Schlösslistrasse Ebikon: Änderung wegen VCS-Einsprache sistiert

Ebikon Gemeinde zieht Projekt für robusteren Flüsterbelag wegen VCS-Einsprache zurück Für die Schlösslistrasse verwendet die Gemeinde Ebikon nun doch den ursprünglich geplanten Belag SDA 4, obwohl dieser weniger robust ist als der SDA 8. Der VCS ärgert sich – aber aus anderen Gründen. Roman Hodel 12.08.2021, 17.03 Uhr

Rund 9000 Fahrzeuge rollen täglich über die Schlösslistrasse in Ebikon. Sie ist die Verbindung nach Adligenswil und ins Würzenbachquartier. Weil die Strecke relativ kurvenreich verläuft und sie überdies eine beachtliche Steigung von im Schnitt acht Prozent aufweist, gilt Tempo 40.

Noch bis am 20. August dauert das Einbauen des Deckbelages SDA 4 an der Schlösslistrasse. Bild: Nadia Schärli (Ebikon, 11. August 2021)

Von Juni 2019 bis Januar 2021 hat die Gemeinde Ebikon den gut einen Kilometer langen Strassenabschnitt totalsaniert. Dabei wurden etwa Trottoirs verbreitert, Fussgängerstreifen mit Mittelinseln versehen und Bushaltestellen barrierefrei gestaltet. Was allerdings erst jetzt eingebaut wird, ist der finale Deckbelag. Hierfür sah die 2017 öffentlich aufgelegte Sanierung, die auch ein Lärmschutzprojekt ist, den Flüsterbelag SDA 4 vor. Dieser schneidet punkto Lärmminderung zwar besser ab als der Belag SDA 8 – bei allen Häusern würde der Immissionsgrenzwert unterschritten. Hingegen ist er weniger robust. Dies zeigen inzwischen Erfahrungen bei der Adligenswilerstrasse. Daher wollte die Gemeinde auf den SDA-8-Belag wechseln. Im Juli startete sie eine öffentliche Änderungsauflage.

Gutachten erachtet Tempo 30 als zu teuer und unverhältnismässig

Im von einem externen Büro erstellen Projektbericht dazu ist unter anderem zu lesen, dass mit dem SDA 8 noch 21 Anwohnende von einer Lärmgrenzüberschreitung betroffen wären. Würde die Gemeinde zusätzlich Tempo 30 einführen und hierfür 190'000 Franken ausgeben, wäre niemand mehr betroffen. Letzteres erachtet der Bericht jedoch als zu teuer und unverhältnismässig. Zumal die Hälfte jener 21 Anwohnenden in einem bereits lärmoptimierten Gebäude wohne. Stattdessen schlägt der Bericht vor, beim Kanton Erleichterungen punkto Lärmschutzmassnahmen für die verbleibenden Häuser zu beantragen.

Tafeln weisen auf die Bauarbeiten an der Schlösslistrasse hin.

Bild: Nadia Schärli (Ebikon, 11. August 2021)

VCS zweifelt Kosten von 190'000 Franken für Tempo 30 an

Der Verkehrs-Club (VCS) Luzern erhob am 7. Juli Einsprache gegen die Anpassung des Projekts. So seien Erleichterungen laut Bundesgericht nur in Ausnahmefällen möglich. Weiter zweifelte er die angegebenen Kosten für Tempo 30 als zu hoch an. Der VCS verlangte eine Interessenabwägung, wie es das Gesetz vorsieht – auch zwischen Tempo-30-Zone und -Strecke. Was sind die Kosten, was der Nutzen? Dann der überraschende Brief: Die Gemeinde teilte dem VCS am 14. Juli mit, dass sie das Projekt zurückziehe. Eine der Begründungen: «Durch die Einsprache des VCS wird der Einbau eines Deckbelages SDA 8 zeitlich massiv verzögert.» Nun werde der ursprünglich geplante Belag SDA 4 verwendet.

Ob dieser Begründung kann Dominik Hertach, Geschäftsführer des VCS Luzern, nur noch staunen:

«Die Gemeinde verbaut also einen Deckbelag, der qualitativ ungenügend ist, nur weil wir Einsprache erhoben haben?»

Vor allem aber kritisiert er die Haltung des Gemeinderats: «Er verweigert die richtige Umsetzung der Umweltschutzgesetzgebung mit dem Verweis, das verzögere das Strassenprojekt. Ebikon wäre von Gesetzes wegen verpflichtet, Tempo 30 fundiert und transparent zu prüfen. Auch den Anwohnern gegenüber, geht es doch um deren Gesundheitsschutz.»

Das sagt der Gemeinderat zum Rückzug des Projekts:

Laut Ebikons Bauvorsteher Hans Peter Bienz (parteilos) geschah der Rückzug des Projekts gerade wegen der Gesundheit: «Indem wir die Änderungsauflage stoppten und nun den Belag SDA 4 einbauen, gewichten wir den zeitnahen Lärmschutz der betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner höher und umgehen weitere Verzögerungen wegen einer Einsprache.» Und dies, obwohl der SDA 8 in der Gesamtbeurteilung besser abschneidet. Als Widerspruch sieht Bienz dies nicht:

«Der SDA 4 ist zwar weniger robust, dafür werden bei allen Anwohnerinnen und Anwohnern die Immissionsgrenzwerte unterschritten.»

Anders beim SDA 8: Da wären die Grenzwerte bei drei Häusern weiterhin überschritten gewesen. Mit deren Eigentümern habe die Gemeinde aber vorgängig Kontakt aufgenommen. Von den betroffenen Personen kamen gemäss Bienz keine Einsprachen.

Durchschnittstempo liege schon heute bei 35 km/h

Was die Geschwindigkeit betrifft, so hat die Gemeinde gemäss Bienz Tempo 30 bereits 2016 geprüft: «Da jedoch durch den Einbau des SDA 4 bereits bei sämtlichen Liegenschaften die Lärmbelastung unter die Immissionsgrenzwerte gesenkt wird, wäre eine zusätzliche Senkung der Geschwindigkeit unverhältnismässig.» Hinzu komme das ungenügende Kosten-/Nutzenverhältnis, wie dem Bericht zu entnehmen sei. Weiter zeigten Erhebungen, dass das Tempo der Fahrzeuge schon heute bei durchschnittlich 35 Stundenkilometern liege. Schliesslich sei es bei einer Einführung von Tempo 30 nur selten mit dem Wechseln der Signalisation getan. Es brauche in der Regel Gutachten, bauliche Massnahmen – und dies führe zur groben Kostenannahme von 190'000 Franken.

Der VCS hätte den Rückzug der Änderungsauflage verwaltungsrechtlich anfechten können. Doch er verzichtete darauf. «Wir hätten dafür lediglich 20 Tage Zeit gehabt, das reicht in den Sommerferien mit entsprechenden internen Abwesenheiten nicht», so Dominik Hertach. Er hofft, dass Anwohnende und Parteien für die Umsetzung des vorgeschriebenen Lärmschutzes sorgen. Er sagt:

«Denn dank Tempo 30 würde der Autoverkehr für alle Anwohnenden leiser, auch für jene, bei denen die Lärmgrenzwerte bereits unterschritten sind.»