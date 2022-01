Ebikon: Spitex Rotsee darf ab sofort niemanden mehr pflegen

Ebikon «Die Situation ist traurig, sie schmerzt»: Spitex Rotsee darf ab sofort niemanden mehr pflegen Das Unternehmen, das Mitarbeitende und Kundschaft der Spitex Rotsee übernehmen wollte, ist in letzter Sekunde abgesprungen. Jetzt stehen offenbar mehrere Klientinnen und Klienten ohne Pflege da – und die Mitarbeitenden vor einer ungewissen Zukunft. Simon Mathis 1 Kommentar 04.01.2022, 05.00 Uhr

Nun ist klar: Die Privat-Spitex Rotsee AG mit Sitz in Ebikon kann per sofort keine Pflege mehr anbieten. Dies teilt Geschäftsführer Theepan Suntharalingam auf Anfrage mit. Zurzeit läuft ein Rechtsverfahren der Spitex Rotsee gegen die Gemeinde Ebikon. Der Gemeinderat hat die Betriebsbewilligung für das Unternehmen nicht verlängert; gegen diesen Entscheid hat Suntharalingam Beschwerde eingelegt. Nun hat das Kantonsgericht entschieden, dass die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat. Das heisst, der Beschluss des Gemeinderates gilt.

Arbeiten wie den Verbandswechsel kann die Spitex Rotsee nun nicht mehr anbieten. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Das bringt Suntharalingam in die Bredouille. Er erzählt: «Das Unternehmen, das Mitarbeitende und Kundschaft übernehmen wollte, ist in letzter Sekunde abgesprungen.» Deshalb musste er die 159 Klientinnen und Klienten auf unterschiedliche Spitex-Organisationen in der Region verteilen. Dies sei ihm bisher nicht in allen Fällen gelungen. Suntharalingam versichert jedoch:

«Patientinnen und Patienten, für welche die Pflege lebenswichtig ist, sind versorgt.»

Am Montag habe er sich noch um eine Anschlusslösung für 37 seiner bisherigen Klientinnen und Klienten kümmern müssen. «Momentan kann ich an nichts anderes mehr denken, als an all die Leute, die wir bis vor kurzem betreut haben», sagt Suntharalingam am Telefon, hörbar betroffen. «Es geht um Menschen, die ganz bestimmte pflegerische Leistungen benötigen. Sie liegen mir am Herzen.»

Ungewisse Zukunft für die Mitarbeitenden

Suntharalingam wirft der Gemeinde Ebikon vor, sie habe im Verfahren zur aufschiebenden Wirkung behauptet, öffentliche Spitex-Betriebe – solche mit Gemeinden als Trägerschaft – könnten die Kundschaft der Spitex Rotsee problemlos aufnehmen. Das belegt auch ein Schreiben, das er unserer Zeitung vorlegt. «Nur stimmt eben genau dies nicht: Viele Spitex-Organisationen sind zurzeit absolut besetzt», sagt der Geschäftsführer. Er werde jedoch nicht ruhen, bis alle Personen versorgt sind, und sagt:

«Ich habe die letzten Tage deswegen kaum geschlafen. Die ganze Situation ist traurig, sie schmerzt mich.»

Und die Mitarbeitenden und Lernenden? «Ich versuche, für sie alle eine Lösung zu finden», so Suntharalingam. Er wisse aber nicht, ob ihm das gelingen werde. Das Unternehmen beschäftigt 59 Mitarbeitende, davon 12 Lernende in der Pflege. Das definitive Ende der Spitex Rotsee ist dies ohnehin noch nicht: Das Kantonsgericht hat zwar keine aufschiebende Wirkung gewährt, die erwähnte Beschwerde ist jedoch nach wie vor hängig. Suntharalingam will sich die Betriebsbewilligung zurück erkämpfen, wie er betont.

Gemeinde Ebikon: Zuversicht trotz «unschöner Situation»

Die Standortgemeinde Ebikon sieht die Situation weniger dramatisch. «Von den öffentlichen Spitex-Organisationen wissen wir, dass sie die Klientinnen und Klienten mit KVG-pflichtigen Leistungen übernehmen können und werden», schreibt Alex Mathis, Geschäftsführer von Ebikon, auf Anfrage. Zur Erklärung: «KVG-pflichtig» sind jene Leistungen, die gemäss Krankenversicherungsgesetz (KVG) von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung finanziert werden.

Die Gemeinde stehe im Kontakt mit den öffentlichen Spitex-Organisationen der Region. «Uns sind aktuell keine Fälle bekannt, in denen diese Organisationen Klientinnen und Klienten mit KVG-pflichtigen Leistungen ablehnen mussten», hält Mathis fest. Und ergänzt:

«Die Situation an und für sich ist unschön, jedoch sind wir zuversichtlich, dass für alle Anschlusslösungen gefunden werden.»

Alex Mathis schreibt aber auch, dass die Gemeinde «keinen Überblick über den Verbleib sämtlicher Klientinnen und Klienten der Privat-Spitex Rotsee AG» habe, «sondern nur über jene, die in der Gemeinde Ebikon wohnhaft sind». Dabei handle es sich um vier Personen. «Uns ist nicht bekannt, dass eine dieser Personen nicht von einer anderen Spitex-Organisation hätte übernommen werden können.»

Unschön ist die Lage auch für die Mitarbeitenden der Spitex Rotsee. Der Vater einer Lernenden, der anonym bleiben will, schreibt:

«Unsere Tochter sollte sich eigentlich auf ihre Prüfung konzentrieren, in dieser Situation ist dies sehr schwer für so junge Menschen.»

