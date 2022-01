Bypass und Duchgangsbahnhof: Stadt und Kanton betonen Zustimmung

Durchgangsbahnhof und Bypass Luzerner Stadt- und Regierungsrat demonstrieren Geschlossenheit – doch die Sache könnte einen Haken haben Die beiden Regierungen haben eine Absichtserklärung zur Unterstützung von Durchgangsbahnhof und Bypass unterzeichnet. Ob die Zustimmung der Stadt anhält, ist allerdings unklar. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 10.01.2022, 14.47 Uhr

Es ist kompliziert – so könnte man die Beziehung zwischen Stadt und Kanton Luzern beschreiben, wenn es um Verkehrsthemen geht. Man denke an den Streit um die Spange Nord oder die Kritik des Kantons an der städtischen Testplanung zum Durchgangsbahnhof. Doch nun demonstrieren Stadt- und Regierungsrat Geschlossenheit. In einer gemeinsamen Absichtserklärung zum Durchgangsbahnhof (DBL) und zum Autobahnausbau Bypass halten sie fest, sich für eine «zeitnahe Realisierung der beiden für die künftige Mobilität im Kanton Luzern zentralen Schlüsselprojekte» einsetzen zu wollen, wie Stadt und Kanton mitteilen. Die Erklärung wurde am Montag von Vertretern beider Regierungen unterzeichnet.

Die Regierungsräte Fabian Peter und Marcel Schwerzmann sowie die Stadträte Beat Züsli und Adrian Borgula (von links) mit der Absichtserklärung im Luzerner Rathaus. Bild: Stefan Dähler (10. Januar 2022)

Darin heisst es unter anderem, dass Regierungs- und Stadtrat sich einig sind, dass die Projekte «ohne Verzögerungen umzusetzen sind». Die Regierungen «bringen diese Haltung an öffentlichen Auftritten regelmässig zum Ausdruck». Die aufgrund des Bypass erwartete Entlastung des Zentrums «gilt es durch gezielte flankierende Massnahmen zu unterstützen und damit auch den strassengebundenen ÖV zu stärken».

Mit der Absichtserklärung wolle man ein Zeichen setzen, sagt Regierungsratspräsident Marcel Schwerzmann (parteilos). «Wir kommen nur gemeinsam vorwärts.» Der kantonale Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter (FDP) fügt an: «Wir brauchen Lösungen statt Verhinderungspolitik.» Man sollte Schiene und Strasse nicht gegeneinander ausspielen. «Wir brauchen beide Projekte.» Der städtische Mobilitätsdirektor Adrian Borgula (Grüne) führt aus, dass der Durchgangsbahnhof eine Verlagerung der Mobilität auf den ÖV ermögliche, was den städtischen Verkehrs- und Klimazielen entspreche. «Mit dem Bypass bleibt die Stadt auch für jene erreichbar, die auf das Auto angewiesen sind.» Der zweite Autobahntunnel sorge dafür, dass das Verkehrssystem nicht zusammenbreche, wenn es zu einem Unfall auf der Autobahn komme. «Bei Verkehrsüberlastung kommt auch der ÖV nicht mehr voran und die Aufenthaltsqualität in der Stadt sinkt.»

Muss der Stadtrat den Bypass am Ende doch ablehnen?

Die Erklärung sei über mehrere Monate hinweg vorbereitet worden. Allerdings steht sie auf einem unsicheren Fundament. Denn im November hat das Stadtparlament im Rahmen des neuen Legislaturprogramms einen Antrag überwiesen, der besagt, dass der Stadtrat den Bypass ablehnen muss, wenn die Forderungen der Einsprachen der Stadt nicht umgesetzt werden. Dabei geht es etwa darum, dass zusätzliche Busspuren realisiert oder negative Auswirkungen auf die Umwelt und den Stadtraum minimiert werden sollen.

Ist das ein Widerspruch zum Ziel, dass der Bypass ohne Verzögerung realisiert wird? «Einsprachen sind ein normales Vorgehen bei Grossprojekten», sagt Borgula. Auch andere Gemeinden hätten solche eingereicht und das für das Projekt verantwortliche Bundesamt für Strassen habe auch entsprechend Zeit eingeplant. Eine Verzögerung sei daher nicht zwingend, aber möglich, wenn es zu Unstimmigkeiten kommt. Peter stellt in Aussicht, dass der Kanton eine Vermittlerrolle zwischen Bund und Stadt einnehmen könne, wie er das bei der Frage der Autobahnüberdachungen in Kriens erfolgreich getan hat.

Sollte es zu keiner Einigung kommen, droht die Absichtserklärung hinfällig zu werden. Wie würde der Stadtrat dann vorgehen? «Es wäre eine fachliche und politische Beurteilung nötig, dann müsste das weitere Vorgehen festgelegt werden», sagt Borgula. Mehr könne er derzeit nicht sagen. Einfach ist die Situation für den Stadtrat sicher nicht. In einer Mitteilung kritisieren die Jungen Grünen die Absichtserklärung schon mal als «komplett daneben».

Durchgangsbahnhof: Bauphase wird grosse Herausforderung

Beim DBL ist die politische Situation etwas weniger kompliziert. Offene Fragen gibt es zu den Parkierungsmöglichkeiten beim Bahnhof, da zahlreiche Autoparkplätze weichen müssen. Die Bauzeit stellt eine grosse Herausforderung dar. «Die Innenstadt wird stark betroffen sein», sagt Luzerns Stadtpräsident Beat Züsli (SP). In der Absichtserklärung ist dazu festgehalten, dass «insbesondere der ÖV als Rückgrat der Mobilität in der Agglomeration Luzern» zuverlässig «abgewickelt werden» müsse.

So könnte es im unterirdischen Luzerner Durchgangsbahnhof aussehen. Visualisierung: PD

Auf Bundesebene gilt es 2027 ernst, wenn das Parlament über den nächsten Bahn-Ausbauschritt entscheidet. Die Vorbereitungen beginnen schon bald. «Das Bundesamt für Verkehr erarbeitet einen Zwischenbericht, der dieses Jahr in die Vernehmlassung geht», sagt Peter. Dieser habe einen vorentscheidenden Charakter. Politikerinnen und Politiker aus der ganzen Zentralschweiz sollen sich hier für den DBL starkmachen.

