Ebikon: Die Privat-Spitex Rotsee ist bankrott

Ebikon Die Privat-Spitex Rotsee ist Konkurs Jetzt ist das Aus der Privat-Spitex Rotsee AG offiziell: Eine Richterin hat den Konkurs eröffnet. Die Gemeinde Ebikon verweigerte dem Unternehmen Anfang Jahr die Betriebsbewilligung. Simon Mathis 28.04.2022, 17.19 Uhr

Symbolbild: Sandra Ardizzone

Die Privat-Spitex Rotsee AG befindet sich in Liquidation. Eine Einzelrichterin des Bezirksgerichts Hochdorf hat am 22. April den Konkurs eröffnet, wie es in einer Mitteilung des Schweizerischen Handelsamtsblattes heisst. Das Unternehmen mit Sitz in Ebikon machte Anfang Jahr Schlagzeilen, weil die Standortgemeinde die Betriebsbewilligung für die Firma nicht verlängerte.