Ebikon Das Migros-Restaurant in der Ladengasse bleibt nach dem Lockdown geschlossen Stetig sinkende Umsätze haben dem Restaurant in der Ladengasse den Garaus gemacht. Die Genossenschaft Migros Luzern schliesst das Lokal quasi per sofort. Roger Rüegger 18.01.2021, 16.32 Uhr

Die Ladengasse in Ebikon. Bild: Corinne Glanzmann (4. Januar 2018)

Das Restaurant in der Ladengasse verzeichnete in den letzten Jahren stetig sinkende Umsätze. Die Migros Luzern hat darum beschlossen, das Migros-Restaurant Ladengasse zu schliessen. Dies teilte die Genossenschaft am Montag mit. «Es war ein schwieriger Entscheid. Wir bedauern es sehr, diesen langjährigen Standort aufgeben zu müssen», wird Bettina Meyer, Leiterin Fachmärkte bei Migros Luzern, zitiert.