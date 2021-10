Ebikon Gymnasium St. Klemens bietet neu ein Untergymnasium an Im Gymnasium St. Klemens in Ebikon gibt es ab nächstem Jahr für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler ein Untergymnasium – die Schule ist privat finanziert. 19.10.2021, 15.51 Uhr

Im Gymnasium St. Klemens sollen demnächst noch jüngere Schülerinnen und Schüler lernen. Bild: PD

Das Untergymnasium UG (7. und 8. Klasse) ist ein neues Ausbildungsangebot am Gymnasium St. Klemens in Ebikon. Es richtet sich ab nächstem Schuljahr an leistungsstarke kantonale und ausserkantonale Schülerinnen und Schüler, die im Anschluss an die Primarschule ein kleines und familiäres Gymnasium bevorzugen, wie es in einer Mitteilung des Gymnasium St. Klemens heisst. Lernmotivierte Jugendliche würden neben dem ordentlichen Unterricht an der Tagesschule PLUS mit intensiver, persönlicher Lernbegleitung altersgerecht gefördert und unterstützt. Das Untergymnasium wird von den Eltern privat finanziert.