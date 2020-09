Im fünften Anlauf hat es geklappt: Ebikon sagt mit 77,58 Prozent Ja zu einem Parlament Die Ebikoner Stimmberechtigten haben eine Initiative, die die Einführung eines Einwohnerrats fordert, deutlich angenommen. Bereits in vier Jahren soll das Parlament eingeführt werden. Roman Hodel 27.09.2020, 14.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick in den Einwohnerrat Emmen. Bild: Boris Bürgisser (Emmen, 20. März 2018)

Es ist ein historischer Entscheid: Ebikon erhält einen Einwohnerrat. Das haben die Stimmberechtigten am Sonntag beschlossen, indem sie eine entsprechende Initiative mit 77,58 Prozent Ja-Stimmen angenommen haben, wie die Gemeinde Ebikon mitteilt. Die Stimmbeteiligung lag bei 51 Prozent.

Bereits vier Mal haben die Ebikoner seit 1973 über ein Parlament befunden – und jedes Mal deutlich Nein gesagt. Zum letzten Mal 2014. Das es diesmal klappt, liegt vor allem daran, dass alle Parteien an einem Strick gezogen haben und auch der Gemeinderat für ein Ja eingestanden ist. In der Vergangenheit waren er und insbesondere die CVP dagegen gewesen.

Damit konnte der Gemeinderat am Ende einer für ihn turbulenten Woche doch noch eine positive Nachricht verkünden. Am vergangenen Mittwoch hat er kurzfristig die Absage der Abstimmung zum Bebauungsplan Sagenmatt bekannt geben müssen, welche ebenfalls für heute Sonntag geplant war. Dies nachdem der Regierungsrat «schwerwiegende Mängel» in der Abstimmungsbotschaft festgestellt hatte (wir berichteten).

Update folgt...