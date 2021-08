Ebikon: Polizei sucht nach Unfall auf der Zentralstrasse Zeugen

Ebikon Motorradfahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto Auf der Zentralstrasse in Ebikon ist es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Der Motorradfahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Da der Unfallhergang unklar ist, sucht die Luzerner Polizei Zeugen. 23.08.2021, 13.30 Uhr

Die Unfallstelle in Ebikon Bild: Google Street View

Am Sonntag, 22. August, fuhr ein Autolenker kurz nach 11 Uhr von der Schlösslistrasse in Ebikon herkommend in Richtung Zentralstrasse/Root. Bei der Lichtsignalanlage musste er anhalten, gleichzeitig war auch ein Motorrad bei dieser Ampel, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.