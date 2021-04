Ebikon Polizei stoppt 19-jährige Raserin nach Verfolgungsjagd durch zwei Kantone Am Sonntagabend ging der Luzerner Polizei eine 19-jährige Raserin ins Netz. Die Frau flüchtete zuerst aus einer Verkehrskontrolle, überschritt die signalisierte Höchstgeschwindigkeit mehrmals massiv und stand ausserdem unter Drogeneinfluss. 27.04.2021, 12.56 Uhr

(dvm) Die 19-jährige Schweizerin wurde von einer Patrouille der Luzerner Polizei beobachtet, wie sie am Sonntagabend um zirka 19.30 Uhr in Ebikon während des Autofahrens ihr Mobiltelefon bediente. Die Beamten forderten die junge Frau zum Anhalten auf. Diese jedoch beschleunigte ihr Auto und flüchtete über die Autobahn A14 in Richtung Zug und danach über die A4 in Richtung Schwyz, wie es in einer Mitteilung heisst. Auf der Autobahn fuhr die Frau im Baustellenbereich trotz einer signalisierten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h mindestens doppelt so schnell.