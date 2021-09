Theater in Ebikon Wenn Manager zu alt, zu teuer und ohne Job sind Das Theater Bagasch zeigt mit «Top Dogs» im Gymnasium St. Klemens ein Stück über geschasste Kaderleute. Das ist amüsant und heftig. Yvonne Imbach 24.09.2021, 05.00 Uhr

Auch 25 Jahre nachdem Urs Widmer das Theaterstück «Top Dogs» geschrieben hat, ist die Geschichte gleichermassen aktuell wie fesselnd. Es ist Wirtschaftskrise. Nach der Entlassung aus ihren Führungspositionen findet sich eine Gruppe Topmanager in einem «Outplacementcenter» wieder. Das Coaching in der «New Challenge Company» soll die berufliche Wiedereingliederung erleichtern. Vorerst gehts aber ums Begreifen: «Ich wurde entlassen. Ich stehe auf der Strasse. Die fetten Jahre sind vorbei!»

Szene aus dem Stück «Top Dogs» des Theaters Bagasch. Bild: Yvonne Imbach (Ebikon, 21. September 2021)

Rollenspiele, Einzelsitzungen, Stuhlkreise und Körperübungen bilden den neuen Tagesablauf der Damen und Herren im perfekt sitzenden Business-Outfit.



Einblicke in die Seelen der Klienten



Diese mitunter fast schon absurden Methoden machen aus dem Drama eine Komödie. Das Publikum darf quasi Fliege an der Wand sein, wenn die «Top Dogs» versuchen, die Demütigung der Kündigung und den Verlust von Arbeitsplatz, Tagesstruktur, Ansehen und Sicherheit in den Griff zu kriegen. Die losen miteinander verbundenen Szenen eröffnen dem Zuschauer Einblicke in die Seelen der Klienten. Dies ist mitunter heftig, sodass man leer schluckt und sich fragt, wie man selbst reagieren würde, wenn der Chef in sein Büro zitierte. Der illustren Klientel bleibt jedenfalls nichts erspart. Einer Manege gleich sitzt jeder «Top Dog» einmal in der Mitte und macht Seelenstriptease. Nach und nach weicht die zur Schau gestellte Arroganz den wahren Emotionen, die Fassaden bröckeln.

Regisseur Dieter Ockenfels kann mit dem Bagasch-Ensemble auf höchst ambitionierte Spielerinnen und Spieler zählen. Es gelingt ihnen brillant, die Persönlichkeiten zu verkörpern. Deutlich werden die unterschiedlichen Bewältigungsstrategien der Geschassten herausgearbeitet: das Ignorieren der Situation, das Jammern darüber, die Selbstkritik, der Optimismus, die seelischen Abstürze.



Das Stück wird noch bis Sonntag in der Aula des Gymnasiums St. Klemens in Ebikon gezeigt. Infos und Reservation: www.bagasch.ch. Es gilt Zertifikatspflicht.