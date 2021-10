Unfall auf Autobahn A14 zieht mehrere Auffahrunfälle nach

Ebikon Unfall auf der Autobahn A14 zieht mehrere Auffahrunfälle nach sich Eine Auffahrkollision zwischen zwei Autos am Mittwoch gegen Feierabend verursachte weitere Auffahrunfälle. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. 07.10.2021, 16.41 Uhr

Mehrere Autos wurden ineinander geschoben. Bild: Luzerner Polizei

Am Mittwoch ereignete sich kurz vor 17.30 Uhr ein Auffahrunfall auf der Autobahn A14 in Ebikon. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens geriet der Verkehr in Fahrtrichtung Zug ins Stocken. Dabei kam es zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Autos, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.