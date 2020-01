Batteriebusse im Kanton Luzern – eine Linie in der Stadt und vier auf dem Land dienen als Versuchsprojekte Der Verkehrsverbund Luzern treibt seine Elektrobus-Strategie voran. Spätestens in zwei Jahren sind in der Stadt Luzern sowie im Raum Sempach und Ruswil versuchsweise zehn Batteriebusse unterwegs. Janick Wetterwald 22.01.2020, 16.11 Uhr

Elektro- statt Dieselantrieb: Das ist die Strategie des Verkehrsverbunds Luzern (VVL). Im Jahr 2040 sollen flächendeckend alle Busse «mit erneuerbaren Energien, effizient und emissionsarm verkehren können». Ein wichtiger Schritt in diese Richtung wird nun angestrebt: Ab Ende 2021, spätestens Anfang 2022 sollen die ersten zehn Batteriebusse im Einsatz sein. Diese sind im Vergleich zu den Batterie-Trolleybussen, welche bereits in der Stadt und Agglomeration Luzern unterwegs sind, nicht von Fahrleitungen als Ladeinfrastruktur abhängig.

Folgende Linien sind für das Pilotprojekt vorgesehen:



Auf den Postautolinien 70 und 89 in der Region Sempach werden dann neu drei statt nur zwei Fahrzeuge im Einsatz stehen. Grafik: VVL

Diese Linien sind gemäss einer am Mittwoch verschickten Mitteilung vom VVL gut finanzierbar und weisen unterschiedliche Topografien auf. «Sie sind darum ideal, um wertvolle Erfahrungen im täglichen Betrieb und unter realen Bedingungen zu sammeln – beispielsweise in Stausituationen», sagt Romeo Degiacomi, Mediensprecher Verkehrsverbund Luzern.

Das Projekt sei vorerst auf zwei Jahre angesetzt. «Die Erfahrungen mit den Pilotlinien werden laufend ausgewertet. In den nächsten Jahren wird es dann nächste Umsetzungsschritte geben mit dem Ziel, sukzessive weitere Dieselbus-Linien auf den Betrieb mit Batteriebussen umzustellen.»

Einiges ist noch unklar: So kann Degiacomi beispielsweise noch nicht sagen, von welchem Hersteller die Busse gekauft werden. Die Beschaffung der Busse wird durch die drei Transportunternehmen VBL, Rottal Auto AG und Postauto öffentlich ausgeschrieben. Auch die Kosten für die Busse sowie die vorgesehenen Ladestationen in den Depots Tribschen (Luzern), Sempach Station und Ruswil kann er aktuell noch nicht beziffern.

Wie lange hält die Batterie?

In jedem der drei genannten Depots werden eine oder zwei Ladestationen installiert. Es werden die einzigen Orte sein, an denen die neuen Busse ihre Batterien mit Strom versorgen können. «Wir verzichten auf Lademöglichkeiten unterwegs» sagt Degiacomi, «weil die Depots alle in der Nähe der Strecken sind». Die Batterien der Busse werden tagsüber während der Pausen teilweise und in der Nacht vollständig aufgeladen.

In Zukunft verkehren auf der Linie 89 am Sempachersee versuchsweise Batteriebusse. Bild: VVL

Die maximale Reichweite eines Batteriebusses seien rund 100 Kilometer. «Stau oder Steigungen senken diese Zahl wesentlich», sagt Degiacomi. Die Heizung im Winter und die Lüftung im Sommer seien weitere starke Batterieverbraucher. Der Busfahrer kann im Cockpit den Ladestatus und die Reichweite ablesen und genug früh reagieren.

Busse kaufen und die Infrastruktur anpassen

Bis die Busse in zwei Jahren unterwegs sind, steht noch viel Arbeit an. Die wichtigsten zwei Pfeiler sind der Kauf der Busse und die Installation der Ladeplätze. «Dabei müsse wir auch die verfügbare Stromleistung an den jeweiligen Depotstandorten abklären und allenfalls verstärken,» sagt Romeo Degiacomi.

