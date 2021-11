Es weihnachtet in der Mall of Switzerland

Ebikon Eisfeld vor der Mall of Switzerland öffnet Ende November Ab dem 24. November beginnt in der Mall of Switzerland in Ebikon die Weihnachtszeit mit Lichteffekten, Konzerten, Eisshows und Basteln für Kinder. 18.11.2021, 12.05 Uhr

Ab dem 24. November erscheint die Mall of Switzerland wieder in ihrer Weihnachtsbeleuchtung mit verschiedenen Lichteffekten, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Auf dem Ebisquare-Platz öffnet am 26. November zudem wieder das Eisfeld. Neben dem kostenlosen Eislaufen werden dort Shows, Eiskunstlauf und Weihnachtskonzerte aufgeführt, ebenso werden live Eisskulpturen geschnitzt.

Programm Freitag, 26. November : Eisskulptur-Schnitzen ab 17.00 Uhr mit den Nidwaldnern Fredi und Hampi Odermatt. Ab 18 Uhr Show mit dem Eisklub Luzern.

: Eisskulptur-Schnitzen ab 17.00 Uhr mit den Nidwaldnern Fredi und Hampi Odermatt. Ab 18 Uhr Show mit dem Eisklub Luzern. Samstag, 4. Dezember : Show mit dem Eisklub Luzern ab 15 Uhr.

: Show mit dem Eisklub Luzern ab 15 Uhr. Samstag, 11. Dezember : Showspiele mit dem HC Luzern U9.

: Showspiele mit dem HC Luzern U9. Dienstag, 14. Dezember : Hockeyplausch für alle (ohne Anmeldung) von 16 bis 18 Uhr.

: Hockeyplausch für alle (ohne Anmeldung) von 16 bis 18 Uhr. Freitag, 17. Dezember : «Christmas on Ice», die weihnachtliche Eiskür der Schweizer Nachwuchstalente des Sport- und Kulturvereins Zentralschweiz, Auftritte um 18 und 19 Uhr.

: «Christmas on Ice», die weihnachtliche Eiskür der Schweizer Nachwuchstalente des Sport- und Kulturvereins Zentralschweiz, Auftritte um 18 und 19 Uhr. Samstag, 18. Dezember : Konzert der Luzerner Indiepop-Band «FATE».

: Konzert der Luzerner Indiepop-Band «FATE». Mittwoch, 22. Dezember : Weihnachtskonzert von «Zeltner Wiehnacht» ab 16 Uhr.

: Weihnachtskonzert von «Zeltner Wiehnacht» ab 16 Uhr. Samstag, 15. Januar 2022: «SkateDance», Eiskunstdarbietungen des Sport- und Kulturvereins Zentralschweiz, Auftritt um 17 Uhr.

Die Mall hat an Mariä Empfängnis am 8. Dezember und an den Sonntagen vom 12. und 19. Dezember geöffnet. Am 23. Dezember gibt es einen vorgezogenen Abendverkauf. An Heilig Abend schliesst die Mall um 16 Uhr. Ebenso bietet die Mall wieder ihren Päckli-Service an: Im zweiten Stock können die Kundinnen und Kunde ihre Einkäufe einpacken lassen.

Vom 1. bis 22. Dezember gibt es kreative Aktivitäten für Kinder. Mittwochs, samstags und während den verkaufsoffenen Sonntagen können sie Weihnachtsgeschenke basteln. Samichlaus und Schmutzli kommen vorbei und die Märchenfee bringt ihren Gschänkli-Wagen mit. (lil)