stimmen nicht überall mit der Haltung der einzelnen Partner überein und nehmen auch die politischen Prozesse nicht vorweg. Der Stadtrat wird seine Haltung ebenfalls erst definieren, wenn die Rückmeldungen aus der öffentlichen Diskussionsphase vorliegen.

Das Projekt Durchgangsbahnhof Der Durchgangsbahnhof Luzern besteht aus einem 3,5 Kilometer langen Tunnel von Ebikon bis zum Luzerner Bahnhof (Dreilindentunnel), einem Tiefbahnhof mit vier Gleisen sowie einer unterirdischen Zu- und Wegfahrt durch das Gebiet Heimbach (1,8 Kilometer langer Neustadttunnel). Das Projekt wird unter Federführung des Bundesamtes für Verkehr (BAV) vorangetrieben. Im ersten Halbjahr 2019 haben National- und Ständerat die Wichtigkeit des Durchgangsbahnhofs Luzern bestätigt. Für die weitere Projektierung des Ausbaus bis und mit Bau- und Auflageprojekt stellt der Bund 85 Mio. Franken zur Verfügung. Voraussichtlich 2026 wird das eidgenössische Parlament über einen weiteren Ausbauschritt des schweizerischen Bahnsystems und damit über die definitive Realisierung des Durchgangsbahnhofs entscheiden.

Von Februar bis April 2021 können die Resultate der Testplanung in einem Mitwirkungsprozess diskutiert werden. Dazu finden öffentliche Veranstaltungen und Workshops mit den organisierten Interessenvertretern statt. Alle haben zudem die Möglichkeit, sich digital zu äussern. Die Resultate werden in einem Mitwirkungsbericht zusammengefasst und fliessen zusammen mit der Haltung des Stadtrats in ein Entwicklungskonzept ein, das das weitere Vorgehen zeigt. Es wird im Frühling 2022 dem Grossen Stadtrat vorgelegt.

Hinweis: Die Ausstellung zu den Ergebnissen der Testplanung im Bahnhof Luzern (Ausstellungsfläche vor dem Coop im Untergeschoss) findet voraussichtlich ab März statt. Weitere Infos und digitale Mitwikrung auf www.dbl.stadtluzern.ch