Ebikon Umstrittenes Sagenmatt-Projekt: Luzerner Regierung genehmigt die Pläne – Beschwerden abgewiesen Der Luzerner Regierungsrat genehmigt die Teilrevision der Nutzungsplanung und den Bebauungsplan Sagenmatt. Die Gemeinde Ebikon begrüsst diesen Entscheid. 20.01.2022, 09.26 Uhr

In Ebikon soll auf dem ehemaligen AMAG-Areal an der Luzernerstrasse ein dichtes Wohnquartier mit 241 Miet- und Eigentumswohnungen sowie mit Arbeits- und Dienstleistungsflächen entstehen. Das Projekt im Gebiet Sagenmatt hat das Stimmvolk am 29. November 2020 ganz knapp mit 15 Stimmen unterschied gutgeheissen.