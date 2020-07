Video In diese Ebikoner Gartenbeiz liefert der Pizzakurier das Essen mit der Seilbahn Der «Löwen» hat eine Gartenterrasse, jedoch keine Küche – der nahe Pizzakurier hingegen bietet Essen, ihm fehlen aber zur Zeit die Sitzplätze. Beim Feierabendbier kam den beiden Betreibern die zündende Idee. Roman Hodel 16.07.2020, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Manchmal sind Bierideen eben doch brauchbar. Diese Ebikoner Geschichte handelt jedenfalls von einer solchen. Die Protagonisten: Ruedi Mazenauer, Pächter des ehemaligen Gasthofs Löwen sowie Sam Spirig, Geschäftsführer des Dieci Pizzakuriers Ebikon. Die beiden sind Nachbarn, bloss eine Treppe trennt ihre Wirkungsstätten voneinander. An einem Abend Ende Juni sitzen sie beim Feierabendbier zusammen und diskutieren. Über die Welt, über Ebikon, vor allem aber über Corona.

Wegen des Virus kann Dieci die Pizza nur noch Take-away oder nach Hause liefern – die Sitzplätze sind aus Platzgründen gesperrt. Sie machen zwar nicht den Hauptteil des Umsatzes aus, spürbar ist es trotzdem. Der «Löwen» wiederum verfügt zwar über eine Gartenterrasse, doch Essen gibt's keines, denn die Küche des früheren Restaurants steht im Rahmen der Zwischennutzung nur noch den Bewohnern der Zimmer und Wohnungen zum selber Kochen offen. Wie also könnte man sich ergänzen? Zack! Die Idee der Pizza-Seilbahn war geboren.

Parteikollege liefert technisches Know-how

Für technischen Support musste FDP-Mitglied Mazenauer nicht weit suchen – Parteikollege Enrico Ragoni ist CEO der Airwork und Heliseilerei AG in Immensee und richtete die 32 Meter lange Seilbahn ein. Sie führt vom Dieci-Gebäude zur Löwen-Terrasse hoch. Als Gondel hängt eine Wärmebox am Seil, wie sie sonst von den Pizzakurieren benutzt wird. «Zuerst hatten wir ein paar technische Probleme. Wie immer, wenn man mit Seilen arbeitet», sagt Mazenauer. So sei etwa die Box nicht zurückgekommen. Jetzt aber funktioniert's, wie dieses Video beweist:

Eine Baubewilligung ist gemäss Mazenauer, der auch Gemeinderat ist, nicht nötig: «Die Seilbahn ist ja von Hand betrieben und demontierbar.» Eine Baubewilligung benötigt er hingegen für das kleine Häuschen auf der Terrasse, in dem das Buffet eingerichtet wird. Solange diese noch fehlt, muss ein Zelt reichen. Bereits definitiv installiert ist hingegen der Bondrucker bei Dieci. Somit geht eine Pizzabestellung von der Löwen-Terrasse direkt zum Pizzaiolo. Erhältlich ist bei Mazenauer das ganze Dieci-Essensangebot, «selbstverständlich zum selben Preis», wie er sagt.

«Löwen»-Pächter Ruedi Mazenauer und Sam Spirig von Dieci bei ihrer neuen Seilbahn, welche die Pizzen zur «Löwen»-Gartenbeiz hoch bringt. Bild: Roman Hodel (Ebikon, 15. Juli 2020)

Eröffnet werden Seilbahn und Terrasse am kommenden Samstag. In Betrieb sind beide jeweils nur bei schönem Wetter – und zwar montags bis freitags, ab 17 Uhr, samstags ab 11 Uhr. Mazenauer schuf hierfür immerhin drei Stellen auf Abruf, was in Zeiten von Covid-19 willkommen sein dürfte. Er sagt:

«Viele Leute müssen momentan unten durch. Unsere Initiative soll zeigen, dass man mit einfachen Mitteln auch in schweren Zeiten etwas bewegen kann.»

Das sieht Sam Spirig von Dieci gleich: «Man muss manchmal mutig sein und natürlich auch die richtigen Leute zusammentrommeln.» Er hofft, dass sie mit ihrer Seilbahn andere ebenfalls motivieren können, etwas zu wagen.